L'oroscopo di venerdì 14 gennaio 2022 apre queste nuove previsioni zodiacali sottolineando la positiva presenza della Luna in Gemelli, portatrice di fortuna e tanta positività all'Acquario. Infatti l'Astro d'Argento si troverà in splendido trigono astrale a Mercurio e Saturno, pianeti posizionati proprio nel settore dell'Acquario. Allora, pronti a dare un senso positivo o negativo all'imminente venerdì di fine settimana? Scopriamolo subito analizzando le intenzioni delle stelle in esclusiva per il filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nella sestina messa sotto controllo nel contesto, ad avere la meglio secondo le stelle di venerdì 14 gennaio saranno in particolare due segni: l'Acquario, valutato al "top del giorno" e il non meno fortunato Pesci, avvalorato dall'ottima presenza di Nettuno in sestile a Sole, Venere e Plutone. In leggera difficoltà, sempre relativamente agli ultimi sei segni, Bilancia e Sagittario, a questo giro entrambi considerati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 gennaio su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Bilancia: ★★★. Si prevede abbastanza sfavorevole questo venerdì di fine settimana, tra l'altro classificato con le tre stelle riservate ai frangenti "sottotono".

In generale, nonostante i vostri sforzi, faticherete a dialogare con le persone. A momenti vi sembrerà di parlare una lingua diversa e questo vi urterà parecchio: pazienza! In amore sappiate che quando vi lasciate prendere dall’umore nero, i malintesi nella coppia diventano inevitabili. Meglio chiedere scusa e ripartire da zero.

Single, trascinati dall’entusiasmo di nuove conoscenze, potreste mettere in discussione rapporti di vecchia data, pentendovene un minuto dopo. Nel comparto lavoro forse in passato siete stati un po’ imprudenti a sbandierare in giro i vostri affari. Soprattutto in certe situazioni la riservatezza è fondamentale.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano una giornata indirizzata alla media positività, dunque periodo più che tranquillo e abbastanza lineare. Se nel caso steste pensando a una modifica dei vostri piani futuri, fatelo pure. Alla resa dei conti le soddisfazioni non mancheranno. Per i sentimenti, se volete ottenere qualche risultato puntate tutto sulla vostra inventiva, ma tenete a bada la superficialità e le inutili distrazioni. Anche se a volte vi mancheranno le parole, il vostro cuore saprà come comportarsi in ogni occasione. Single, l’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi imbarazza, ma non vi fa certo desistere dall’accettarne la compagnia. Nel lavoro, di fronte agli imprevisti, gli impedimenti e le rivalità che agitano l’ambiente dove operate, sarete tentati ad abbandonare ogni impresa: non fatelo!

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 14 gennaio al Sagittario considera un venerdì non proprio positivo. La negatività astrale di oggi e domani è da imputare in primis alla Luna in Gemelli, per voi in opposizione a Marte nel segno: potreste essere molto nervosi, dunque cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata. In amore non potete prendere da soli decisioni che coinvolgono anche il partner. Ascoltando prima il suo parere eviterete inutili discussioni. Comunque niente di cui disperarsi: solo una serie di contrattempi che si susseguono uno dopo l’altro scombinando i vostri piani. Single, se state pensando a nuove interessanti conoscenze, vi invitiamo momentaneamente a desistere, aspettando che la Luna cambi aspetto.

La parte riguardante il lavoro, ripensando a una discussione con un collega, vi renderete conto che avreste potuto evitarla.

Oroscopo e stelle del giorno 14 gennaio

Capricorno: ★★★★. In arrivo un venerdì 14 gennaio di natura ordinaria, senza top né flop eclatanti. La giornata di fine settimana diciamo pure che sarà discreta per certe cose e impegnativa per altre. Tranquilli, a fine pomeriggio potrebbero arrivare sprazzi di buona fortuna: meglio che niente! Non dimenticatevi di chi vi è stato vicino in periodi difficili e potendo ricambiate. In merito agli affetti, solo rinunciando alle piccole questioni di principio, e aprendovi a un sincero confronto con il partner, saprete farvi perdonare. Single, la sensazione che provate in certi momenti è simile a quella di chi arriva alla stazione dopo la partenza del treno.

Anche in amore, vince il tempismo. Nel lavoro, anche se vi dimostrerete un po’ contraddittori, potrete contare sull’aiuto di un collega che tamponerà i limiti in un vostro progetto.

Acquario: "top del giorno". Secondo le previsioni astrali del giorno, per quanto riguarda la quotidianità generale, non avrete quasi nessun tipo di problema. La splendida Luna nel segno dei Gemelli in teoria è pronta a regalare l'entusiasmo necessario per buttarsi a capofitto nelle cose di vostro gradimento. In campo sentimentale accantonate, almeno per oggi, le preoccupazioni professionali, con il partner ritrovate la serenità e l’armonia da tempo perdute. Almeno in amore potete lasciare a briglia sciolta la vostra fantasia e l’immaginazione, sicuri di non combinare pasticci.

Single, riuscite a risolvere con facilità problemi che vi trascinavate dietro da tempo: quasi non vi sembrerà vero. Nel lavoro non avete niente di cui lamentarvi: tutto procede secondo i vostri desideri e i risultati sono anche migliori del previsto.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 14 gennaio prevede uno splendido periodo. Cosa c'è di meglio di iniziare la giornata con una bella carica di energia positiva? Di certo questo venerdì non avrete nulla da temere grazie al buon appoggio di astri vincenti, soprattutto nelle questioni legate ai sentimenti e agli affetti in senso lato. In amore la situazione è ottimale: questo venerdì la differenza la fate voi con il vostro dinamismo e con un buonumore a dir poco contagioso.

Per coloro ancora single: rapporti sociali vivacissimi e occasioni di incontri numerose. Una situazione che non avevate preso in esame potrebbe rivelarvi ottime e insospettabili possibilità. Se anche non sarà amore, saranno comunque amicizie solide e durature. Nel lavoro tutto bene: potrebbe essere una vostra vecchia conoscenza a offrivi, inaspettatamente, la giusta opportunità per risolvere una questione spinosa.

Classifica oroscopo del 14 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Ecco lo schema relativo alle stelline di venerdì 14 gennaio:

1° posto - Top del giorno: Acquario;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Pesci;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno;

4° posto - ★★★: Bilancia, Sagittario;

5° posto - ★★: Leone.

Come possiamo notare, la giornata di venerdì favorisce il simbolo astrale dell'Acquario: primo posto e tanta fortuna si spera possano arrivare a tutti coloro del segno.

Non meno interessante la posizione numero due della classifica, formata da tre splendidi segni: Ariete, Gemelli e Pesci. Parte finale della scaletta riservata a coloro della Bilancia o del Sagittario, entrambi valutati con tre stelle e al segno del Leone, quest'ultimo considerato in giornata "no" e con relative due stelle riservate si frangenti negativi.