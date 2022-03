La seconda settimana del mese di marzo è ormai alle porte e l'Oroscopo si prepara ad annunciare l'arrivo di novità interessanti per alcuni segni zodiacali.

Gli astri modificheranno la propria posizione permettendo all'Ariete di vivere un periodo intenso e ricco di emozioni, seguito a ruota da una Bilancia super fortunata ed in grado di trionfare nei vari campi in cui decide di cimentarsi. Settimana leggermente diversa, invece, per i nati sotto al segno del Leone che, a causa di qualche battibecco nella vita di coppia, potrebbero non essere in grado di mantenere il controllo.

Situazione simile anche per i nativi del Sagittario, con problematiche in arrivo in ambito lavorativo.

Di seguito, l'oroscopo dal 7 al 13 marzo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo le previsioni dell'oroscopo, coloro nati sotto al segno dell'Ariete avranno finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e godersi le varie soddisfazioni che la vita donerà lungo il cammino. Circondarsi di persone sincere con le quali condividere i momenti migliori della propria vita non farà altro che rafforzare i vari rapporti e far aumentare la fiducia nelle proprie capacità. Una testa dura come quella dell'Ariete non si fermerà mai di fronte al primo ostacolo.

Toro - qualche nota di stress potrebbe accompagnare un affievolimento delle energie nelle prime giornate della settimana in questione, causando un leggero malumore nei confronti di chi è nato sotto al segno del Toro. L'avvicinarsi di Mercurio, però, non farà altro che alleggerire il carico di stress e donare al Toro la possibilità di concedersi un po' di riposo dalla giornata di mercoledì in poi.

Momenti sereni ed interessanti sopraggiungeranno presto.

Gemelli - con Venere in congiunzione, anche coloro nati sotto al segno dei Gemelli potranno rafforzare il rapporto di coppia e trascorrere dei momenti non poco gioiosi. Stando alle anticipazioni dell'oroscopo, la seconda settimana di marzo sarà la migliore per dedicarsi alla cura del partner ed al rafforzamento dei sentimenti provati nei suoi confronti.

Giornate piccanti si ergono all'orizzonte.

Cancro - buone notizie potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, facendosi così portatrici di gioia e serenità nei confronti del Cancro. Le energie non mancheranno di certo e grazie alla vicinanza delle persone care, ed alla complicità con il partner, si potranno trascorrere momenti magici ed indimenticabili. Attenzione, però, a non esagerare nell'organizzare feste e festini in quanto le energie, seppure abbondanti, non saranno mai infinite.

Leone - l'oroscopo della seconda settimana di marzo non sembra preannunciare gioia e serenità per i nativi del Leone. In ambito sentimentale, soprattutto, ci si potrebbe imbattere nella nascita di situazioni poco chiare e difficili da gestire, che porteranno all'innalzamento dei livelli di stress con conseguente nervosismo annesso.

Mantenere la calma potrebbe non essere semplice e sarà necessario trovare un punto d'incontro con il partner per evitare di danneggiare in maniera irreparabile la vita di coppia.

Vergine - il periodo in questione non sembra essere il migliore per coloro nati sotto al segno della Vergine. Qualche ritardo potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, rendendo sempre più distanti gli obiettivi da raggiungere. Mantenere la calma sarà necessario così come lo sarà portare pazienza fino alla nascita di una settimana migliore di quella attuale. Approfittare del periodo per trascorrere dei momenti con la propria famiglia e con le persone care non sarà una cattiva idea.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della seconda settimana di marzo non può che farsi portatore di buone ed interessanti notizie. Le energie non mancheranno di certo, indipendentemente che si tratti di quelle fisiche o di quelle mentali, e la fortuna avvolgerà le prossime giornate senza troppi giri di parole. Questo potrebbe essere il momento migliore per cambiare in meglio la propria vita. Attenzione, però, a non dare tutto per scontato: molti risultati potranno essere ottenuti esclusivamente mettendosi in gioco.

Scorpione - con Mercurio a favore, dalla giornata di mercoledì sarà finalmente possibile osservare il sopraggiungere di qualche atteso risultato.

Il duro lavoro verrà finalmente ripagato a discapito di quanto immaginato nei giorni di lunedì e martedì, giornate in cui l'opposizione di alcuni astri metterà in discussione alcuni punti focali della propria persona. Metterci cuore ed impegno in ciò che si fa permetterà di ottenere il massimo.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana di marzo non sembra preannunciare chiarezza per il segno del Sagittario. In ambito lavorativo, infatti, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrebbe ritrovare immerso in situazioni confuse e poco piacevoli che non renderanno possibile alcun ragionamento logico. Tenere sotto controllo i propri sentimenti, od anche solo i livelli di stress, non sarà una passeggiata e potrebbe essere necessario chiedere aiuto a persone fidate e sincere.

Capricorno - con una Luna in opposizione potrebbe non essere semplice riuscire a trovare qualche momento di relax, ma grazie all'influenza positiva degli altri astri si potranno ottenere ottimi risultati in ambito lavorativo. Chi è in attesa di una promozione, o di un semplice aumento a livello monetario, potrebbe ottenerlo nel corso delle prossime giornate. Farsi notare dai superiori non sarà complicato.

Acquario - secondo le anticipazioni dell'oroscopo, la seconda settimana di marzo sarà la migliore in ambito sentimentale. Le relazioni miglioreranno a vista d'occhio, specialmente quelle dietro cui si cela un sentimento d'amore, permettendo ai single di iniziare finalmente la propria storia in compagnia della persona della quale ci si è innamorati.

Ottimi propositi anche per chi vive già all'interno di una relazione stabile. L'amore, grazie a Venere, avvolgerà l'intero periodo.

Pesci - una congiunzione quasi perfetta è quella che coglierà di sorpresa i nativi dei Pesci. A partire dalla giornata di giovedì, infatti, Mercurio raggiungerà Giove ed infonderà la propria positività alle varie giornate, permettendo così al segno zodiacale in questione di raggiungere senza troppi problemi gli obiettivi prefissati ed ottenere qualche riconoscimento. Sia la mente che il corpo potranno trovare il meritato risposo nelle giornate di sabato e domenica.