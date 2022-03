L'Oroscopo di mercoledì 9 marzo è pronto a mettere in chiaro come andrà il terzo giorno della settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni zodiacali relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco, considerati dal punto di vista dell'amore e in ambito lavorativo. In primo piano l'astrologia mostra il Pianeta dell'amore, Venere, in trigono alla Luna in Gemelli. Il Sole continua intanto a risplendere entro i confini dei Pesci, spianando positivamente la strada a quest'ultimo. Sempre in Pesci resta Nettuno, al momento in buon sestile a Plutone in Capricorno e, allo stesso tempo, in congiunzione con Marte in Acquario.

Ecco i dettagli con i consigli dell’oroscopo del giorno 9 marzo.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Affronterete con energia ed entusiasmo le questioni quotidiane e risolverete brillantemente molte situazioni. Non mettetevi però in testa idee strane su chi vi ama: il suo cuore batte solo per voi, ma vuole tenervi un po’ sulle spine. La Luna in Pesci suggerisce di volervi bene, di non prendere sottogamba eventuali malesseri.

Toro - Avete tutte le carte in regola per chiedere e ottenere favori: grosse sorprese vi attendono sul fronte finanziario e professionale, dove riscuoterete conferme e complimenti. Se siete in coppia saprete apprezzare la compagnia e le attenzioni del partner.

Se siete single, potrete esibirvi in conquiste prestigiose.

Gemelli - Volenti o nolenti, sarete costretti a prendere la vita di petto. Le sollecitazioni planetarie di questo giorno, infatti, non scherzano: vi obbligano a reagire, a prendere posizione, a risolvere una volta per sempre una questione lavorativa o familiare. Qualche spigolo, di tanto in tanto, fa bene.

È uno sprone a fare meglio.

Cancro - Sarà largo di maniche in quanto a doni questo mercoledì. Sarete decisi e determinati, pronti a lottare su ogni obiettivo, spronati dalla voglia di fare: approfittatene per condurre in porto i progetti che hanno subito dei ritardi. Prendetevi del tempo da dedicare al vostro partner perché la vita di coppia vive un momento fortunato.

Oroscopo di del giorno 9 marzo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Segnerete punti nel lavoro: un eccellente intuito vi consentirà di trovare le giuste soluzioni ai problemi del momento e a individuare nuove strade per incrementare i guadagni. Parliamo d’amore. Andrà tutto bene se siete in coppia; rimarrete affascinati da una persona molto particolare se siete ancora single.

Vergine - Una certa irrequietezza si manifesterà in vari settori, facendovi apparire instabili, esigenti e critici al massimo grado agli occhi di chi vi circonda. Svagatevi, rilassatevi e pensate in positivo. Il clima si annuncia agitato anche in ambito sentimentale: attenti a non rovinare i rapporti a cui tenete per eccessiva permalosità.

Bilancia - Sarà prodigo di doni questo giorno. Potrete viaggiare, incontrare persone nuove, realizzare progetti, sbloccare e risolvere questioni anche complesse; non mancheranno inviti, tanto meno occasioni di divertimento. Oltre a tutto questo, contate su una magnifica serata, se filate in perfetto accordo con la persona amata.

Scorpione - Potrete contare su un certo benessere economico, su un miglioramento della vostra situazione finanziaria: sarete attenti e pronti a cogliere le opportunità migliori. Saranno anche favoriti gli acquisti, perciò se dovete comperare qualcosa di importante fatelo ora. Esprimete i sentimenti con forte passionalità.

Previsioni astrologiche del 9 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Mercoledì indimenticabile, ecco come sarà questo giorno per molti di voi. Amicizie, incontri, passioni ufficiali e clandestine, promettono di colorare la giornata. Se la vostra storia d’amore fa acqua, è il momento di girare pagina. L’attività professionale sarà soddisfacente e anche produttiva per molti.

Capricorno - Sarebbe cosa buona e saggia rinunciare a un’idea che si sta rivelando meno interessante e produttiva del previsto o ritornare sui vostri passi se vi siete spinti troppo in avanti. Parliamo d’amore: non mostratevi timorosi nell’aprire il cassetto dei vostri sogni e delle vostre illusioni. Qualche volta si avverano.

Acquario - Una straordinaria lucidità mentale e un eccellente livello di comunicazione sono un lasciapassare di tutto rispetto nel lavoro: vi permetteranno di trovare punti di intesa con tutti e imprimere un ritmo sostenuto alla vostra attività. Le stelle esaltano il vostro fascino e vi rendono più disponibili a vivere a tutto campo i sentimenti.

Pesci - Gli astri vi osservano con interesse e vi sostengono anche nelle iniziative più spericolate: l’intuito e il fiuto negli affari saranno particolarmente stimolati e vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per qualunque situazione. L’amore, secondo l'oroscopo del 9 marzo, riserverà sorprese ai single e momenti deliziosi agli innamorati felici e ricambiati.