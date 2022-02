Per il mese di marzo 2022, l’Oroscopo per il segno del Toro indica una bella influenza di Mercurio sulle faccende di stampo professionale, mentre per l’amore ci saranno delle vicissitudini negative o comunque instabili, quindi si preferiranno le amicizie all’amore in sé. Le energie in calo necessiteranno di riposo e buonumore.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Toro.

L’oroscopo di marzo, amore e affetti

Se avete una relazione in corso, la situazione complessiva potrebbe diventare via via più difficile, perché priva di novità ma soprattutto priva di comunicazione.

La mancanza di dialogo e la quadratura di Marte e Venere potrebbero portare a causarvi incertezza in compagnia del partner, a dubitare della persona amata e ad essere molto più incline a fidarvi delle amicizie, soprattutto di quelle che vi sono state vicine per tanto tempo. Secondo l’oroscopo, sarà necessario fermarvi e riflettere sulle decisioni future da prendere, anche se questo implicherà un po' di sforzo.

Essere single in questo momento vi darà una serenità maggiore, potrebbe influire positivamente sulla vostra psiche e darvi una prospettiva migliore per le vostre ambizioni personali. Dedicarvi alla famiglia adesso sarà un ottimo espediente per darvi una maggiore autostima.

Lavoro e affari

Il protagonista dell’aspetto lavorativo del vostro segno sarà essenzialmente Mercurio. Però se nella prima settimana potrebbe trovarsi ancora in una posizione piuttosto sfavorevole, man mano che proseguiranno i giorni si rivelerà un ottimo “consigliere” per le mosse da fare sul piano affaristico. I progetti potrebbero trovare sempre più peso nel momento in cui riuscirete a fare squadra con gli altri colleghi per perseguire i medesimi obiettivi.

Una vera e propria svolta si verificherà nell’ultima settimana del mese, con una impennata eccezionale delle occasioni favorevoli per il vostro segno.

Fortuna e salute

La fortuna potrebbe essere un valido supporto per le vostre decisioni ma soprattutto per quelle occasioni in cui deciderete di agire sul piano professionale. Secondo l’oroscopo ci sarà qualche responsabilità che deriverà da questo Saturno ancora in quadratura che potrebbe causarvi qualche ostacolo e una incidenza maggiore anche sulla vita quotidiana.

Per quanto riguarda le energie e la salute in generale, dovrete prendervi maggior cura di voi stessi, cercare di avere l’umore sempre alto e di non dare credito a qualche malessere o a una forte stanchezza generale.