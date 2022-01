Venerdì 21 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, nel frattempo Giove e Nettuno transiteranno sui gradi dei Pesci. Il Sole, Mercurio e Saturno, invece, proseguiranno la sosta in Acquario, così come Urano resterà stabile nell'orbita del Toro. Marte, in ultimo, rimarrà nel segno del Sagittario come Venere insieme a Plutone continueranno il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: ottimisti. I musi lunghi e l'insofferenza di questo controverso periodo potrebbero lasciar spazio, nel corso della giornata che precede il weekend, a un mood ottimista in casa Vergine, coi nativi che riusciranno con semplicità a scorgere il bicchiere mezzo pieno degli eventi che accadranno.

2° posto Toro: shopping. Il primo segno Fisso avrà buone chance, durante questo venerdì, di voler apportare degli ammodernamenti al proprio appartamento, magari acquistando dell'oggettistica oppure quella libreria che tanto desiderano. Amore in stand-by.

3° posto Scorpione: comunicazione top. Il secondo segno d'Acqua godrà, c'è da scommetterci, di ottime doti comunicative in questa giornata d'inizio anno, specialmente nel ménage amoroso dove riuscirà a comprendersi col partner in men che non si dica.

I mezzani

4° posto Capricorno: chiarimenti affettivi. Sarà presumibilmente necessario per i nati sotto il segno del Capricorno lanciarsi in un chiarimento affettivo con la dolce metà, per una pregressa questione di gelosia, oppure coi figli, per delle ruggini nate a causa del coprifuoco impostogli.

5° posto Acquario: dritti al punto. Frasi di circostanza, allusioni o dietrologia potrebbero non far parte del corredo astrologico del venerdì di casa Acquario, in quanto i nativi risulteranno estremamente schietti nella cerchia professionale, mettendo in chiaro sin da subito il loro modo di vedere le cose anche coi nuovi colleghi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Leone: idee. La funzionale Luna in seconda casa dovrà fare i conti con la marcia indietro del Messaggero degli Dei in opposizione e ciò, con tutta probabilità, si tradurrà in un venerdì colmo di idee per i felini che, però, necessiteranno di diverse settimane prima di vedere la luce.

7° posto Sagittario: a testa bassa.

Semaforo acceso sul giallo per gli arcieri nel luogo professionale, in quanto durante questo venerdì sarà facile risentire di un certo nervosismo ma, al contempo, essere consci di non poter rimandare alcune attività lavorativa ai giorni seguenti. Il segno Mobile, quindi, sarà chiamato a proseguire a testa bassa, tentando di schivare con maestria gli sgambetti altrui.

8° posto Bilancia: focus domestico. La casa dei nati Bilancia potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni, specialmente per ciò che concernerà la pulizia e le faccende di condominio insolute. Occuparsi della propria abitazione per il segno d'Aria questo venerdì sarà un ottimo metodo per concedersi un weekend maggiormente spensierato in tal senso.

9° posto Ariete: relazioni in primo piano. Alcune questioni relazionale, probabilmente facente parte la sfera lavorativa, risentiranno di qualche scossone pregresso non affrontato a tempo debito e ciò farà avvertire ai nati Ariete, questo venerdì, la sensazione che alcuni rapporti si stiano sgretolando giorno dopo giorno.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: nostalgici. La mente nativa avrà buone possibilità di tornare indietro nel tempo ripercorrendo i sentieri di vecchie amicizie terminate o antichi amori sfioriti, rendendo il segno Cardinale oltremodo nostalgico e bisognoso d'affetto.

11° posto Gemelli: amore flop. La voglia di stare accanto al partner, scambiandosi effusioni o progettando il futuro a due, potrebbe venir meno in casa Gemelli nel corso di queste ventiquattro ore, coi nativi che preferiranno dedicarsi maggiormente al lato materialistico della vita e la dolce metà non gradirà affatto.

12° posto Pesci: incontentabili. Il dodicesimo segno zodiacale che ha da poco intrapreso una relazione amorosa risulterà, c'è da scommetterci, incontentabile agli occhi dell'amato bene, desiderando oggetti e attenzioni fuori dal comune.