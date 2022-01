L'oroscopo della giornata di domenica 2 gennaio vedrà il pianeta Mercurio spostarsi nel segno zodiacale dell'Acquario, mentre la Luna in Capricorno aiuterà ancora una volta il segno di terra. Leone dovrà saper calcolare gli imprevisti, mentre Toro sarà piuttosto espansivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 2 gennaio 2022.

Previsioni oroscopo domenica 2 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: vita professionale tutto sommato stabile ora che Mercurio sarà in sestile, e vi permetterà di essere più organizzati con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, ci sarà ancora tanta instabilità dovuta a queste stelle in continuo movimento, e questa Venere ancora in quadratura. Single oppure no, non adottate mai un atteggiamento troppo invasivo. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vi vedrà allegri, vivaci e creativi secondo l'oroscopo di domenica 2 gennaio. Avrete modo di sentirvi liberi, meno stressati da questa vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, considerato che ci sarà Giove a darvi una mano. Sul fronte amoroso la Luna e Venere in trigono dal segno del Capricorno vi permetteranno di essere espansivi e sempre disponibili nei confronti del partner. Se siete single i vostri modi amare saranno piuttosto cordiali e affettuosi, ma a volte bisognerà spingersi un po’ più oltre per affondare il colpo.

Voto - 9️⃣

Gemelli: Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario riporterà un po’ di equilibrio nella vostra vita professionale. Giove in quadratura infatti vi disorienta un po’, ma con questo quadro astrale dovreste riuscire a recuperare terreno. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata un po’ lenta, ma nel complesso tranquilla, adatta per stare insieme al partner, senza però essere troppo esigenti nei suoi confronti.

Per quanto riguarda i single difficilmente farete conquiste, ciò nonostante riuscire a essere di compagnia. Voto - 7️⃣

Cancro: non aspettatevi molto da questa giornata considerato che la Luna e Venere saranno contro di voi. Che siate single oppure no, meglio non pretendere troppo dalla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Ora che anche Mercurio non vi darà più fastidio, è arrivato il momento di darsi da fare per cercare di migliorare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Leone: il periodo che sta per arrivare sarà ricco di eventi e cose da fare per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo vi ostacolerà di meno, ciò nonostante se volete davvero risalire la china, sarà necessario metterci maggior impegno in quel che fate, ma soprattutto, dovrete saper calcolare eventuali imprevisti. In ambito amoroso sarà una giornata tutto sommato tranquilla considerato che queste stelle non vi aiuteranno più di tanto. Ciò nonostante, single oppure no, nei prossimi giorni questo cielo tenderà a peggiorare, dunque siate vigili.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo della giornata di domenica 2 gennaio vedrà la Luna e Venere in trigono dal segno del Capricorno. Queste stelle vi aiuteranno a vivere una relazione di coppia serena e magica ancora per tanto tempo. Se siete single prendetevi il tempo necessario per conoscere la persona che vi piace. Con questo cielo, non ci sarà alcuna fretta di dichiarare subito i vostri sentimenti. In ambito lavorativo attenzione a Giove in opposizione che potrebbe portare un po’ di nervosismo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in alto mare a causa della Luna e di Venere contro di voi. Intendiamoci, i rapporti con il partner non sono ancora così in crisi, ciò nonostante al momento siete sul filo del rasoio, e ci vorrà poco a cadere.

Se siete single dovrete cercare di lavorare di più sulla vostra immagine. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio tenderà a favorirvi a partire da questa giornata, e vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: Mercurio sarà in quadratura a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. Per fortuna Giove sarà dalla vostra parte, portando qualche buona notizia, ma in ogni caso, sarà meglio essere prudenti nel prossimo periodo. Molto bene invece in ambito sentimentale, dove Luna e Venere in sestile vi aiuteranno a vivere momenti felici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non rinuncerete al divertimento e al vostro svago. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato stabile per voi nativi del segno.

In amore sarà una giornata serena, non ci saranno colpi di scena o una grande intesa tra voi e il partner, ciò nonostante avrete modo di sentirvi bene insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sarà importante nella vostra vita essere più espansivi e disponibili. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi sarà di grande aiuto per le vostre mansioni, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata eccellente dal punto di vista sentimentale per voi. La Luna si troverà nel vostro cielo insieme a Venere, e i rapporti con il partner non potranno andare meglio di così. I cuori solitari potrebbero sfruttare questa giornata piena d'amore per farsi avanti. Sul fronte lavorativo Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante potrete fare affidamento a Giove in sestile per cercare di svolgere al meglio i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale soddisfacente in questa giornata di domenica. I rapporti con il partner saranno intriganti e soddisfacenti, e non mancherà in voi la voglia di iniziare questo nuovo anno con nuovi progetti da fare insieme. Se siete single sarete particolarmente socievoli, in particolare i nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, in questa giornata arriverà Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale particolarmente equilibrata in questa giornata. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, pronti a regalarvi diverse soddisfazioni nella vostra relazione di coppia. I cuori solitari riusciranno a essere di buona compagnia in questa giornata, sentendosi a proprio agio. Sul fronte lavorativo dovrete sfruttare al massimo le vostre energie e la buona posizione di Giove per ripartire con nuove e interessanti idee. Voto - 8️⃣