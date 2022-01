Sono tanti i messaggi divertenti che si possono condividere con amiche, sorelle e con le persone più care per augurare loro una buona Befana 2022. Ma non tutti hanno fantasia per scrivere frasi divertenti e per questo, a seguire, è possibile scegliere tra diverse e simpatiche dediche per augurare buona Befana su Whatsapp o sui social.

Frasi simpatiche di buona Epifania 2022 da mandare alle amiche su WhatsApp

Il nuovo anno è appena iniziato e ci si prepara a salutare le festività natalizie che, come sempre, termineranno il 6 gennaio, con l'arrivo della Befana.

Stando alla tradizione cristiana, in questa data ricorre l'arrivo dei Re Magi a Gerusalemme per rendere omaggio alla nascita del bambino Gesù.

Tuttavia, secondo antichi riti pagani, il 6 gennaio si celebra anche un'anziana signora, nota come la Befana, che, in sella a una scopa magica, si reca in ogni casa per portare doni ai più piccoli, lasciandoli nelle loro calze. Oggigiorno, per questa occasione, si è spesso soliti inviare dei messaggi di buona Befana a tutte le amiche più care e quelle con cui si ha solitamente più confidenza.

Di seguito, si possono trovare alcune delle frasi e dediche più simpatiche da poter condividere su WhatsApp o sui social per augurare una buona Epifania 2022:

"Dopo diverse giornate di pioggia e nebbia, finalmente ieri sera ho potuto di nuovo ammirare un bel cielo stellato. Poi osservando meglio ho notato una figura familiare che volava su una scopa che ha stuzzicato la mia curiosità: amica mia, mi spieghi dove stavi andando a quell'ora di notte? Tanti auguri befana del mio cuore".

"Mi raccomando, stasera copriti bene che fa un freddo cane fuori. Poi stai molto attenta che c'è nebbia e potresti urtare comignoli o antenne e farti male. Non vorrei che finissi per strapparti il tuo bel vestito, alla tua prima sera da befana. Buona epifania, amica".

"Devo farti una confessione sorella mia: io provo un po' d'invidia per te. Io ogni anno devo spendere molti soldi per vestirmi da befana il 6 gennaio, a te invece basta semplicemente prendere una scopa. Auguri".

"Sono molto preoccupato amore, ho appena sentito il telegiornale ed hanno detto che un elicottero si è scontrato con un’anziana signora che era a bordo di una scopa. Per favore, appena puoi cerca un modo per farmi sapere che stai bene. Auguri alla mia amata befana, la più bella che ci sia. Ti amo".

"Nonostante il gelido inverno sia arrivato, ad uscire stanotte proprio non hai rinunciato. Vai sorvolando i tetti di tutta Europa, sempre e solo con la tua amata scopa. Ma fai attenzione mia dolce Befana, perché sei davvero tanto anziana. Tanti auguri di buona Epifania, che tutte le feste si porti via".

"Mi hanno detto che qualcuno sta offrendo una corposa ricompensa in denaro per chi riesce a ritrovare la vecchia Befana. Cara amica, ti conviene mandarmi il doppio dei soldi, se non vuoi che confessi loro dove abiti davvero. Buona epifania a te".

"Ora capisco perché l'Epifania è la tua festa preferita. E' uno dei pochissimi giorni in cui puoi sfoggiare fiera il tuo look, perché si adatta in modo perfetto a questa festività. Tantissimi auguri alla mia befana preferita".

"Se quando arriva la Befana stanotte, ti guarderà sorpresa e ti abbraccerà tutta emozionata, non preoccuparti. E' soltanto felice di aver scoperto di avere una sorella gemella. Buona Epifania".

Se oltre a una di queste simpatiche dediche si vuole inviare anche un'immagine carina e divertente il 6 gennaio, non bisogna fare altro che cercare su Google. Su internet, infatti, sono presenti migliaia di foto dedicate alla Befana ed è possibile scegliere quella più adatta per l'occasione.