L'oroscopo della giornata di lunedì 28 febbraio vedrà i nativi Acquario chiudere un mese più che soddisfacente, al contrario il Leone non riuscirà spesso a trovare un punto d'incontro con il partner. Gemelli sarà un vero e proprio tenerone in amore, mentre Venere darà ancora tanti motivi per amare ai nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 28 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 28 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: il mese di febbraio non è stato un granché per voi, ciò nonostante rimane in voi la speranza di un marzo migliore, e probabilmente così sarà.

Nel frattempo, in questa giornata di lunedì potrete godere del sostegno della Luna, utile per provare a muovere i primi passi verso una relazione migliore. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee ben chiare su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: ultima giornata del mese sottotono per voi nativi del segno. Bisogna dire che purtroppo il prossimo periodo non sarà dei migliori, proprio per questo assumerete un atteggiamento più conservativo nei confronti del partner. Se siete single i rapporti sociali continueranno a essere più che discreti. Anche sul posto di lavoro sarà meglio non fare il passo più lungo della gamba. Per il momento andate bene così, dunque meglio non chiedere troppo.

Voto - 6️⃣

Gemelli: con questa bellissima Luna in Acquario sarete dei veri e propri teneroni dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo della giornata di lunedì 28 febbraio vi vedrà particolarmente attivi in amore, e single o meno, non mancheranno momenti da batticuore. In ambito lavorativo i buoni risultati che arriveranno vi spingeranno a fare di più, e alzare lentamente l'asticella per progetti sempre più di qualità superiore.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale solamente sufficiente in questo lunedì. La Luna non sarà più negativa, ciò nonostante i rapporti con il partner continuano a essere burrascosi. Sono gli ultimi giorni di Venere, dunque abbiate pazienza, perché le cose stanno per cambiare. In ogni caso, sfruttate quei momenti favorevoli per ricominciare a risalire la china.

In ambito lavorativo buona volontà e iniziativa in voi non mancheranno. Al resto, ci penserà Giove. Voto - 6️⃣

Leone: le cose in ambito lavorativo sono cambiate, e voi le avete provate tutte per non regredire. Le alternative non vi mancano, ma non è detto che siano efficaci, ciò nonostante non mollate, e continuate a insistere. Per quanto riguarda i sentimenti con la Luna in opposizione non riuscirete a venire incontro alle esigenze del partner. Discorso simile anche per voi single, che però in questo modo difficilmente troverete la persona giusta per voi. Voto - 5️⃣

Vergine: oroscopo di lunedì 28 febbraio più che discreto per voi nativi del segno. Certo, questo cielo sta per cambiare, e non sarà più così influente nei vostri confronti, ciò nonostante i rapporti con il partner rimarranno davvero soddisfacenti, nonostante tutto.

Se siete single sarà una giornata nel complesso tranquilla, ma non si escludono novità. Sul fronte lavorativo a volte potreste non sentirvi adatti per certi incarichi, ma forse dovrete solo vedere le cose da un'altra prospettiva. Voto - 8️⃣

Bilancia: un lunedì migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con questa Luna che passa nel segno amico dell'Acquario, sarete in grado di mettere da parte eventuali discussioni di coppia, pensare di più al benessere del partner e ritrovare finalmente la giusta serenità. Se siete single darete fiducia a quelle persone che se lo meritano davvero. Settore professionale più che discreto grazie a Mercurio, che vi farà venire in mente buone idee per migliorare il vostro business.

Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere in sestile vi renderà particolarmente attraenti, ciò nonostante la Luna in Acquario potrebbe rendervi un po’ troppo suscettibili, dunque calibrate bene il vostro atteggiamento, sia nei confronti del partner, che nei confronti di amici e familiari. Sul posto di lavoro invece il sostegno di Giove si rivelerà prezioso. Sappiatelo sfruttare, anche perché Mercurio in quadratura vi ostacolerà spesso. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo favorevole dal punto di vista amoroso. La Luna in sestile vi farà stare bene insieme alla vostra anima gemella, vivendo momenti davvero intensi insieme. Se siete single con la giusta fiducia e pazienza troverete la persona giusta per voi.

Nel lavoro ci sarà voglia di fare, di misurarsi con progetti di più ampio respiro. Sappiate che Giove è negativo, per cui ci vorrà impegno e concentrazione. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere rimarrà nel vostro cielo ancora per qualche giorno, e vi darà mille motivi ancora per amare al meglio la vostra anima gemella. Se siete single sarà una giornata elettrica per i sentimenti, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci saranno Giove e Marte dalla vostra parte a aiutarvi a farvi rendere i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata ben equilibrata secondo l'oroscopo. In questo inizio di settimana la Luna sarà nel segno e sarete in grado di chiudere un mese davvero soddisfacente, nella speranza che il prossimo si riveli migliore.

I cuori solitari troveranno il vostro nirvana con una persona in particolare. Sul fronte professionale Mercurio rimarrà ancora favorevole. Le idee non mancheranno, ma dovrete anche saperle mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in sestile vi renderà così belli da togliere il fiato in quest'ultima giornata del mese. Non mancheranno momenti piacevoli per voi e il partner, ma dovrete dimostrare diversamente il vostro amore per il partner, non solo con il vostro fascino. Se siete single ci saranno momenti di crescita per voi, e ne farete tesoro. In ambito professionale la creatività non vi manca, e un po’ di fortuna da parte di Giove si rivelerà indispensabile per mettere insieme discreti successi. Voto - 7️⃣