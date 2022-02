L'oroscopo di domani mette sul piatto le nuove previsioni zodiacali di venerdì 4 febbraio. Sotto analisi i segni della prima sestina, sottoposti ad "indagine" per ciò che interessa la parte affettiva nonché lavorativa. Invece per la valutazione in classifica, quest'ultima come sempre verte sull'intero zodiaco. Intanto, assolutamente da evidenziare il transito della Luna in Ariete, promotrice di buona sorte in ambito sentimentale. Ancora, da sottolineare un periodo favoloso per chi ha nel proprio Tema Natale il simbolo del Toro: il segno di Terra potrà contare sulle ottime performance generate da Venere in trigono a Urano, pianeta di settore.

Parlando di segni e previsioni, il periodo sottoposto ad analisi si presume possa essere decisamente scarso, almeno sulla carta, per i nativi della Vergine o del Cancro, in questa giornata valutati rispettivamente con le tre stelle del "sottotono" e le due stelline relative ai periodi da "ko". Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna in Ariete);

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 4 febbraio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno preannuncia l'arrivo nel segno della Luna in Ariete. In amore, ritroverete l'armonia perduta: questa giornata sarà sicuramente un po' speciale. Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con il partner, con il quale ultimamente avete avuto contrasti e placare eventuali tensioni. Avrete la comprensione ed il supporto della persona amata e vi sentirete più forti e determinati.

Raggiungerete i vostri obiettivi e soddisferete i vostri desideri: non potete chiedere niente di meglio! Single, una persona amica potrebbe bussare alla vostra porta chiedendovi aiuto; questo vi riempirà di gioia perché vi sentirete importanti, in grado di dare un valido supporto alle persone a cui volete bene. Con questo incremento di autostima, affronterete la giornata con il sorriso sulle labbra: sarete fieri, orgogliosi e finalmente felici.

Nel lavoro, vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno. Continuate con determinazione, realizzerete molto.

Toro: ★★★★★. Giornata da considerare altamente positiva in qualsiasi settore. In campo sentimentale soprattutto, grazie al trigono da Venere sarà una giornata idilliaca, ricca di emozioni e piacevoli conferme. Insieme alla persona del vostro cuore vi diletterete in qualche attività creativa, il che vi unirà ulteriormente. Così, finalmente farete qualcosa di insolito e diverso, magari gioirete insieme per eventuali buone scelte fatte o da fare nei prossimi giorni. Single, dei bei disegni astrali saranno indice di espansione, di testimonianza, di simpatia e d'amore.

Nei vostri confronti arriveranno aiuti e consigli da parte di amici, quelli più cari (per capirci). Ci potrebbe essere in vista un evento di rilievo nella vostra vita. Sappiate che la giornata potrebbe riservare piccole sorprese e tutto può accadere, soprattutto con queste stelle così belle. Nel lavoro, Urano annuncia nuove proposte o opportunità davvero imperdibili. Posizioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi. Mantenete la lucidità e potrete affrontare anche gli ostacoli più difficili.

Gemelli: ★★★★. Giornata tranquilla, non euforica ma essenzialmente allineata alla media positività. In amore, tutto andrà abbastanza bene. Forse ci vorrebbe un premio speciale per la capacità di conciliare i doveri familiari, lavorativi e personali.

Dedicherete più tempo del solito alla persona amata: vi potrete perdere fra le sue braccia dimenticando i vari problemi della vita. Single, saprete cosa fare per imporvi, attrarre, magnetizzare a voi sguardi e stima. Si profila per voi un ottimo giorno e la posizione degli astri maggiori lo conferma. Le nubi dei giorni scorsi sembrano essere ormai passate e state certi che non torneranno per un bel po' di tempo. Dai, adesso potete fare un respiro di sollievo e concentrarvi su quello che più desiderate e che, magari, ultimamente avete un po' trascurato. Nel lavoro, grazie alla presenza dei pianeti amici, sarete particolarmente concentrati nel creare nuovi progetti a cui dedicare i prossimi mesi.

Ogni cambiamento vi stuzzicherà e vi verrà voglia di introdurre elementi di novità nella vostra vita.

Oroscopo e stelle di venerdì 4 febbraio

Cancro: ★★. Per i sentimenti, le stelle vi invitano a rimettere in discussione molti aspetti della vostra vita. Non lasciatevi influenzare dalle vostre paure ma apritevi con fiducia alle novità che si presentano alla vostra porta. Sappiate che il rinnovamento è necessario e salutare, specie per il bene della coppia. Manca poco perché perdiate definitivamente la pazienza e mandiate il vostro partner a quel paese. Colpa del Sole, in questo periodo sotto quadratura da Urano, il che vi renderà più suscettibili: pensate alle conseguenze delle vostre azioni e poi agite.

Single, un venerdì diviso tra piaceri e doveri, tutto ovviamente calato nelle possibilità del momento. Servirà una buona organizzazione o il quotidiano prenderà il sopravvento. Vi ritroverete con scadenze che vi alitano sul collo e impegni familiari e lavorativi che risulteranno più impegnativi del previsto. Prendetevi cura del vostro benessere con scrupolo e rilassatevi, altrimenti arriverete a sera stressati e nervosi. Nel lavoro, il cielo vi renderà molto confusi: non sarete soddisfatti di alcune faccende lavorative. Qualcosa ha preso una direzione diversa da ciò che avreste desiderato.

Leone: ★★★★. Venerdì da considerare di routine, stabile e lineare ma abbastanza flemmatico. In campo sentimentale, vi godrete la meritata tranquillità pensando al futuro.

Magari anche coccolandovi con piccoli, teneri gesti. I vostri tentativi per ritrovare la sintonia con il partner andranno a buon fine e trascorrerete una bellissima serata insieme. Vivrete al massimo tutte le piccole emozioni che questa giornata "normale" vi regalerà. L'amore sarà il vostro toccasana spazzando via eventuali acciacchi che vi avessero rallentato nei giorni scorsi. Single, attendetevi un giorno non solo lievemente positivo, ma anche sufficientemente allegro con punte anche spumeggianti. La speranza è che possa arrivare un periodo esuberante, come promettono i pianeti nei prossimi giorni. In parte i cuori saranno sintonizzati sulla frequenza dell'affetto, alla ricerca di emozioni nuove che possano regalare tanta felicità e nuove passioni.

Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche quei riconoscimenti che cercate. Quindi, muovetevi con astuzia per non perdere nessuna occasione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 4 febbraio, indica che in campo sentimentale, forse vi ritroverete a litigare con la persona amata per futili motivi, quindi tenete a bada gli istinti ribelli e fate pace, anzi, assecondate il vostro partner. Perché ci potrebbe essere un momento di confusione per molte coppie, oppure qualcuno non sarà molto sicuro dei propri sentimenti. Urgerebbe in tal caso una revisione del rapporto e di ciò che si sente verso l'altro. Single, alcune faccende vi terranno la mente occupata.

Potreste scoprire infatti, e con disappunto, che la vostra fiducia non è del tutto ben riposta. Nel pomeriggio torna qualche disagio, le questioni pratiche premono ed è possibile scaricare questa tensione su chi ami. I nuovi incontri tuttavia potranno essere molto intriganti. Nel lavoro, dovreste cercare di placare le vostre tensioni per evitare di dire qualcosa di spiacevole e sconveniente ai colleghi. Cercate di evitare di mostrare eccessiva sicurezza.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 4 febbraio.