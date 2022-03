Secondo l'oroscopo dal 14 al 20 marzo questa è una settimana altalenante per i nati sotto il segno del Sagittario. I nativi dell’Ariete devono essere diplomatici sul posto di lavoro, mentre i nati in Cancro devono trovare la soluzione adatta per risolvere i problemi di coppia. Per sapere come sarà la vostra settimana dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute, consultate le seguenti previsioni astrologiche da lunedì 14 a domenica 20 marzo.

Oroscopo per la settimana 14-20 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, le coppie che hanno in mente grossi progetti non devono essere impulsive e non devono fare scelte precipitose.

Le coppie ormai in crisi da tempo potrebbero arrivare a un punto di rottura. In campo lavorativo, affrontate gli impegni con determinazione. Siate diplomatici e riflettete attentamente per evitare errori madornali. In salute, l’energia non vi manca, non aspettate l’estate per pensare a voi stessi.

Toro – In campo amoroso, in questa settimana siete intuitivi e molto bravi a capire le persone che vi stanno attorno. È un periodo cruciale per chi si sente imprigionato nella quotidianità e vorrebbe vivere un grande amore. In ambito lavorativo, arrivano novità interessanti per quanto riguarda il mondo degli affari. Muovetevi con prudenza e sicuramente farete centro sia nel lavoro che nel denaro. In salute, siete vitali e pieni di energia.

Gemelli – In amore, questa settimana regala grinta ed emozioni alle coppie davvero innamorate. Nei primi giorni della settimana, però, dovete vedervela con un po’ di confusione. Attenzione a ciò che dite e fate. È il periodo adatto per trovare un nuovo lavoro e per migliorare le entrate. Gli affaristi devono fare attenzione alle clausole.

In salute, tenete sotto controllo l’inquietudine mentale.

Cancro – In campo amoroso, è una settimana di riflessione, potreste trovare soluzioni ai vostri problemi di coppia e di famiglia. Solo con la diplomazia è possibile salvare un rapporto quasi sull’orlo di un precipizio. In campo lavorativo, l’Oroscopo consiglia di non essere impulsivi, altrimenti rischiate di fare una grande confusione e qualche pasticcio.

In salute, attenzione ai primi e agli ultimi giorni della settimana.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 14-20 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, per le coppie che hanno trascorso un momento di crisi questo è un buon periodo per un chiarimento, un confronto. Per i single è la settimana perfetta per trovare l’anima gemella. In campo lavorativo, questa settimana vi aiuta a ritrovare la stabilità perduta. Avete anche l’opportunità di migliorare, crescere, di mettervi alla prova anche nei ruoli o compiti finora mai esplorati. La salute è in miglioramento, ogni tanto però rilassatevi.

Vergine – In campo amoroso, dovete trovare un modo efficace per scacciare quei pensieri negativi che soggiornano nella vostra mente da troppo tempo.

Le coppie in difficoltà devono confrontarsi, trovare un comune accordo, mettere in chiaro i sentimenti. Sul fronte lavoro, armatevi di pazienza, la situazione professionale migliorerà un po’ alla volta e nei mesi estivi potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. In salute, dovete smaltire i postumi dei malesseri fisici avuti nei giorni scorsi. Riposatevi di più e attendete che le vostre forze tornino a buoni livelli.

Bilancia – In amore, è un periodo un po’ complicato per molte coppie in difficoltà. Non è una settimana semplice, ma non fatevi prendere dallo sconforto, queste sensazioni opprimenti passeranno presto. In ambito lavorativo, mantenete i rapporti lavorativi sul diplomatico, mostratevi pazienti anche quando le circostanze potrebbero mettere alla prova un santo.

In salute, evitate gli eccessi e fate attenzione alle imprudenze, non è il momento giusto di scoprirvi ai primi raggi del sole.

Scorpione – In campo amoroso, attenzione a non offendere nessuno e moderate le vostre esternazioni. Con il partner potrebbero esserci delle discussioni, piano con le parole e chiaritevi in maniera civile. In campo lavorativo, questa settimana potrebbe far venire a galla qualche insidia o imprevisto. Attenzione ai nuovi contratti, mutui e finanziamenti. Basta un pizzico di attenzione in più per evitare fastidi o perdita di denaro. In salute, l’energia non vi manca e avete tanta voglia di fare dei cambiamenti importanti.

La settimana 14-20 marzo secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, vivete una settimana altalenante, molto probabilmente vi tocca risolvere tutti i problemi nati negli ultimi tempi. Cercate di eliminarli definitivamente, è tempo di fare chiarezza ed eliminare tutte le ombre presenti nella vita di coppia, di famiglia. In campo lavorativo, dovete stare in guardia, soprattutto dai vostri passi falsi. Le novità non mancano, ma dovete verificare quali sono quelle positive e buone anche per la vostra carriera e quali potrebbero danneggiare la vostra posizione lavorativa. In salute, attenzione ai fastidi fisici. Abbiate più cura di voi stessi e camminate di più.

Capricorno – In campo amoroso, è un periodo ricco di propositi e di cambiamenti.

Volete di più di quello che avete avuto finora, sarà meglio, quindi, sfruttare la pacifica prima parte della settimana per dialogare e chiarire. Nel weekend potrebbe nascere delle insoddisfazioni emotive, se non siete riusciti a ottenere ciò che volevate. È una settimana favorevole per il lavoro, potreste ottenere dei risultati soddisfacenti e, in base agli sforzi fatti in precedenza, potreste raccogliere i frutti di quanto seminato. La salute e la forza saranno al top per tutta la settimana.

Acquario – In amore, è una settimana nervosa, densa di discussioni nella prima parte, mentre la seconda sarà stressante. I motivi dei litigi sono gelosie, tradimenti, segreti o intromissioni esterne molto fastidiose.

Resistete, se siete davvero innamorati del partner, stringete i denti e andate avanti. In ambito lavorativo, questa settimana regala imprevisti e qualche ritardo, ma è sempre bene verificare se i vostri collaboratori sono competenti. In salute, siete stressati, troppi pensieri e troppe responsabilità. Anche se non è facile, sforzatevi di trovare un po’ di tempo per voi stessi.

Pesci – In campo amoroso, per i progetti di coppia o le questioni pratiche la prima parte della settimana è eccellente. Se ci saranno disaccordi o altri tipi di problemi con il partner, affrontateli una volta per tutte grazie al potere del dialogo, della comunicazione. In campo lavorativo, è la settimana adatta per inviare curriculum a destra e a manca.

Davanti agli imprevisti e ritardi potete fare poco, se non aspettare un periodo più propizio. Occhio a non sperperare denaro inutilmente. In salute, forze ed energia potrebbero fare su e giù per tutta la settimana. L'oroscopo consiglia di introdurre un rimedio naturale per tirarvi un po’ su.