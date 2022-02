L'oroscopo di giovedì è pronto a dare conto su come andrà la giornata del 3 febbraio. In evidenza dunque le previsioni zodiacali di domani, in questo contesto relazionate ai segni della prima tranche zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di conoscere il grado di positività assegnato dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Bene, iniziamo a scoprirli insieme mettendo in evidenza quelli più fortunati. A gongolare in amore, come pure in ambito lavorativo, di certo saranno gli amici nativi dell'Ariete e dei Gemelli, entrambi considerati in fase fortunata, per cui risultano al primo posto nella scaletta provvisoria..

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 3 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 3 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 3 febbraio al segno dell'Ariete pronostica un periodo al top in campo sentimentale. L'amore, infatti, sarà come una favola, capace di trascinarvi in un paese meraviglioso, e meraviglioso sarà stare col partner. Così, anche nel rapporto di coppia, finalmente, riuscite a incontrarvi sullo stesso terreno, a condividere le stesse emozioni.

I sentimenti saranno in prima pagina: occupando spazio e tempo nei vostri pensieri e nel vostro cuore, regalandovi una serata speciale da vivere insieme in totale armonia. Single, qualcuno vi sta regalando la voglia, rara e preziosa, di vivere tutto d'un fiato. Così qualsiasi esperienza ed emozione in questo momento vi catturerà completamente.

Preparatevi a vivere come raramente vi è mai successo prima nella vostra vita. Per quanto riguarda lavoro e affari, sarete un fiume in piena con ottime idee, creatività e grande abilità nelle comunicazioni.

Toro: ★★★★. In arrivo un giovedì positivo, in generale nella norma. In campo sentimentale, le stelle di questa giornata sono discretamente amichevoli, soprattutto perché vi sosterranno al meglio.

L’umore sarà anch'esso buono e potrete sicuramente constatare tale stato anche nei vostri abituali rapporti personali/sentimentali. È finito il tempo le chiacchiere, pertanto è arrivato il momento di agire: sfruttate il favore degli astri in modo da rendere fruibile e sincero il rapporto in coppia. Single, Marte e Venere sono pronti a sostenervi con forza, incoraggiandovi a tirare fuori la vostra combattività, troppo spesso tenuta a freno a causa di una razionalità eccessiva. Questo è il giorno idoneo per agire, magari modificare ciò che non va, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il lavoro sarà un po' movimentato, ricco di colpi di scena. Non accontentatevi di superficiali "pacche sulle spalle": sappiate che potete arrivare ben più in alto valorizzando i vostri indiscussi talenti.

Cogliete nuove opportunità!

Gemelli: ★★★★★. Giornata indirizzata alla massima positività su ogni comparto. In amore, sarà una giornata indimenticabile, grazie a Venere, il che promette momenti di complicità e passione con la persona amata. In tanti avrete cuore e i sensi in subbuglio: prevarrà in tanti un intensissimo bisogno d'affetto e di dolci attenzioni, di coccole e di stimoli da parte del partner. Sereni, rilassati, ma anche pieni di energie propositive, forse riuscirete anche a dipanare con successo una questione complessa. Single, avrete voglia di muovervi in mille direzioni, sospinti dall'energia che vi sta regalando il cielo. Non ponete limiti né alla provvidenza né alla vostra creatività: davanti a voi si apriranno numerose strade, tutte potenzialmente interessanti.

Nel lavoro, che bello il vostro entusiasmo! Avete voglia di cambiare, di girare pagina con quanto non vi soddisfa. Le stelle infatti, alimenteranno positivamente ogni iniziativa che metterete in cantiere.

Oroscopo e stelline di giovedì 3 febbraio

Cancro: ★★★. Per i sentimenti, avrete un cielo leggermente nuvoloso soprattutto per quanto riguarda matrimonio e rapporti con la famiglia: vi spiegherete male voi o il partner non vorrà capire, non si sa. Nel dubbio meglio non affrettarsi a giudicare, ma nemmeno sottovalutare certi segnali. Anche perché probabilmente incomprensioni passeggere caratterizzeranno questo primo giovedì del mese di febbraio, rendendolo noioso e sottotono. Single, fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona: non siate dispersivi, perché potrete accaparrarvi ottimi appoggi.

Giorno ideale per chiarire questioni e rapporti; ritrovare qualcosa che avevate perduto. Raccomandato prendersi maggior cura di se stessi, a partire dal corpo: regalatevi qualche trattamento di benessere che vi faccia stare in forma e sereni. Nel lavoro, la strada è sempre un po' in salita. Quindi, al bando le spese superflue o le scalate ai vertici dell'azienda: per ora accontentatevi di stare a galla.

Leone: ★★. In amore, avete avuto diverse opportunità per prendervi cura della persona che vi sta accanto ma le avete bruciate quasi tutte, forse intenzionalmente. Spesso alcuni di voi vorrebbero essere per primi a ricevere attenzioni per poi "dimenticarsi" di concederne a vostra volta. Vi sbagliate: dovete ingegnarvi di più nella vita a due, anche se questo comporta dei sacrifici.

Dovreste permettere al partner la stessa libertà che vorreste per per voi, altrimenti le discussioni saranno infinite e mai propositive. Single, se questa giornata non iniziasse come da voi desiderato non sarà colpa di nessuno. Disorientati tra ciò che vorreste che sia e ciò che in realtà potrebbe rivelarsi, vi chiederete se non sia arrivato il momento di parlare a viso aperto con la persona che vi piace e mettere giù le carte. Nel lavoro, dovreste limitarvi ad eseguire le vostre mansioni, senza addentrarvi in progetti che non vi competono.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 febbraio, indica che sarà una giornata normale. In campo sentimentale, sarà il primo giovedì del mese di febbraio ad essere veramente sereno.

Così ne approfitterete soprattutto per rilassarvi e vivere un momento tranquillo insieme al vostro partner. Le stelle sembrano essere dalla vostra parte, seppur in modo parziale, e anche se non ci saranno grandi novità, godetevi ogni momento senza pensare a nulla. Amicizie e relazioni sociali poi saranno in testa alla top ten, rendendovi piacevolmente super-impegnati. Single, la presenza di alcuni buoni pianeti renderà questa giornata molto favorevole per le attività intellettuali o per qualsiasi tipo di approfondimento di tematiche che vi stanno a cuore. In generale anche la buona comunicazione sarà abbastanza favorita e voi sarete apprezzati da tutti. Il lavoro e la professione vivranno una giornata all'insegna della ripresa: infatti, molti di voi potranno mettersi in vista in modo da migliorare posizione e guadagni.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 3 febbraio.