A differenza delle costellazioni che si trovano nell’Oroscopo che noi tutti conosciamo, l’oroscopo dell’Antico Egitto è composto da 12 segni che simboleggiano le divinità più importanti del grande popolo che abitò le sponde del Nilo. Inoltre, l’oroscopo egiziano non si basa sui mesi dell’anno, ma su archi di tempo che ricoprono più periodi all’interno dell’anno. Ciascuno di questi archi di tempo era dedicato ad una divinità specifica, la cui “personalità” rifletteva quella della persona nata entro il periodo designato.

I primi sei segni dell’oroscopo egiziano

Il Nilo: questo segno ricopre un ruolo fondamentale nell’oroscopo egiziano proprio perché rappresenta l’acqua, ciò che per gli antichi Egizi era fonte di vita, l’inizio di ogni cosa. Le persone di questo segno sono calme e pacifiche, ma potrebbero cambiare umore in modo molto repentino. Sono disponibili con gli altri e sono molto passionali, e questa emotività molto forte potrebbe prendere molte direzioni, sia in senso positivo che in negativo. Amano la vita pacifica ma allo stesso tempo amano anche sognare grandi avventure.

Gli archi temporali di questo segno sono: 1-7 gennaio, 19-28 giugno, 1-7 settembre, 18-26 novembre.

Amon-Ra: Amon-Ra è il re degli dei, dunque i nati sotto questo segno hanno grandi capacità di leader e una perspicacia fuori dal comune.

Hanno sempre l’autostima ai massimi livelli e un ottimismo che li aiuta sempre a superare i momenti più difficili. Sono coraggiosi, saggi e amano dare consigli che spesso e volentieri si rivelano essere molto preziosi. La fortuna accompagna sempre le loro vicende di stampo professionale, ma sono anche disposti a fare molti sacrifici per il lavoro.

I periodi di Amon-Ra secondo l'oroscopo sono: 8-21 gennaio, 1-11 febbraio.

Mut: questa divinità nell’antico Egitto rappresentava la maternità. I nati sotto questo segno sono molto pazienti e amorevoli, spesso antepongono il benessere degli altri rispetto al proprio. Si sacrificano volentieri per gli altri, mentre quando si tratta di obiettivi da raggiungere si dimostrano molto determinati.

Sono timidi ma allo stesso tempo sono individui che attraggono, forse inconsapevolmente, chi li circonda. Amano particolarmente l’arte e coltivare le amicizie.

I periodi di questo segno sono: 22-31 gennaio, 8-22 settembre.

Geb: questa divinità era il padre di Osiride e il dio della terra. Le persone che sono nate nel segno di Geb sono particolarmente placidi esternamente e non lasciano trapelare molte emozioni. Sono personalità fredde in generale, soprattutto quando serve. Tuttavia sono molto sentimentali quando si tratta di persone a cui tengono particolarmente e si ricordano sempre dei gesti che ricevono, sia nel bene che nel male. Sono molto produttivi sul lavoro e in tutto quello che fanno.

I periodi di questa divinità sono: 12-29 febbraio, 20-31 agosto.

Osiride: nella mitologia dell’antico Egitto, Osiride simboleggia la rinascita e la vittoria. Le persone nate sotto questo segno hanno successo nel proprio lavoro e sono abili in molte attività. Spesso potrebbero apparire indecisi, ma nell’azione sanno eccellere come pochi. Potrebbero ricoprire ruoli molto importanti. Sono molto comunicativi, sentimentali con gli affetti e disponibili verso gli altri, soprattutto se possono aiutare concretamente.

I periodi: 1-10 marzo, 27 novembre — 18 dicembre.

Iside: questa dea rappresenta la natura creatrice e protettrice di ogni cosa. Queste persone sono gentili e protettive, adatte a prendersi cura degli altri e non soltanto dei propri familiari.

Sono timide ma quando serve sanno come aprirsi agli altri e intavolare un discorso, tanto che spesso risultano essere molto dirette. Quando i nati nei periodi dedicati ad Iside hanno un obiettivo sanno come raggiungerlo e diventano determinati, al punto da non riuscire a riconoscerli. Hanno una fortuna del tutto particolare che spesso li aiuta nei momenti più difficili.

I periodi di questa divinità secondo l'oroscopo sono: 11-31 marzo, 18-29 ottobre, 19-31 dicembre.

Gli ultimi sei segni dell'oroscopo dell'Antico Egitto

Thot: questa divinità rappresenta la scrittura e la conoscenza, e i nati sotto questa figura sono spesso saggi e amanti del sapere. Sanno come risolvere eventuali problematiche con una freddezza inscalfibile, mentre in amore sanno essere molto fedeli e mantenere una armonia in modo molto particolare.

Sanno come avere successo sul lavoro ed essere sempre sulla cresta dell’onda, anche se ci potrebbero essere dei periodi non proprio ottimali. La creatività è il loro strumento principale per molti aspetti.

I periodi dedicati sono: 1-19 aprile, 8-17 novembre.

Horus: è il simbolo del cielo e degli astri. I nati sotto il segno di Horus sono persone che amano circondarsi di gente sempre nuova, di conversare e di dare saggi consigli. Sanno essere molto coraggiose e ottimiste, trovando soluzioni anche laddove sembrano non essercene. Sanno essere degli ottimi leader che mettono d’accordo tutti e sanno essere delle guide anche per gruppi che a rima vista potrebbero essere ingestibili. La loro intelligenza è più unica che rara.

I periodi dedicati ad Horus secondo l’oroscopo egiziano sono: 20 aprile-7 maggio, 12-19 agosto.

Anubi: è il guardiano degli Inferi. Le persone nate sotto questo segno sono passionali, saggi ma allo stesso tempo potrebbero essere abbastanza intransigenti. Spesso sono taciturni e non amano le novità, né in positivo, né in negativo. Hanno una razionalità fuori dal comune, e probabilmente grazie a questo sono molto abili in mansioni intellettuali. Con la famiglia e con il partner sanno essere molto calorosi.

I periodi di Anubi sono: 8-27 maggio, 29 giugno-13 luglio.

Seth: rappresenta il caos e l’irrequietezza. L’ambizione è tutto per i nati sotto questo segno. Puntano molto in alto e non si lasciano sopraffare dalle condizioni esterne che potrebbero essere avverse ai loro progetti, né si arrendono tanto facilmente.

D’altro canto amano la compagnia, sono inaspettatamente socievoli, anche se spesso e volentieri non pensano prima di parlare, e sono molto protettivi nei confronti della propria famiglia.

I periodi di Seth sono: 28 maggio-18 giugno, 28 settembre-2 ottobre.

Bastet: è la dea dei gatti e della seduzione. Questo segno predilige la tranquillità e non tollera molto le situazioni stressanti. Ama stare al centro dell’attenzione e danno molta rilevanza all’aspetto esteriore. I nati sotto questo segno sono sempre motivati sul lavoro, sanno come comunicare con le persone, incitandole a fare ciò che vogliono: hanno un’ottima capacità di persuasione. In amore si dedicano molto, se sono veramente coinvolti sentimentalmente.

I periodi di Bastet secondo l’oroscopo sono: 14-28 luglio, 23-27 settembre, 3-17 ottobre.

Sekhmet: è la dea della guerra, ma anche della guarigione. I nati sotto questo segno sono combattivi, freddi e distaccati, amanti della razionalità sopra ogni altra cosa, ed è per questo che sanno essere incredibilmente imparziali. Sono in grado di essere capi e di preservare la giustizia. Farebbero di tutto per i loro obiettivi, e il loro ottimismo li porta sempre a raggiungere la meta che si prefiggono.

Secondo l’oroscopo, i periodi di Sekhmet sono: 29 luglio-11 agosto, 30 ottobre-7 novembre.