Le previsioni zodiacali di domenica 6 marzo hanno in serbo delle accattivanti novità. I transiti planetari influenzeranno la vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro proveranno a recuperare le forze, mentre altri saranno presi dal partner.

Nel dettaglio, i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno vivranno molte emozioni, mentre il Leone e il Sagittario ne approfitteranno per riposare. Il Cancro e la Bilancia cercheranno di fare colpo sull'anima gemella, al contrario del Toro e dell'Acquario che vorranno stare da soli.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 marzo.

Previsioni zodiacali di domenica 6 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: anche se la giornata non inizierà nel migliore dei modi, farete di tutto per sistemare le cose. Vi dedicherete ai vostri hobby e alle persone care, provando a risolvere i problemi della settimana appena passata. Lo stress tornerà sotto controllo.

Toro: deciderete di dedicare questa giornata a voi stessi. Non vorrete farvi carico dei problemi altrui perché vi renderete conto di aver bisogno di riposo. Un po' di sport e una dieta equilibrata vi aiuteranno a rispettare le esigenze del vostro corpo. La famiglia vi appoggerà.

Gemelli: vivrete emozioni contrastanti. Da una parte sarete fieri del percorso portato avanti fino ad ora, ma dall'altro sentirete il bisogno di soffermarvi su alcune questioni.

In particolare, il rapporto con il partner avrà bisogno di qualche piccolo accorgimento.

Cancro: avvertirete l'esigenza di trovare qualcuno con cui condividere le vostre giornate. Nonostante le numerose amicizie, proverete ad approfondire l'interesse romantico per una persona in particolare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non gettare la spugna.

Oroscopo del 6 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata non sarà molto impegnativa. Il vostro obiettivo sarà quello di mettere da parte lo stress e di riposare. Recuperare le forze vi aiuterà anche ad affrontare con più grinta le prossime mansioni lavorative. Gli amici saranno dalla vostra parte.

Vergine: tenderete ad essere poco pazienti con la persona amata.

Vi troverete in disaccordo su diverse questioni che, nel corso della giornata, potrebbero dare vita a delle discussioni. Le previsioni astrologiche del 6 marzo vi consigliano di provare ad essere più riflessivi.

Bilancia: avrete una persona molto speciale vicino a voi. Cercherete di conquistare il suo cuore, ma la sfida si rivelerà più ardua del previsto. Sarà fondamentale non forzare la mano ed essere sempre voi stessi. Allontanarvi da questa strada potrebbe portare a conseguenze indesiderate.

Scorpione: sarà una giornata ricca di sorprese sotto più punti di vista. Ci saranno molte novità in amore perché, finalmente, riuscirete a superare i contrasti con il partner. Anche la vita in famiglia subirà una svolta rivoluzionaria.

Inoltre, a breve, potrebbe arrivare una ghiotta occasione.

Previsioni astrologiche del 6 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete voglia di iniziare nuovi progetti. Preferirete sfruttare questa domenica per riposare e per riflettere sui passi successivi da compiere. La presenza degli amici vi aiuterà a liberarvi di tutto lo stress in eccesso. Anche il partner darà un contributo importante.

Capricorno: sarete travolti da emozioni contrastanti. Da una parte cercherete di mantenere il controllo sui vostri sentimenti, ma dall'altra tenderete a perdere facilmente la pazienza. Questa situazione potrebbe causare delle incomprensioni con amici e parenti.

Acquario: tenderete a socializzare poco con le persone.

Le recenti delusioni, infatti, hanno lasciato un'impronta nel vostro cuore. Per voi sarà difficile aprirvi con il prossimo per discutere delle vostre questioni personali. Anche in amore sarete molto timidi.

Pesci: sarete molto critici con voi stessi. Tenderete a enfatizzare gli errori, senza concentrarvi sui vostri successi. Questo potrebbe creare una forte tensione emotiva. Per fortuna, sarete circondati da persone disposte a supportarvi in tutto e per tutto.