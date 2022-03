Giovedì 17 marzo troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, nel frattempo il Sole, Nettuno, Mercurio e Giove risiederanno sui gradi dei Pesci. Urano, intanto, continuerà il moto in Toro, così come Plutone resterà stabile in Capricorno. Saturno, Mercurio e Venere, in ultimo, proseguiranno il domicilio in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: nuovi stimoli. Con il Luminare giallo al giro di boa sui loro gradi e i primi influssi del Plenilunio opposto di venerdì, i nati sotto il segno dei Pesci, specialmente la prima decade, saranno probabilmente pervasi dalla voglia di cambiare alcuni loro punti fermi esistenziali.

Il consiglio delle stelle, però, sarà di temporeggiare almeno sino a fine marzo prima di mettere in atto le idee che gli frulleranno in testa a partire da questo giovedì.

2° posto Scorpione: lavoro top. La seconda e terza decade di casa Scorpione, durante questo giorno invernale, potrebbero notare come il turno professionale trascorrerà sui binari dell'armonia e della collaborazione coi parigrado. Sebbene per ricavarne risultati degni di nota bisognerà pazientare ancora qualche settimana, i nativi potranno iniziare a godersi tale rinnovata armonia relazionale al lavoro.

3° posto Leone: entrate extra. Ottime le effemeridi di casa Leone per ciò che concernerà le faccende economiche, in quanto le casse dei felini avranno buone chance di godere di una ritrovata floridezza grazie a delle entrate supplementari inaspettate, come un amico che gli restituirà una somma ricevuta in prestito.

I mezzani

4° posto Cancro: amore top. Lo Stellium nel loro Elemento, nonostante le incursioni malevole dell'astro della trasformazione, donerà probabilmente ai nati Cancro una giornata di marzo in cui lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore. Sebbene l'atmosfera in camera da letto non sarà particolarmente focosa, il segno d'Acqua potrà godere a piene mani dell'affetto della dolce metà.

5° posto Acquario: sinceri. La Bianca Signora e l'astro del dinamismo nella loro orbita guarderanno di traverso Urano in Toro spingendo, con ogni probabilità, i nati Acquario di seconda e terza decade a mettere in campo una sincerità senza eguali. Il segno Fisso risulterà particolarmente schietto nel ménage amoroso e ciò aiuterà la coppia ad affrontare anche argomenti etichettati sinora come tabù.

6° posto Bilancia: mondani. Giovedì in cui il segno d'Aria potrebbe avvertire una maggior propensione alla spensieratezza e, come piacevole conseguenza, organizzare una scanzonata serata con le amiche storiche condita da un aperitivo pomeridiano.

7° posto Ariete: shopping. Sebbene sarà facile che il primo segno zodiacale non badi a spese nel corso di questo giovedì, i nativi parranno non riuscire a rinunciare all'irrefrenabile voglia di concedersi una sessione di shopping, perlopiù indirizzata al benessere del corpo o all'abbigliamento.

8° posto Toro: concreti. Al bando i voli pindarici, di per sé poco presenti nel loro corredo astrologico, per i nati Toro in queste ventiquattro ore, in quanto il segno di Terra preferirà probabilmente far fede esclusivamente sulla concretezza di gesti e azioni che sfodererà con gli altri.

9° posto Gemelli: revisioni finanziarie. Sebbene le faccende professionali non daranno particolari preoccupazioni, i nati Gemelli potrebbero essere spinti dal parterre planetario a revisionare le proprie finanze, ponendo sotto attenzione entrate e uscite monetarie, così da scongiurare sgradite sorprese a fine marzo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: compromessi. Comprendendo sin da dicembre scorso come il periodo non fosse espansionistico, i nati Sagittario dovranno probabilmente accettare un compromesso amoroso che andrà contro ai loro principi questo giovedì. Sapendo che, negli ultimi mesi, hanno 'pagato' ogni mossa messa in atto senza giusta ponderazione, il segno di Fuoco farebbe bene a firmare un metaforico armistizio col partner, così da mantenere vivo il rapporto di coppia.

11° posto Capricorno: attriti amicali. Pur avendo un forte bisogno di un sostegno morale da una persona fidata, i nati Capricorno potrebbero rendersi conto, nell'ultima giornata del Sole in Pesci, che non potranno contare sull'aiuto degli amici. Rendendosi conto di ciò, sarà probabile che il segno Cardinale inneschi un diverbio con una o più persone care.

12° posto Vergine: destabilizzati. Giornata delicata ma, al contempo, utile ai nati Vergine per prepararsi nel migliore dei modi alla Luna Piena nel segno di venerdì. Nonostante la probabile destabilizzazione che avvertiranno i nativi, quest'ultimi saranno chiamati a fare il punto della loro situazione esistenziale, concentrandosi maggiormente su ciò che concerne il loro rapporto col denaro e con la professione.