Mercoledì 26 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere sui gradi dello Scorpione, mentre il Sole e Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario. Urano, intanto, proseguirà il domicilio in Toro, così come Nettuno assieme a Giove rimarranno nel segno dei Pesci. Marte, Venere, Plutone e Mercurio, in ultimo, continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: trasgressivi. La voglia di sperimentare e osare sotto le lenzuola non dovrebbe mancare ai nati Pesci nel corso di questo mercoledì, specialmente alla terza decade che risulterà più passionale che mai con l'amato bene.

2° posto Scorpione: soddisfazioni. Il terzo segno Fisso, durante questa giornata invernale, potrebbe togliersi qualche ghiotta soddisfazione in campo professionale, come un capo che, rendendosi conto di aver sbagliato in precedenza, farà ammenda.

3° posto Capricorno: ottimisti. Scorgere il bicchiere mezzo pieno sarà, con ogni probabilità, un esercizio oltremodo semplice al segno Cardinale in questo giorno d'inizio 2022, in particolar modo per la prima decade nativa che potrà contare su un'insolita esuberanza.

I mezzani

4° posto Sagittario: shopping. Ventiquattro ore dove il segno di Fuoco avrà buone chance di colmare qualche lacuna affettiva lanciandosi nell'acquisto di un capo d'abbigliamento.

Certo, il vuoto sentimentale persisterà, ma almeno potranno sfoggiare un nuovo look.

5° posto Ariete: schietti. Senza peli sulla lingua e col desiderio di farsi valere in ogni circostanza, i nati Ariete potrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa in questa giornata di gennaio, soprattutto nella cerchia amicale dove una persona cara ha tentato di approfittarsi della loro bontà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Leone: l'unione fa la forza. Giornata oberata di impegni ma significativa per i felini, in quanto il segno Fisso avrà buone possibilità di ricevere una proposta di collaborazione oppure essere lui stesso ad avanzare l'offerta di allearsi con un collega o un amico per un nuovo progetto lavorativo.

7° posto Acquario: pragmatici.

Supposizioni o teorie saranno, c'è da scommetterci, bandite dal vocabolario odierno del terzo segno d'Aria, in quanto i nativi assumeranno un mood pragmatico che li farà divenire estremamente interessati soltanto alla parte pratica di ciò al quale si rapporteranno questo mercoledì.

8° posto Gemelli: antichi fasti. Il segno d'Aria, durante questo mercoledì, potrebbe rispolverare una vecchia attività lavorativa o iniziare a meditare di intraprenderla nuovamente nel prossimo futuro, allo scopo di renderla più appetibile sul mercato rispetto alla prima attuazione.

9° posto Bilancia: umore altalenante. Il tono umorale di casa Bilancia non sarà presumibilmente dei migliori in questa giornata invernale, o perlomeno dal tardo pomeriggio quando il brio mattutino lascerà spazio a musi lunghi e un lieve velo pessimistico.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. A subire una battuta d'arresto in questa giornata potrebbe essere il ménage amoroso di casa Cancro, specialmente sul versante passionale, in quanto i nativi si dimostreranno poco avvezzi alle arti amatorie lasciando perplessa la dolce metà.

11° posto Vergine: lavoro flop. Qualche polverone dialettico si alzerà presumibilmente sul fronte professionale per i nati sotto il segno della Vergine, a causa di alcune incomprensioni nate nei giorni precedenti ma non ancora affrontate dal segno di Terra.

12° posto Toro: rancorosi. Mercoledì in cui sarà probabile assistere a una versione rancorosa del primo segno di Terra, coi nativi che si legheranno al dito ogni presunto torto subito, malgrado la maggior parte di tali ingiustizie sarà soltanto frutto del loro appannamento mentale del momento.