Per il fine settimana di sabato 22 e di domenica 23 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede un ritorno al primo posto nella classifica per il segno dello Scorpione e di conseguenza un leggero ribasso del segno dell’Acquario. I segni di fuoco saranno nel mezzo, ad eccezione dell’Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il weekend.

L’oroscopo del fine settimana: Toro ottimale

1° Scorpione: questo weekend sarà uno dei migliori dell’intero mese, pieno di iniziative interessanti per la dimensione professionale e per vivere in completa serenità anche qualche piccola difficoltà che coinvolgerà l’ambiente dei colleghi.

2° Toro: l’atmosfera familiare per voi sarà la migliore, in questo momento, perché ricca di affetto e di tanta comprensione. Orientarvi verso una mansione lavorativa diversa dal solito vi porterà non solo delle soddisfazioni, ma anche qualche bella novità sul piano finanziario.

3° Cancro: avrete un weekend molto fortunato per il lavoro e per gli affari, perché potrebbero aprire la strada per un investimento importante e pieno di prospettive interessanti. Continuate a mantenere questo buonumore ottimale anche per le amicizie.

4° Gemelli: per il vostro segno si prospetta un fine settimana abbastanza romantico, e per i single si prevedono dei colpi di scena per i sentimenti. Sicuramente avrete anche molta più distensione nell’ambiente lavorativo, anche se non mancheranno delle piccole difficoltà a livello gestionale.

Capricorno in rialzo

5° Acquario: con il partner arriverete ad un equilibrio invidiabile e pronto anche per qualche passo in avanti nella vostra relazione. Questo clima di sintonia potrebbe toccare anche la dimensione delle amicizie e quella che concerne la sfera lavorativa.

6° Capricorno: sicuramente questo rialzo considerevole riguarderà essenzialmente la vostra voglia di dedicarvi alla famiglia e alle amicizie che vi circondano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul lavoro si avvieranno dei progetti che per il momento comporteranno anche delle responsabilità del tutto inedite per la vostra professione.

7° Leone: dovrete fare in modo che la vostra relazione ritorni ‘a galla’ e che non vacilli nei momenti di maggiore difficoltà. Dovrete fare attenzione al lavoro e alla concentrazione che in questo momento potrebbe non essere delle migliori.

8° Sagittario: se nella giornata di sabato potreste riscontrare delle difficoltà di gestione sul lavoro, forse con qualche schermaglia all’interno della squadra professionale, la domenica potrebbe essere una giornata adatta per fare uno strappo alla regola. Cercate di non affaticare il vostro fisico.

Delusioni per Vergine

9° Bilancia: avrete un fine settimana abbastanza monotono e privo di elementi interessanti, ma nel complesso avrete una sintonia in famiglia che probabilmente sarà molto più tenace e duratura rispetto alle settimane precedenti, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: avrete qualche speranza delusa a causa di qualche contrattempo, ma nel complesso questo fine settimana sarà perlopiù caratterizzato da un po’ di tensione e da una voglia di evadere che supererà quella di concentrarsi sul lavoro e sulle vostre mansioni quotidiane, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: probabilmente non ci sarà un fine settimana del tutto sereno all’interno del contesto familiare, mentre sul lavoro ci potrebbero essere delle divergenze significative che potrebbero bloccare alcuni progetti a cui tenete particolarmente, secondo l’oroscopo.

12° Ariete: avrete un atteggiamento molto serio e taciturno, probabilmente incline a trascorrere del tempo in completa solitudine con i vostri hobby piuttosto che affrontare qualche amicizia che per il momento non vorreste vedere. Nelle serate cercate di rilassarvi il più possibile.