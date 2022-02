Il periodo di transizione è ormai terminato e anche la prima settimana del mese di febbraio sta per giungere al capolinea. Secondo le previsioni dell'Oroscopo il primo reale weekend del mese sembra farsi portatore di buone notizie per la maggior parte dei segni zodiacali, specialmente per coloro nati sotto il segno della Bilancia che, dopo alcuni giorni di titubanza, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere in mano la propria vita. La fortuna accompagnerà le giornate del Toro, che si ritroverà a essere seguito a ruota dai nativi dei Pesci, anch'essi pronti ad affrontare un fine settimana all'insegna della fortuna sotto vari ambiti.

Il romanticismo sembrerebbe avere deciso di avvinghiarsi alla vita del Leone, rendendo il weekend non poco romantico e fortunato in ambito relazionale e sentimentale.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - la Luna potrebbe finalmente tornare a sorridere nei confronti dell'Ariete, palesando il proprio favore e facendo dono di momenti che difficilmente faranno svanire il sorriso. La gioia e la felicità, e perché no anche un pizzico di fortuna, potrebbero avvolgere le prossime giornate e tirare su il morale di coloro nati sotto il segno zodiacale in questione. Lasciarsi guidare dalle persone care non è mai sbagliato, ma attenzione a non affidare a loro tutte le preoccupazioni.

Toro - come anticipato dall'oroscopo del primo weekend di febbraio, le giornate che stanno per sopraggiungere continueranno a essere avvolte dal manto quasi sempre fedele della fortuna. Potrebbero presentarsi occasioni che difficilmente faranno ritorno in futuro, ma anche piccole situazioni in grado di far tentennare anche il più saggio dei segni.

Tuffarsi in una nuova avventura potrebbe aprire nuove porte all'orizzonte, purché non ci si faccia trasportare troppo dalle cosiddette "cattive amicizie".

Gemelli - la settimana appena trascorsa potrebbe rientrare nella categoria delle più fortunate dell'intero mese e il weekend, secondo le previsioni, non può di certo interrompere questa ondata positiva che sembra avvolgere il segno dei Gemelli già da un po'.

La maggior parte dei nativi riuscirà a trionfare nelle varie situazioni e molti saranno in grado di raggiungere grandi risultati con poco sforzo, ma è sempre necessario impegnarsi e mettere in gioco se stessi.

Cancro - qualche tentennamento ha colto di sorpresa il segno del Cancro, facendo sorgere qualche flebile preoccupazione, che grazie all'arrivo del weekend verrà finalmente spazzata via. L'oroscopo di questo periodo prevede il sopraggiungere di momenti intensi e magici da trascorrere in compagnia delle persone amate, lasciandosi coccolare dal loro calore e mostrando apertamente quelli che sono i propri sentimenti nei loro confronti.

Leone - il romanticismo avvolgerà anche le varie giornate di questo primo weekend del mese, continuando a mostrare il lato romantico e sentimentale del Leone.

Solitamente chi è nato sotto il segno zodiacale in questione non riesce a palesare facilmente i propri sentimenti e tende a lasciarsi trasportare dall'orgoglio, ma grazie all'influenza positiva di Venere si avrà finalmente la possibilità di mettersi a nudo e mostrare al partner e alle persone amate il lato più docile di sé.

Vergine - anche il segno della Vergine, secondo l'oroscopo, rientra tra quelli più fortunati di tutta la settimana in questione e la loro fortuna non li abbandonerà di certo nei prossimi giorni. Un fine settimana con i fiocchi è quello che attenderà il segno zodiacale in questione, permettendogli di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia delle persone amate. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe incrociare il suo sguardo proprio in questo weekend.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo del weekend preannuncia l'arrivo di un periodo di ripresa per tutti coloro nati sotto al segno della Bilancia. La settimana appena trascorsa potrebbe non essere stata tra le migliori, ma già dalla giornata di mercoledì gli astri hanno iniziato a modificare la propria posizione. Riuscire a riprendere in mano la propria vita non sarà complicato e finalmente si potranno vedere riaffiorare le energie fisiche e mentali. Ottime prospettive anche in amore.

Scorpione - Venere continuerà a elargire il proprio favore anche nei confronti dello Scorpione, rendendo anche questo primo weekend del mese fortunato e pieno di romanticismo.

L'amore sarà quindi nell'aria e accompagnerà i nativi per tutta la durata del fine settimana. Trovare l'anima gemella non sarà di certo complicato, mentre chi ha già trovato il vero amore potrà finalmente decidere di elevare a un livello successivo la relazione.

Sagittario - qualche tentennamento potrebbe raggiungere il Sagittario anche nel corso del weekend, causando un leggero innalzamento dei livelli di stress. L'unico consiglio che l'oroscopo è in grado di elargire in un momento come questo è semplicemente quello di stringere i denti e cercare di mantenere la calma il più possibile. I periodi tristi e negativi termineranno in men che non si dica, permettendo a una nuova luce di sorgere.

Capricorno - chi è nato sotto il segno del Capricorno avrà finalmente la possibilità di mostrare i propri sentimenti alle persone amate, raccogliendo il calore che queste sono in grado di elargire e godendosi appieno i momenti che giungeranno.

La vicinanza delle persone care permetterà al Capricorno di tenere alta la testa e l'umore, assumendo una consapevolezza sempre migliore di sé. L'amore accompagnerà i prossimi giorni senza troppi giri di parole.

Acquario - l'oroscopo del prossimo weekend non può che anticipare l'arrivo di novità sempre più interessanti per i nativi dell'Acquario. La fortuna avvolgerà le prossime giornate permettendo al segno in questione di accogliere a braccia aperte le varie opportunità che si apriranno lungo il cammino. Chi è in attesa di una risposta, lavorativa o meno, potrebbe finalmente vederla arrivare.

Pesci - la fortuna, secondo le previsioni, continuerà a donare giornate intense e meravigliose a coloro nati sotto il segno dei Pesci.

Varie occasioni potrebbero presentarsi lungo il cammino e alcune di queste potrebbero farsi portatrici di momenti particolarmente gioiosi per il futuro. Riconoscere le strade migliori non è mai semplice, ma in questo periodo a dir poco particolare si avrà la possibilità di imboccare la direzione giusta quasi a occhi chiusi.