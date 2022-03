L'oroscopo della giornata di mercoledì 23 marzo prevede un Ariete colmo di passione grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto, mentre Gemelli potrebbe essere piuttosto eccentrico. Leone ritroverà un po’ di serenità in amore, mentre Pesci saprà sempre quale sia la soluzione più adatta per i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 23 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 marzo 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che arriverà nel segno del Sagittario, sarete stracolmi di passione in questa giornata.

Single oppure no, potrebbe essere la giornata ideale per darci dentro con i sentimenti. Molto bene anche sul fronte lavorativo grazie soprattutto alla buona posizione di Marte, in trigono dal segno dell'Acquario. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali lievemente migliori rispetto a ieri, ciò nonostante la morsa delle tante stelle contro di voi non si allenta. In amore vorreste un po’ di tempo per voi, anche voi cuori solitari, ma se vi siete presi degli impegni con il partner o con un amico, non potrete tirarvi indietro. Situazione stabile in ambito lavorativo, ma dovrete guardarvi le spalle da Marte in quadratura, che spesso potrebbe rivelarsi una spina nel fianco. Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di mercoledì 23 marzo non così favorevole per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna che si piazzerà in opposizione dal segno del Sagittario, potreste essere un po’ eccentrici dal punto di vista sentimentale. Fate attenzione, perché ciò non farà bene alla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, ciò nonostante le idee cominciano a scarseggiare.

Voto - 7️⃣

Cancro: vita di coppia che rimane stabile e piacevole anche durante questo mercoledì. Sfrutterete ogni momento per regalare un'emozione in più alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single il vostro buon umore strapperà un sorriso anche alla vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete a che fare con mansioni che vi piaceranno tanto e con Giove e Mercurio favorevoli la giornata volerà via portando ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Leone: incertezze e dubbi continuano a essere un pensiero fisso per voi. Soprattutto in ambito professionale, questa ricerca disperata per trovare qualcosa di meglio non trova risultati, e la cosa per voi sarà parecchio frustante. In amore ci sarà un po’ più di tranquillità grazie alla Luna in trigono, ma con Venere ancora negativa, non aspettatevi tanto romanticismo. Voto - 6️⃣

Vergine: vita professionale che non procede come volete secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 23 marzo. Purtroppo anche Marte vi ha lasciato, e Giove e Mercurio le inventeranno tutte per rendere difficili i vostri progetti. Situazione difficile anche in amore in questa giornata. La Luna si troverà in quadratura, e non sarete così di buon umore da regalare un’emozione alla vostra fiamma, così come voi single non avrete voglia di incontrare gente.

Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo positivo per quanto riguarda i sentimenti. In amore datevi da fare e fate sapere alla persona amata quanto l'amate. Se siete single concedetevi qualche timido sorriso in più, sicuramente sarà apprezzato. Per quanto riguarda il lavoro un atteggiamento più attivo e un po’ d'intuito in più vi aiuteranno a mettere insieme risultati migliori. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale eccellente anche in questa giornata. Sarete un punto di riferimento, merito dell'impegno che ci mettete ogni giorno. Per quanto riguarda i sentimenti invece avrete bisogno di dare nuovamente uno scopo alla vostra relazione di coppia, cosa che al momento non vi riesce. Se siete single le amicizie non andranno sottovalutate.

Voto - 7️⃣

Sagittario: una bella Luna si affaccerà nel vostro cielo in questa giornata, e insieme a Venere in sestile, non potrete chiedere di meglio per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, datevi da fare, perché di occasioni da batticuore ne avrete ancora tante. Settore professionale che invece al momento non brilla. L'unica stella favorevole al momento è Marte, in sestile dal segno dell'Acquario. In ogni caso, non sarà facilissimo raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo sicuramente non eccellente, ma piuttosto equilibrato per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti vivrete una relazione di coppia nel complesso tranquilla, con i vostri momenti romantici.

Se siete single nessuno vi ostacola al momento, dunque fatevi coraggio e mettete in atto le vostre pratiche di corteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro, Marte non è più nel vostro cielo, tuttavia saprete benissimo come muovervi tra le varie mansioni e portarle al successo. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna che si metterà in sestile dal segno del Sagittario, ritroverete tanta serenità in ambito amoroso, mettendo da parte dubbi e incertezze avuti nelle giornate precedenti, e tornando ad amare al meglio. Se siete single avrete tante doti che sicuramente non passeranno inosservate. Settore professionale che vi vedrà particolarmente attivi grazie a Marte, anche se non raggiungerete sempre ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale eccellente in questa giornata. Con così tante stelle dalla vostra parte, saprete sempre quale sarà la cosa giusta da fare per i vostri progetti, e i risultati che raggiungerete ne saranno la prova. Per quanto riguarda i sentimenti invece non sarete in splendida forma, colpa della Luna che passa in quadratura dal segno del Sagittario. Single oppure no, moderate il vostro linguaggio. Voto - 7️⃣