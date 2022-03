L'oroscopo della giornata di sabato 26 marzo prevede una maggior voglia di mettersi in gioco per i nativi Leone, soprattutto sul posto di lavoro, mentre Gemelli sarà più energico del solito grazie a Marte. Vergine sfrutterà la buona posizione della Luna per distribuire amore, mentre Pesci potrà contare sul sostegno di Mercurio un'ultima volta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 26 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 26 marzo 2022 segno per segno

Ariete: il weekend non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale infatti la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno, e non sempre i rapporti con il partner saranno così sereni. Se siete single l'amore non sarà una priorità al momento. In ambito lavorativo invece la situazione tenderà a migliorare, e l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo non potrà che essere positivo per voi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato 26 marzo. La Luna in trigono dal segno del Capricorno potrebbe finalmente darvi l'occasione di risalire la china in amore. Dunque, single oppure no, è arrivato il momento di mostrare maggiore maturità e interesse verso le persone che amate. Poche novità in ambito lavorativo, ciò nonostante sappiate che i buoni risultati continueranno a arrivare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che vi vedrà più energici del solito grazie a Marte in trigono dal segno dell'Acquario. Mercurio inoltre non sarà più così sfavorevole, e forse potreste provare a ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. In amore Venere continuerà a rendere allegra e soddisfacente la vostra relazione di coppia, mentre se siete single vi piacerà molto conoscere nuove persone.

Voto - 8️⃣

Cancro: il fine settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione dal segno del Capricorno, e le cose in amore non andranno così bene come volete. Single oppure no, meglio non sbilanciarsi troppo in questa giornata. Ottimi risultati invece in ambito lavorativo, anche se i rapporti con i colleghi non saranno il massimo.

Voto - 7️⃣

Leone: avrete voglia di cambiare le cose dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Questa situazione comincia a starvi stretta, e provare a esplorare nuovi orizzonti potrebbe farvi bene. L'arrivo di Mercurio in Ariete inoltre potrebbe mettervi delle condizioni ideali per dare inizio a qualcosa di davvero diverso e proficuo. Non accantonate le vostre idee dunque. In amore, single oppure no, faticherete a essere i soliti romantici, forse proprio perché la vostra mente è rivolta altrove. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per far valere le vostre emozioni grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno. In questo sabato sfrutterete la buona posizione dell'astro argenteo per distribuire amore e apparire delle meravigliose persone agli occhi degli altri.

Sul fronte lavorativo Mercurio non sarà più così influente, ciò nonostante ci saranno ancora tante cose da sistemare prima di essere nuovamente in grado di raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di sabato 26 marzo. La Luna si troverà in quadratura, e non sempre Venere sarà di grande aiuto per venire incontro alle esigenze del partner, o della vostra fiamma se siete single. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà meglio ultimare alcuni progetti in questa giornata, perché Mercurio tenderà a andarvi contro nel prossimo periodo. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali in linea con le vostre aspettative in questa giornata.

La Luna sarà dalla vostra parte, e in amore sarà possibile godere di una relazione più tranquilla, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single, sarà utile concentrarsi di più sui propri rapporti sociali. Molto bene in ambito lavorativo grazie in particolare a Giove che vi darà tutto quello che vi serve per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: le vostre aspettative finalmente aumenteranno in ambito professionale secondo l'oroscopo della giornata di sabato 26 marzo. Mercurio presto sarà in trigono dal segno dell'Ariete, e sarà possibile provare a sviluppare progetti di più ampio respiro, ciò nonostante meglio non essere troppo precipitosi.

In amore Venere continua a rendervi affascinanti e irresistibili, soprattutto voi cuori solitari in cerca del vero amore. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale positiva in questa giornata di sabato. La Luna si troverà in buon aspetto, e sarà più facile per voi godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete voglia di fare nuovi progetti che riguarderanno l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, considerato che Mercurio sta per mettersi in una posizione scomoda per voi, meglio non fare il passo più lungo della gamba proprio adesso. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi vedrà ancora un punto di riferimento grazie a questa Venere nel segno. Single oppure no, ci saranno ancora tantissimi momenti tutti da vivere a carattere romantico.

Sul fronte lavorativo le cose miglioreranno grazie a Mercurio che porterà qualche interessante idea da sviluppare. Voto - 9️⃣

Pesci: potrete contare un'ultima volta sul sostegno di Mercurio prima che questo lasci il vostro segno zodiacale. Sul fronte professionale dunque, dimostrate ancora una volta che avete tutte le carte in regola per essere dei bravi leader. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata si rivelerà piuttosto tranquilla e piacevole. Single oppure no, avrete tanti momenti da condividere con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣