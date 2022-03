È pronto l'oroscopo del terzultimo weekend del mese di marzo. Quali piani hanno in mente le stelle per i dodici segni zodiacali? A quanto pare, per il segno del Toro e della Bilancia si prospetta un fine settimana difficile. I nati in Cancro devono fare particolare attenzione al denaro. Per i nativi dell’Aquario non è un buon periodo per socializzare. In primo piano, le previsioni degli astri dedicate alle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo.

Il weekend 19 e 20 marzo secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Procedete con cautela perché questo weekend inizia con una nota dolente.

Sono possibili ostacoli e imprevisti che potrebbero influenzare i vostri soldi, i vostri beni, i vostri guadagni o un’amicizia. Tenete gli occhi aperti. Pensate prima di parlare. Cercate di capire cosa sta succedendo attorno a voi.

Toro – Questo è un weekend difficile. In questo fine settimana le persone si sentono ribelli, critiche e persino diffidenti l’una dell’altra. I membri della famiglia, in particolare le femmine, potrebbero non essere d’accordo con voi. È difficile raggiungere un compromesso. Potreste sentire questa stessa resistenza quando avete a che fare con figure autoritarie. Mantenete la calma più a lungo possibile.

Gemelli – Questo è il classico weekend per le discussioni sulle cause sociali: politica, religione, questioni di qualsiasi natura.

Pensateci due volte prima di dire la vostra perché le persone sono permalose. Tuttavia, ascoltate con rispetto perché ognuno crede nelle proprie idee.

Cancro – L'Oroscopo consiglia di tenere d’occhio i vostri beni e i vostri soldi perché qualcosa d’inaspettato potrebbe influenzare la vostra ricchezza o qualcosa che possedete.

In questo weekend potrebbero sorgere controversie su proprietà condivise o su come gestire una quantità di denaro. Tenete sotto controllo il vostro ego.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 19-20 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In questo fine settimana potreste avere difficoltà a trattare con la persona che amate e con gli amici intimi.

Potreste anche incontrare difficoltà nel trattare con figure autoritarie: capi, genitori e polizia. Cercate di non perdere la calma.

Vergine – Siete al centro dell’attenzione. Le persone che vi stanno attorno potrebbero parlare di voi, in particolare dei dettagli personali che riguardano la vostra vita privata. Vi sentirete irrequieti, persino nervosi. Ciò che dovete fare è stare alla larga da cose negative e andare avanti per la vostra strada.

Bilancia – È un weekend difficile per alcune coppie. I genitori dovrebbero essere molto vigili e tenere d’occhio i loro figli perché questo è un fine settimana soggetto a incidenti. I piani sociali potrebbero improvvisamente cambiare. Probabili anche incidenti sportivi.

State attenti.

Scorpione – In questo weekend potreste essere in disaccordo con qualcuno, forse un familiare o un amico intimo. Potete essere molto ostinati. Spesso tirate fuori la vostra forza disumana, il che intimidisce gli altri. Nel frattempo, avete voglia di fare qualcosa di diverso. Volete esplorare nuove idee o aiutare i bisognosi. Insomma, volete scuotere un po’ la vostra vita.

L'oroscopo di sabato 19 e domenica 20 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo weekend potreste discutere su teorie, filosofie e credenze popolari. Sfortunatamente, non c’è peggior sordo di chi indossa le cuffie per non sentire. Non cercate di avere ragione a tutti i costi, rischiate di passare dalla parte del torto.

Capricorno – Potrebbero sorgere controversie su denaro e proprietà condivisa. Oppure potrebbero essere controversie legate a eventi sportivi o alla cura e al mantenimento dei bambini. Alcuni nativi del Capricorno potrebbero discutere del costo di una vacanza o di un guasto domestico.

Acquario – In questo fine settimana siete ribelli e impulsivi. Una delusione potrebbe innescare questi sentimenti. Ovviamente, questo non è un fine settimana ideale per socializzare, per incontrare persone nuove o amici intimi, o per trovare l’anima gemella.

Pesci – Potreste trovarvi in disaccordo con qualcuno. Forse questa disputa riguarda una storia d’amore clandestina, oppure potrebbe riguardare una nuova versione moderna di qualcosa che non gradisce il vostro partner.

Le cose stanno cambiando alla velocità della luce che è difficile sapere da che parte stare. Assicuratevi di essere equanimi e di agire per il bene superiore. In questo modo avete il rispetto di voi stessi.