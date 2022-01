L'oroscopo della settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio vede un periodo per i nativi dell'Acquario, forti della Luna che naviga in buone posizioni, mentre per il Cancro ci sarà un po' di sollievo in amore, ma nulla di più. Pesci saprà godersi al meglio la relazione di coppia, mentre Marte in trigono per il Toro darà energie e voglia di fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: vi sentirete un po' più a vostro agio in amore in questa settimana, ma faticherete a ottenere una buona relazione di coppia.

La Luna verrà spesso in vostro aiuto, portando un po' di tranquillità in più. Se siete single apprezzerete un po' di più lo scambio di opinioni, soprattutto i nati nella terza decade. Nel lavoro continuano a esserci degli imprevisti per colpa di Mercurio e il solo a darvi una mano a superarli sarà Saturno. Voto - 6️⃣

Toro: forse la settimana potrebbe non iniziare al meglio secondo l'oroscopo, per via della Luna in Acquario, ma da mercoledì riuscirete a riprendervi. Ricordatevi inoltre che Venere sarà dalla vostra parte ancora per molto tempo e riuscirete a superare ogni ostacolo insieme al partner finché ci sarà intesa. Se siete single il vostro cuore saprà cosa fare davanti alla persona che vi piace.

Molto bene anche nel lavoro grazie a Marte in trigono. Avrete abbastanza idee e voglia di fare per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno, ma in generale più che discreta. Fate attenzione tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà negativa. In ogni caso, single oppure no, con armonia e rispetto andrete abbastanza d'accordo con le persone che amate.

In ambito lavorativo non ci saranno tanti progressi, ma l'importante è che non ci siano errori e che portiate a casa discreti risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: finalmente un po' di sollievo secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna vi darà qualche soddisfazione, soprattutto tra mercoledì e giovedì quando sarà in trigono dal segno dei Pesci.

Attenzione invece nel weekend. In ambito professionale gli impegni da portare a termine non mancano e con astri contro come Marte e Mercurio non sarà facile. Tuttavia avrete sempre Giove in trigono che vi darà una mano. Voto - 6️⃣

Leone: la settimana potrebbe non partire benissimo con la Luna in opposizione, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi subito. Per quanto riguarda i sentimenti, sfoggiando il vostro miglior sorriso e un atteggiamento sempre gentile e amichevole, il partner sicuramente vi apprezzerà. Se siete single ogni tanto potreste avere dei dubbi, ma dovrete comunque credere nei vostri sogni. Sul posto di lavoro sarete impazienti di fare passi avanti, ma sarà davvero importante non essere frettolosi.

Voto - 7️⃣

Vergine: questa settimana non vi riserverà tante emozioni, soprattutto in ambito amoroso, ma questo non vorrà dire però che con il partner le cose andranno male. Diciamo solo che i sentimenti saranno in secondo piano, in favore di qualcosa di più importante da fare insieme all'anima gemella. Se siete single forse avrete bisogno di fare un po' di chiarezza nel vostro cuore, forse perché stavolta siete innamorati davvero. Per quanto riguarda il lavoro una buona organizzazione potrebbe aiutarvi a evitare eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: ancora difficoltà in questa settimana per voi nativi del segno. Le prime giornate saranno tutto sommato discrete grazie alla Luna in trigono, ma da mercoledì dovrete di nuovo confrontarvi da soli con questa Venere in quadratura.

SIngle oppure no, prima di amare qualcuno bisogna pensare al suo benessere prima del vostro. In ambito lavorativo avete in mente dei progetti alla base solidi, ma sarà meglio metterci mano quando le condizioni saranno più favorevoli. Voto - 6️⃣

Scorpione: un quadro astrale che rimarrà positivo secondo l'oroscopo settimanale. Forse le prime giornate saranno un po' sfortunate a causa della Luna, ma in ogni caso i rapporti con il partner saranno stabili e affiatati. Se siete single va bene essere socievoli con tutti, ma ricordatevi che sono poche le persone che ci tengono veramente a voi. In ambito lavorativo non mancheranno le opportunità grazie ad astri come Giove, Marte e Mercurio, pronti a sostenere le vostre imprese.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana da sfruttare secondo l'oroscopo, perché le occasioni non mancheranno soprattutto in amore, merito di una luminosa Luna spesso dalla vostra parte, in particolare nel weekend. Avrete spesso un buon umore e questo vi aiuterà molto nei rapporti sociali, soprattutto a voi cuori solitari. Se invece siete già impegnati il partner sarà la vostra roccia e non potrete farne a meno. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcuna intenzione di rimanere indietro. Anche se Giove è contro di voi, non vi darete per vinti e continuerete a dare il massimo. Voto - 7️⃣

Capricorno: con così tante idee e risorse a vostra disposizione, soprattutto sul posto di lavoro, sarete sempre in grado di reinventarvi e dare sempre il meglio di voi, in particolare i nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i sentimenti ancora una volta Venere regolerà i rapporti con la dolce metà. Amore, affetto e tanti bei progetti da fare insieme saranno il fuoco che alimenterà la vostra magica storia d'amore. Per quanto riguarda i single sarete tra i segni più amichevoli e simpatici al momento e non potrete chiedere di meglio. Voto - 9️⃣

Acquario: settimana nel complesso buona per voi nativi del segno. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte e vi permetterà di sentirvi spesso a vostro agio con il partner, ma anche con amici, familiari o la vostra fiamma qualora siate single. Sul posto di lavoro andrete piuttosto bene, ciò nonostante non siate impulsivi: non sempre sarete abbastanza ferrati sull'argomento da poter procedere alla cieca.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo. Impegno e dedizione saranno importanti sul posto di lavoro, merito in particolare di astri come Marte e Mercurio che all'atto pratico vi daranno tutto il necessario per raggiungere il successo che meritate. In amore le emozioni con il partner saranno forti e raggiungeranno il culmine tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà nel segno. Se siete single con il vostro atteggiamento chiunque riuscirà sicuramente ad apprezzarvi. Voto - 8️⃣