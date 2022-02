A marzo sul piano astrologico Urano proseguirà il moto in Toro, nel frattempo il Sole si sposterà dal segno dei Pesci (dove stazionano Giove, Mercurio e Nettuno) ai gradi dell'Ariete. Marte insieme a Venere, in ultimo, viaggeranno dai gradi del Capricorno (dove risiede Plutone) al segno dell'Acquario (dove sosta Saturno).

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Ariete e Pesci, meno entusiasmante per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: astuti. Strategici e incredibilmente affascinanti, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero annoverare stuole di spasimanti nel mese di marzo, almeno sino al 18 del mese.

Grazie alla loro astuzia, riusciranno a tenere sulle spine le 'prede' affettive sino all'ultimo, così da comprendere appieno con chi davvero vorranno iniziare una storia d'amore e con chi, invece, sarà solo una fugace liaison.

2° posto Ariete: flirt. I single delle prime due decadi di casa Ariete saranno, con ogni probabilità, particolarmente favoriti a fare l'incontro di persone intriganti e spiccatamente focose da metà marzo in poi. Tali incontri non necessiteranno di tante chiacchiere, in quanto sarà facile che dalla conoscenza all'infuocato flirt il passo sarà breve.

3° posto Vergine: trasgressivi. Il terzetto opposto Sole-Nettuno-Giove che terrà banco nel corso delle prime tre settimane indurrà, c'è da scommetterci, la terza decade nativa a divenire insolita trasgressiva sotto le lenzuola, a prescindere dalla loro condizione sentimentale del momento.

Vogliosi di sperimentare e spiccatamente avvezzi alle arti amatorie, i nati Vergine risulteranno degli splendidi amanti.

I mezzani

4° posto Scorpione: desideri. Nel mese di marzo sarà possibile assistere ai nati Scorpione in versione premurosa e attenta ai desideri del partner, in quanto rispolvereranno la loro voglia di assecondare anche le richieste più ardite del partner.

I giorni che chiuderanno il mese, invece, potrebbero nascondere qualche insidia nel ménage amoroso in termini di gelosia della dolce metà nei loro riguardi.

5° posto Cancro: amore in primo piano. D'accordo che il periodo non è dei più placidi per i nati Cancro, ma questo mese di marzo mirerà presumibilmente a rappresentare una sorta di occhio del ciclone amoroso.

Nel terzo mese del 2022, difatti, il segno d'Acqua potrà lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore, dando un'attenzione blanda a tutto ciò che lo sta facendo tribolare oramai da qualche mese.

6° posto Bilancia: routine. Per mantenere l'equilibrio nel nido domestico sarà probabilmente necessario che i nati Bilancia non cedano a colpi di testa dialettici nel mese di marzo, preferendo mantenere un profilo basso e accettando senza riserve un periodo scevro da significative novità sentimentali.

7° posto Gemelli: schietti. Gli ultimi dieci giorni del mese saranno, con ogni probabilità, particolarmente utili ai nati Gemelli per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la dolce metà e, sviscerando tale verità a lungo taciuta, comprenderanno appieno se la persona che hanno accanto merita davvero tutte le attenzioni ricevute sinora.

8° posto Toro: perplessi. Il primo segno Fisso sembrerà fare un passo avanti e due indietro nel settore amoroso in questo mese che apre le porte alla primavera, in quanto i comportamenti del partner tenderanno a spiazzarlo in svariate occasioni. Perplessi e a tratti indispettiti, i nativi di terza decade potrebbero inaspettatamente dare il benservito alla persona amata, quando invece sarebbe meglio attendere che la destabilizzante baraonda emotiva si sgonfi pian piano prima di prendere qualsiasi decisione in tale senso.

9° posto Leone: spazio di manovra. Il tempo per le faccende amorose in casa Leone potrebbe anche esserci a marzo, specialmente a fine mese, ma i felini vivrebbero tale legame come una sorta di costrizione.

Il segno Fisso, difatti, avrà come focus primario l'aspetto pratico e professionale dell'esistenza, quindi le questioni affettive verranno presumibilmente vissute come una limitazione al loro spazio di manovra.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: sfuggenti. Il terzo segno di Terra, nel corso di marzo, sembrerà spesso immerso nei propri pensieri quando si troverà assieme alle persone care e ciò non sarà visto di buon occhio. Alcune preoccupazioni occuperanno uno spazio sempre più grande nelle loro menti e da ciò ne scaturirà un mood sfuggente nel ménage amoroso, atteggiamento che il partner non perderà tempo nel sottolineare.

11° posto Sagittario: solitari. La voglia di stare avvinghiati al partner e ascoltare come è stata la sua giornata saranno due esercizi amorosi che i nati Sagittario si risparmieranno volentieri a marzo, in quanto preferiranno starsene in disparte a cercare delle soluzioni ad alcune beghe professionali che non li fanno dormire la notte.

12° posto Acquario: nodi al pettine. A preoccuparsi in questo mese dovranno probabilmente essere i nati Acquario che si sono lasciati prendere la mano da qualche bugia di troppo detta al partner nelle ultime settimane. A marzo, difatti, i nodi verranno al pettine e il segno d'Aria che è stato poco leale dovrà cospargersi il capo di cenere per salvare il rapporto sentimentale.