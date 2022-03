L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto su come potrebbe essere la giornata di questo sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 26 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza in questo finale di settimana tre segni prescelti dalla sestina in analisi nel contesto. Ansiosi di sapere chi avrà il supporto astrale tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Senz'altro, a poter contare su un ottimo periodo, saranno gli amici nativi dei Gemelli, nel frangente considerati al "top del giorno". Davvero efficace e a massima positività questo sabato anche per coloro del Toro e della Vergine, entrambi pronosticati in periodo da cinque stelle.

Poco o niente invece dovranno aspettarsi i nativi dell'Ariete o del Cancro, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 26 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 26 marzo, per quanto riguarda l'amore, mette in risalto la possibilità di iniziare la giornata con grande buonumore, anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa della Luna dispettosa. Mostrerete, infatti, poca pazienza e, nonostante ce la mettiate davvero tutta, finirete per trovarvi in grande difficoltà. In qualche caso il partner continuerà a mettere il dito nella piaga, facendovi innervosire.

Single, non siate troppo analitici ma mostratevi più determinati e intransigenti del solito. Occorrerà, infatti, maggiore leggerezza, soprattutto in famiglia. In particolare, qualcuno di voi sentirà il bisogno di essere capito e coccolato. Sul lavoro ascoltate i consigli di chi, con una lunga esperienza alle spalle, vi invita a dosare l'energia e ad indirizzarla verso obiettivi concreti e di valore.

Toro: ★★★★★. Con le stelle altamente amichevoli sarete pronti a vivere la giornata in modo spensierato e allegro. Ovviamente lo farete a modo vostro, cioè senza lanciarvi come dei kamikaze ma ragionando e ponderando le vostre mosse. Regalerete al vostro partner tanta tenerezza. Single, potete tranquillamente rilassarvi, godervi la vita e apprezzare ciò che è dolce, senza bisogno di stare all'erta.

Sarà così possibile sbrogliare faccende complicate o solamente occuparsi dell'amore con tenerezza, trasporto e curiosità. Con un ottimo Urano nel segno, godrete di un buon apporto di energie e di un confortante equilibrio. I risultati che si riveleranno saranno davvero eccellenti, in tutti i settori. Nel lavoro, la strada sarà tutta in discesa: un'intuizione geniale vi potrebbe offrire la possibilità di portare a termine un affare che vi sta a cuore.

Gemelli: 'top del giorno'. In amore, le stelle vi faranno finire la settimana con un sabato armonico insieme alla vostra dolce metà. Una situazione che vi sta a cuore vi regalerà piacere: passerete una serata tranquilla e spensierata. Vi sentirete pieni di slancio e chi avete accanto saprà ricambiarvi con grande passionalità.

Single, la situazione sentimentale si manterrà positiva e preannuncia grandi trasformazioni, nuovi interessi e un nuovo modo di vivere la vostra vita. L'intrigo e l'avventura, a cui pochi di voi sanno resistere, potrebbero avere già da oggi un fascino particolare. La serata invece porterà un invito che metterà alla prova il vostro potere di seduzione; prova che, per altro, supererete a pieni voti. Nel lavoro, affrontate questo sabato con fiducia: la vostra visione d'insieme riguardo le problematiche esistenti vi renderà vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un'abilità invidiabili.

Oroscopo di sabato 26 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata valutata poco positiva, indicata con le due stelline del "ko".

Per i sentimenti, sarebbe molto meglio evitare qualsiasi tipo di polemica, sia in famiglia che con il partner. Mercurio in questo caso vi renderà un po' troppo impulsivi, quindi non dovreste aggredire prima di essere aggrediti, ricordatelo. Cercate di non tirare troppo la corda, perché anche i sentimenti più veri e potenti possono essere fiaccati dall'attesa e dalla noia. Single, in amore non si può essere gelosi dei ricordi: impegnatevi piuttosto per rendere speciale il presente. Potreste sentirvi un po' tesi e accusare qualche disturbo del sonno, allora modificate le vostre abitudini, cominciando con l'eliminare le persone negative e tutto ciò che vi agita. Nel lavoro, sbagliare è umano, l'importante è non perseverare.

Non appena avrete recuperato il controllo, potrete facilmente correre ai ripari.

Leone: ★★★★. In amore, il buonumore che vi accompagnerà in questo giorno è dovuto a delle congiunzioni favorevoli, questo vi farà mettere da parte la tristezza. Sarete infatti più solari, riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore, tanto da trascorrere una serata positiva con le persone amate. Single, intanto sarete ben sostenuti e stimati da chi vi è vicino, anche se doveste muovervi controcorrente. Poi, darete il meglio di voi stessi visto che gli obiettivi prefissati sembrano alla vostra portata. Darete altresì dimostrazione di profondo affetto ai vostri familiari, interessandovi al loro benessere psicofisico.

Possibile un flirt, per i più audaci e quelli più fortunati. Nel lavoro, state rinforzando la vostra attività. Vero è che dovete raggiungere anche una tranquillità professionale, finanziaria e affettiva, ma avete già fatto passi importanti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 26 marzo, predice una giornata davvero positiva. In amore un po' di pepe è quello che vi ci vuole per risvegliare un rapporto un po' intorpidito dal tempo e dagli eventi. Le stelle vi aiuteranno ad accorciare le distanze tra voi ed il partner, molto velocemente, regalandovi un sabato sera romantico e passionale. Single, le tensioni si scioglieranno e qualche grana si risolverà immediatamente. Finalmente potete concedervi un po' di riposo: avete un gran bisogno di rilassarvi!

Regalatevi un po' di tempo libero e fatevi venire un'idea per trascorrere la serata come più desiderate: da soli o in compagnia di amici? Nel lavoro, le vostre iniziative non saranno più ostacolate dagli eventi, anzi sarete abilmente diplomatici e potrete assicurarvi l'appoggio di persone che contano.

