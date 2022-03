Le previsioni dell'oroscopo del 20 marzo vedono gli Scorpione molto più consapevoli in amore. I Toro sono in preda all'ansia, mentre gli Acquario sono in testa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: oggi siete particolarmente sottotono. Se ci son delle faccende in sospeso, meglio rimandarle alla settimana che sta per cominciare. Dal punto di vista professionale dovete avere pazienza.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 20 marzo vi invitano a calibrare la vostra ansia. Talvolta venite sopraffatti da questo sentimento in quanto non sapete come gestire alcune situazioni.

10° Capricorno: molte cose frullano nella vostra testa e non sapete dove barcamenarvi. Imparate a dare priorità alle cose più importanti e poi, gradualmente, passare a quelle che necessitano di minore attenzione.

9° Sagittario: se state pensando di cominciare un progetto importante fareste bene a valutare attentamente i pro e i contro. In amore dovete imparare a mettere da parte l'orgoglio e ad essere un po' più riflessivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Dopo un po' di insicurezze e alti e bassi, finalmente comincerete a vedere con maggiore chiarezza certe situazioni.

7° Cancro: in amore vi sentite particolarmente desiderosi di trascorrere il tempo con le persone care.

Dal punto di vista professionale siate riconoscenti a coloro i quali vi tenderanno una mano.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 marzo denotano un inizio giornata alquanto produttivo. Verso il pomeriggio, invece, le vostre forze andranno a scemare, pertanto, approfittate delle prime ore per risolvere tutte le questioni in sospeso.

5° Bilancia: nel lavoro è importante distinguere le critiche costruttive da quelle mosse solamente per destabilizzarvi. In amore, invece, imparate a dosare con cura le lamentele.

Oroscopo 20 marzo primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno hanno una certa sintonia con i Pesci. Decisamente più conflittuali, invece, saranno i rapporti con i segni di fuoco.

Nel lavoro accettate le sfide.

3° Pesci: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Cercate di cimentarvi in cose stimolanti e che possano impedirvi di annoiarvi. In amore dovete insistere.

2° Leone: raggiungere traguardi importanti vuol dire anche assumersi delle responsabilità altrettanto degne di nota. Cercate di tenete gli occhi ben aperti in ambito professionale.

1° Acquario: l'oroscopo del 20 marzo vi invita a trascorrere questa domenica in compagnia delle persone care. Rilassatevi un po' e non vi impelagate in situazioni troppo complicate. Oggi va la semplicità.