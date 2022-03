Per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022, l’oroscopo dell’amore si presenterà decisamente favorevole all' Acquario grazie a Marte e a Venere favorevole, mentre potrebbero presentarsi miglioramenti per i segni di terra, ad eccezione della Vergine.

A seguire, le previsioni dell'amore per la settimana, segno per segno.

L’oroscopo per l’amore: Acquario energico

1° Acquario: essere energici in questo momento in amore significherà dare nuova linfa alla vostra relazione sia dal punto di vista passionale che per quanto riguarda il romanticismo. Avrete dei progetti che riuscirete a portare a termine grazie alla collaborazione con il partner.

2° Cancro: avrete la Luna dalla vostra parte, e ciò significherà essere più gentili e disponibili in famiglia e decisamente più romantici e passionali in amore. Con il partner potreste vivere una esperienza davvero ottimale, probabilmente nel weekend oppure quando avrete del tempo libero entrambi.

3° Sagittario: la comunicazione incentivata da Mercurio sarà essenziale per l’intesa di coppia. Il dialogo, sia in coppia che in famiglia, vi porterà a risolvere dei problemi che probabilmente vi siete trascinati a lungo. Il weekend sereno con il partner sarà indice di un ulteriore miglioramento.

4° Gemelli: riscontrerete una positività eccellente in amore, nonostante ci siano ancora dei chiarimenti da ridefinire per mantenere la vostra relazione in piedi sul piano passionale.

Secondo quanto riportato dall’Oroscopo, nel fine settimana potreste apparire decisamente più romantici del solito.

Poche novità per Pesci

5° Pesci: in amore non ci saranno novità rilevanti, semplicemente una stabilità che sicuramente potrebbe rinnovarsi a favore dell’intesa e della complicità di coppia. Ci saranno rapporti interpersonali che miglioreranno in modo rilevante per molti aspetti, a cominciare da quello amicale.

6° Toro: ci sarà aria di cambiamenti per quel che riguarderà la sfera emozionale e affettiva in generale, quindi potreste fare nuove amicizie che potrebbero realmente soddisfarvi e tenere quelle di vecchia data che sono state molto disponibili con voi. Nella coppia riuscirete a superare degli attriti che fino a poco tempo fa erano quasi irrisolvibili, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: sicuramente questa settimana rappresenterà un periodo di forte risalita, ma ci saranno anche degli ostacoli in amore che potrebbero farvi diventare troppi disillusi. Ci sarà il momento dei chiarimenti nel fine settimana, quando l’oroscopo prevede non solo un paio di decisioni da prendere ma anche l'inizio di progetti personali.

8° Ariete: nel corso della settimana ci potrebbero essere delle tensioni abbastanza forti all’interno del contesto amoroso e familiare, però allo stesso tempo si potrebbero verificare dei giri di vite man mano che procederà la settimana. Nel weekend secondo l’oroscopo potreste avere delle giornate parecchio interessanti sul profilo passionale, ma anche qualche bell’incontro significativo.

Capricorno in miglioramento

9° Capricorno: ci sarà una lieve risalita per il vostro segno, nonostante questa settimana non vi porterà le garanzie che vorreste. Tuttavia le questioni di cuore potrebbero portarvi una novità davvero interessante, specialmente se la vostra relazione è ancora in erba.

10° Scorpione: avrete molto nervosismo in corpo a causa di un Marte che probabilmente potrebbe giocarvi scherzi di cattivo gusto. Però questa settimana potrebbe portarvi anche qualche responsabilità in amore di cui probabilmente non avete tenuto conto a tempo debito.

11° Leone: prestare la massima attenzione in amore e andare con i pedi di piombo se fate parte di una coppia ancora piuttosto acerba sarà molto importante soprattutto prudente per non avere delusioni.

Farvi illusioni in amore in questo momento potrebbe essere rischioso.

12° Vergine: l’irritazione, lo stress e la vostra vena polemica in questo momento potrebbero mettere a serio rischio una relazione di stampo amoroso, soprattutto se ci sono stati dei dissapori che non avete risolto a tempo debito. Dovrete cercare di capire cosa volete in questo momento.