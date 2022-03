Le previsioni dell'oroscopo dell'11 marzo esortano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere cauti nelle relazioni. I Capricorno sono in rimonta, mentre i Leone devono prendere con calma le prossime decisioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: in amore siete un po' turbati, pertanto, forse è il caso di fermarsi un attimo. Evitate di dire tutto quello che vi passa per la testa. Cercate di contare fino a 10 prima di esplodere completamente.

11° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'11 marzo denotano un periodo di aridità.

Vi sentite un po' spenti e non in grado di provare emozioni forti. Non temete, quando sarà il momento di innamorarsi verrete colti di sorpresa.

10° Leone: le stelle sono un po' dissonanti in questo periodo, meglio non rischiare esponendosi troppo. Mantenete una linea bassa e tranquilla e non prendete decisioni troppo frettolosamente.

9° Pesci: se siete in procinto di vivere un cambiamento radicale, come un matrimonio o un trasferimento, meglio mantenere la calma. Inoltre, se non siete sicuri delle vostre decisioni, si è sempre in tempo per cambiare idea.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore siete penalizzati dal vostro orgoglio. Talvolta è necessario metterlo da parte per riuscire a godere appieno i vostri sentimenti.

Cercate di essere audaci e spigliati nel lavoro.

7° Bilancia: le cose migliori sono quelle che accadono quando non le si aspettano. L'Oroscopo dell'11 marzo vi invita a tenere gli occhi e il cuore ben aperti in modo da non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.

6° Gemelli: sia in amore sia nel lavoro dovete essere pronti a tutto.

Non temporeggiate troppo sulle decisioni da prendere, o rischierete di perdervi delle occasioni interessanti. In famiglia potrebbe esserci qualche piccolo disguido.

5° Sagittario: siete in balia delle decisioni e questo potrebbe portarvi a vivere qualche momento di cedimento. In ambito professionale ci sono delle novità. Ma il vero colpo di scena ci sarà in primavera.

Oroscopo 11 marzo segni fortunati

4° in classifica Acquario: buon momento per le emozioni, che in questo periodo più che mai sono favorevoli. Cercate di trascorrere quanto più tempo è possibile con le persone care.

3° Cancro: secondo l'oroscopo del giorno 11 marzo, i nati sotto questo segno devono essere più socievoli. L'interferenza di una persona potrebbe esservi di grande aiuto per risolvere delle faccende in sospeso.

2° Vergine: in amore sta per iniziare un periodo davvero idilliaco. Cercate di prendere con ottimismo le cose che vi capiteranno, anche i piccoli imprevisti. Sarebbe un peccato rovinare una combinazione astrale così favorevole.

1° Capricorno: la Luna è nel vostro segno e questo contribuirà ad alleggerire un po' il vostro cuore. Se in questi giorni siete stati oppressi da qualche preoccupazione di troppo, adesso ci sarà un bel miglioramento.