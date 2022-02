L'oroscopo del mese di marzo vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno zodiacale dell'Acquario dopo un lungo periodo in Capricorno, mentre la Bilancia finalmente tornerà a respirare amore. Quanto al segno di terra, i rapporti sentimentali continueranno a essere piuttosto discreti e piacevoli, mentre per Scorpione potrebbero esserci piccoli problemi di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di marzo per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo marzo 2022, 2^ sestina

Bilancia: dopo un inverno piuttosto rigido per quanto riguarda le questioni di cuore, finalmente in questo mese di marzo anche voi tornerete a respirare amore.

Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno amico dell'Acquario, e ritroverete un po’ di serenità tra voi e la vostra anima gemella. Sarà dunque il momento di darsi da fare, e impegnarsi a ricostruire il vostro magico rapporto. Se siete single la vostra vita sociale sarà più attiva, e sarà possibile ricevere e dare più complimenti. Non si esclude inoltre la possibilità di una nuova storia d'amore. Configurazione astrale che cambierà anche dal punto di vista professionale. Mercurio e Marte non saranno più negativi, e vi daranno una mano con i vostri progetti, ottenendo risultati migliori. Nella seconda parte del mese Mercurio si farà da parte, ma con un po’ di fortuna, riuscirete comunque a fare bene.

Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di marzo che purtroppo per voi non sarà tra i mesi migliori dell'anno. Venere, Marte e Mercurio saranno tutti contro di voi, e le cose potrebbero non andare come previsto. In amore potrebbero dunque presentarsi piccoli problemi di coppia, che andranno a rovinare quell'intesa che siete riusciti a raggiungere finora con il partner.

Cercate dunque di essere più comprensivi, ma soprattutto, se c'è un problema, dovrete risolverlo insieme. Se siete single non serve a niente sognare un amore impossibile o non corrisposto. Magari per voi è amore, ma per la vostra fiamma no, e per amore, dovrete rispettare tale decisione. In ambito lavorativo la prima parte del mese potrebbe rivelarsi piuttosto faticosa e pesante.

Dalla seconda metà invece, ci penseranno Giove e Mercurio a farvi raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vi vedranno in crescita secondo l'oroscopo. L'ultimo periodo non è stato così male in ambito sentimentale, e con pazienza e amore siete riusciti a costruire un discreto rapporto. Con l'arrivo di marzo, e di Venere in sestile, è arrivato il momento di dare di più, di rendere la vostra relazione unica. Godetevi dunque questo periodo, ma soprattutto, sfruttatelo in ogni suo momento. Per quanto riguarda i cuori solitari, questo mese sarà tutto sommato valido per provare a fare nuove conoscenze, e forse con un po’ di fortuna, potreste buttarvi in una nuova avventura d'amore.

Situazione che migliora anche al lavoro, con pianeti come Marte e Mercurio che si troveranno in sestile. Successivamente però, Mercurio si troverà nel segno dei Pesci, e sarà allora che dovrete essere in grado di gestire al meglio i vostri progetti, evitando ogni imprevisto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un mese di marzo ricco di cambiamenti per voi nativi del segno. Astri come Venere, Marte e Mercurio si allontaneranno dal vostro cielo, cambiando la vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno ancora tanti bei momenti tra voi e la vostra anima gemella, ma forse potrebbe non esserci sempre la stessa carica romantica e erotica che finora vi caratterizzava.

Se siete single potrete ancora parlare d'amore e forse conoscere la vostra potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro la situazione rimarrà pressoché stabile. Giove è ancora favorevole, e nella seconda parte del mese lo sarà anche Mercurio. Le opportunità per mettere in mostra le vostre abilità e raggiungere buoni risultati non mancheranno. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo del mese di marzo ottimo per voi nativi del segno, ideale per risalire la china e tornare a ottenere il meglio dalla vostra vita. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà il pianeta Venere a regalarvi forti emozioni. Che siate single oppure no, ci saranno tantissime opportunità per far valere le vostre emozioni, in particolare per coloro che sono nati nella seconda decade.

Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, permettendovi di svolgere con impegno e precisione i vostri progetti. Non mancheranno opportunità per farvi strada tra le tante mansioni da svolgere, ma anche per ottenere qualcosa di più. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che rimarrà molto soddisfacente per voi secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso ci saranno ancora tanti buoni motivi per regalare un’emozione, un sorriso in più alla vostra anima gemella. La situazione non dunque non può che essere promettente, e migliorare giorno dopo giorno. Se siete single andrete spesso incontro alle esigenze delle persone a cui più tenete, e forse tra queste potrebbe esserci proprio la vostra potenziale anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro Giove rimarrà ancora al vostro fianco a darvi una mano con i vostri progetti. Nella seconda metà del mese inoltre, arriverà il pianeta Mercurio a rendere più precisa e organizzata la vostra vita professionale. Voto - 8️⃣