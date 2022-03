Per la settimana fra il 21 e il 27 marzo 2022, l’Oroscopo segnalerà la presenza del pianeta Mercurio nella costellazione dell’Ariete: una situazione che migliorerà gradualmente l’ambito comunicativo dei segni di fuoco.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la settimana.

L’oroscopo settimanale: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: l’ingresso del pianeta Mercurio nella vostra costellazione e le ripercussioni fortunate del pianeta Giove vi regaleranno tante occasioni di lavoro e di guadagno accompagnate da una comunicazione eccezionale che metterà d’accordo tutti all’interno della vostra squadra professionale.

Secondo l’oroscopo anche l’amore arriverà ad un punto di svolta decisamente interessante, ma fate attenzione all’umore del fine settimana.

2° Gemelli: finalmente ci sarà aria di rinnovamenti personali, di interazioni sempre più solide sul piano professionale e da un Mercurio che certamente si “rifarà” nei vostri confronti. Con il partner vivrete un periodo di forti emozioni positive e di una intesa che potrebbe portare la vostra relazione di stampo amoroso ad evolvere in modo significativo. Con le amicizie potreste arrivare ad essere più selettivi (e più contenti).

3° Sagittario: il periodo fortunato di questa settimana per il vostro segno sarà da attribuire prevalentemente a Mercurio che lentamente uscirà dalla sua posizione a voi sfavorevole e da una Luna che potrebbe migliorare significativamente sia il vostro umore personale che quello legato all’ambito sentimentale.

Il fine settimana sarà un periodo eccellente per molti aspetti, soprattutto quello passionale.

4° Cancro: questa settimana potrebbe essere molto prolifica sia per i progetti in corso che per quelli che avete in mente, quindi fare del vostro meglio per gran parte della settimana vi aiuterà ad avere dei risultati in modo più facile successivamente.

Anche se avrete qualche giornata sottotono, il lavoro vi aiuterà a distrarvi in modo ottimale, anche regalandovi dei successi probabilmente inaspettati.

Toro in miglioramento

5° Toro: avrete letteralmente una settimana divisa in due, in cui la prima parte potrebbe risultare abbastanza negativa su molti aspetti, soprattutto per quelli di stampo emozionale, mentre la seconda potrebbe riscontrare dei miglioramenti sia in ambito professionale che per quanto riguarda l’interazione all’interno dei rapporti interpersonali.

Avrete un po’ di stanchezza a causa di Marte che purtroppo non sarà completamente dalla vostra parte.

6° Acquario: avrete dalla vostra parte un magnetismo che vi aiuterà a fare conoscenze che potrebbero evolversi in storie d’amore, grazie alla congiunzione di Venere e Marte. Ci saranno delle novità che interesseranno prevalentemente gli affari che avete già in corso. Il progresso della vostra carriera sarà supportato dal pianeta Mercurio e da una volontà di ferro che nel weekend non farà che migliorare.

7° Leone: avrete l’opposizione dei pianeti di Venere e Marte che sicuramente non faranno bene alla vostra relazione amorosa, e che probabilmente farà emergere dei dubbi che credevate sopiti nei confronti del partner.

Sul piano professionale invece si prospettano dei risultati che saranno praticamente in linea con i vostri desideri e le vostre aspettative, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

8° Scorpione: avrete una settimana molto altalenante, piena di colpi di scena che interesseranno prevalentemente il weekend e un periodo non esattamente ottimale per le questioni affaristiche nelle prime giornate. Dovrete rivedere la vostra tabella di marcia, mentre con la famiglia si riscontrerà qualche contrasto che con la dovuta calma potrebbero essere facilmente risolvibili.

Capricorno in famiglia

9° Vergine: se nel corso della settimana ci potrebbero essere degli ostacoli comunicativi che metteranno alla prova la sintonia nell’ambiente lavorativo, avrete sicuramente il coraggio necessario per far fronte a qualche sfida recente che ritornerà a galla.

Secondo l’oroscopo, vi sentirete un po’ demoralizzati, anche se ci sarà una amicizia che sicuramente vi tirerà su di morale.

10° Capricorno: dovrete fare a meno del supporto di Mercurio, che potrebbe non solo privarvi della capacità comunicativa di questo momento, ma anche essere di ostacolo a qualche affare in atto. Sicuramente andrà molto meglio con l’ambito amoroso e familiare, in cui il partner riuscirà a farvi ritrovare serenità e calma. Avrete a che fare con una amicizia che non vedevate da tanto tempo a questa parte.

11° Bilancia: il pianeta Mercurio sarà in opposizione al vostro segno, dunque le poche possibilità di emergere sul lavoro saranno più controproducenti che altro. Rispetto all’inizio della settimana che si rivelerà abbastanza deludente con gli affetti, ci potrebbero essere degli incontri che contribuiranno alle vostre amicizie nella giornata di sabato.

12° Pesci: questa settimana potrebbe darvi delle delusioni ma anche qualche piccolo successo personale. Con gli affari dovreste prestare molta cautela, perché ci sarà molto supporto da parte della fortuna di Giove, mentre Venere purtroppo potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. La tranquillità nel corso di gran parte delle serate vi aiuterà a stabilizzare il vostro equilibrio.