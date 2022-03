L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 marzo 2022. L'Astrologia, altresì, è ben disposta a dare soddisfazione a chi volesse avere spunti su come vivere al meglio il prossimo sabato. Curiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà l'agognato supporto astrale? Le stelle in questo frangente, in merito alla giornata sotto analisi, hanno dato l'ok al segno del Sagittario, riservando allo stesso la posizione più ambita del periodo, ovvero la "top del giorno". Oltre al fortunato segno di Fuoco, questo primo giorno del weekend darà conforto anche agli amici appartenenti all'Acquario, grandi favoriti valutati e sottoscritti con le cinque stelle della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 marzo su amore e lavoro consultando il responso delle stelle in merito ai sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina.

Previsioni zodiacali del 5 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata del 5 marzo si annuncia pacata e godibile, quanto basta per chiudere il periodo senza quel solito fastidioso mal di testa che tanto vi affligge alla sera. La dissonanza astrale dei giorni scorsi andrà via nel primo pomeriggio e il sollievo sarà pressoché immediato. Nelle prime ore della giornata non mollate, per alcun motivo al mondo. In ambito amoroso, se ci fosse in ballo una questione particolarmente delicata, cercate di posticiparla un po’.

In campo professionale evitate di perdere troppo tempo nel criticare gli altri e concentratevi di più sul vostro operato. In campo privato perderete un po’ del vostro carisma per colpa dei troppi pensieri. Tra qualche giorno possibili entrate economiche non previste.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di sabato vedono il periodo presentarsi sotto i cattivi auspici del "ko".

Avrete forse la spiacevole sensazione di essere bloccati da ostacoli indipendenti alla vostra volontà. La Luna nel campo dell'Ariete rende pesante la parte della giornata, perciò, meglio che ve ne facciate subito una ragione. Sappiate, d’altra parte, che molte cose dipenderanno dai vostri gesti e parole. In amore le storie nate da poco cominciano a evolversi in modo piacevole e per certi versi inaspettato.

Usate l’arma della diplomazia e vedrete che il cammino della coppia si farà subito in discesa. Per quanto riguarda l’ambito professionale, qualcuno forse tenterà di mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza: non dategliela vinta.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 5 marzo annuncia una giornata perfetta, dalle potenzialità enormi, tutte da sfruttare. Se foste in difficoltà niente panico, cavalcherete il periodo con piglio da vincenti. Giornata ottima soprattutto in ambito sentimentale: alcuni vostri desideri stanno per tradursi in realtà e, anche per quanto riguarda la vita privata, vivrete momenti davvero intensi e piacevoli. La storie nate da poco, parlando di single, cominceranno a consolidarsi.

Sul fronte amoroso sono previste, se non già arrivate, novità che coinvolgeranno tutti i sensi. Quanto al lavoro tutto andrà per il meglio, a patto che voi non perdiate tempo sprecando utili occasioni. A tavola in questo periodo siete un po' troppo golosi: non esagerate con i dolciumi!

Oroscopo e stelle del 5 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo sabato per molti nativi è destinato alla pura sopportazione, tutto o in gran parte votato alla mera ordinarietà. In pratica fare poco o nulla potrebbe essere un buon escamotage. Chi tentasse qualche tranello o cercasse di mettervi in difficoltà, incasserà una delusione, perché sarete a dir poco vigili e molto energici. Il lavoro procederà nel segno della tranquillità, le finanze aumenteranno, ma dovrete valutare bene eventuali spese.

La sfera sentimentale in questi giorni risulta scossa dal troppo desiderio di piacere: un cambiamento certe volte è necessario, contribuendo a dare un tocco di colore in più alla vita. Rompete gli indugi, magari cominciando da una piccola cosa, ma attenzione a non fare danni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un anticipo di weekend molto positivo e bello da vivere. Per una volta apprezzerete la calma, la tranquillità e forse addirittura la solita amata routine quotidiana. Se nel frattempo ci fosse qualcosa che vi sta a cuore, che desiderate ardentemente, allora agite senza rimandare: ogni lasciata è persa. Per i single, sono in arrivo colpi di fulmine e sbandamenti passionali di notevole impatto emotivo.

In campo professionale giunge l’ora del riscatto, chi ha cercato di screditarvi dovrà ricredersi e magari anche cospargersi il capo di cenere. Da evitare comunque eventuali situazioni troppo complesse, perché al momento non siete in grado di gestirle.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 5 marzo predice un periodo complicato, visto il preventivato "sottotono". Calma, impegnativa certamente, ma non certo una giornata troppo difficile da "domare". Per certi versi sarete altrove con la testa, non solo questo sabato, ma anche in parte domenica. Avete già a cuore tanti sogni, progetti, magari inconfessabili dolci desideri. In fondo molti di questi si possono senz'altro conciliare con la realtà attuale: cercate di capire cosa sia fattibile e cosa invece no e procedete, in un secondo tempo, all’azione vera e propria.

D’altra parte esercitatevi ad apprezzare le piccole cose che sono già nelle vostre mani. In amore è possibile qualche piccola lite, forse causata da qualche momento di malumore probabilmente dovuto allo stress quotidiano.