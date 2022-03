Le previsioni dell'oroscopo del 24 marzo esortano i nati sotto il segno dei Pesci a cogliere al volo certe occasioni. I Capricorno sono un po' giù, mentre gli Scorpione sono equilibrati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: oggi siete un po' giù di corda. Avete paura del futuro e il fatto che esso sia incerto vi turba non poco. Cercate di mantenere la calma e di non essere frettolosi.

11° Toro: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, tuttavia, verso il pomeriggio ci saranno dei miglioramenti. Dal punto di vista professionale è meglio mettersi in gioco sempre.

10° Cancro: l'Oroscopo del giorno 24 febbraio esortano i nati sotto questo segno ad agire in maniera razionale dal punto di vista professionale. Sempre meglio valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo accordo.

9° Acquario: giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. Oggi ci sono delle novità in arrivo, pertanto, è il momento di tenere gli occhi ben aperti. In ambito sentimentale è bene essere cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: interessanti risvolti sul fronte sentimentale. In questo periodo potrete raggiungere qualche consapevolezza in più. Ad ogni modo, è sempre opportuno non prendere troppo sul serio le critiche.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 24 marzo esortano i nati sotto questo segno a cogliere la palla al balzo su certe questioni.

In ambito sentimentale è importante non essere troppo possessivi.

6° Scorpione: siete persone tendenzialmente equilibrate che non si lasciano tediare da strani grilli per la testa. Ad ogni modo, anche voi avete bisogno della vostra dose di follia quotidiana.

5° Bilancia: la gelosia potrebbe giocare qualche brutto scherzo. Tenete gli occhi ben aperti e imparate a mettere sempre in prima persona voi stessi e poi gli altri.

Ci sono situazioni in cui bisogna mettere da parte l'orgoglio.

Oroscopo segni fortunati del 24 marzo

4° in classifica Vergine: ci sono delle buone notizie per quanto riguarda la carriera. Chi era in attesa di vivere un momento di svolta, presto potrebbe ottenere delle risposte.

3° Leone: giornata piena di novità quella del 24 marzo secondo l'oroscopo.

Attenti alle nuove occasioni in arrivo. In amore è giunto il momento di aprire il vostro cuore e di allargare i vostri orizzonti.

2° Ariete: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Questo è il momento di mettersi in gioco e di tentare il tutto per tutto. Anche nel lavoro dovete allargare i vostri orizzonti.

1° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda la vita di coppia. Ci sono delle questioni da tenere presente. Cercate di essere propositivi e nel lavoro fatevi travolgere dalle novità