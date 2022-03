Le previsioni astrologiche di lunedì 7 marzo hanno in serbo una giornata ricca di novità. I pianeti, grazie ai loro transiti planetari, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. I nati di alcuni segni metteranno il lavoro al primo posto, mentre altri avranno occhi solo per il partner.

Nel dettaglio, lo Scorpione e l'Acquario saranno attivi nella loro professione, mentre i Gemelli, la Bilancia e il Capricorno proveranno a inizierà la settimana con il piede giusto. Il Toro e il Leone affronteranno tutto con coraggio, mentre il Cancro e i Pesci assumeranno un atteggiamento più schivo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 7 marzo.

Previsioni astrologiche di lunedì 7 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarà facile essere pazienti sul lavoro. Ci saranno alcune problematiche che vi spingeranno al limite. Avrete paura di non riuscire a rispettare certi standard. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di tenere duro per non cedere alle difficoltà.

Toro: anche se la settimana non inizierà nel migliore dei modi, proverete a farvi forza. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni personali che non vi faranno stare tranquilli. Per fortuna avrete il supporto degli amici e l'affetto della persona amata.

Gemelli: sarete carichi di energie. Accetterete con gioia le sfide quotidiane perché saprete di poter ottenere buoni risultati.

Proverete a rimanere indifferenti davanti alle difficoltà e a non farvi condizionare dagli avvenimenti negativi. Gli amici saranno dalla vostra parte.

Cancro: tenderete a isolarvi dagli altri per ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Vi dedicherete ad attività artistiche e solitarie. Il vostro atteggiamento turberà gli amici di sempre che cercheranno in tutti i modi di aiutarvi.

Il loro supporto vi infonderà tanta energia positiva.

Oroscopo di domani 7 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: deciderete di intraprendere un nuovo percorso di vita. Sarete emozionati per le novità a cui andrete incontro, ma dovrete appellarvi a tutto il vostro coraggio per mantenere la calma. Sarete fieri del vostro lavoro e cercherete un modo per essere ancora più produttivi.

Vergine: tenderete a curare ogni singolo dettaglio. Non sopporterete l'idea che qualcosa possa sfuggire al vostro controllo. Vi interesserete molto anche alla vita delle persone care, in modo da poter intervenire in caso di bisogno. Attenzione ai contrasti in famiglia.

Bilancia: nonostante i numerosi impegni, cercherete di fare tutto nel migliore dei modi. Sarete travolti da un forte spirito combattivo e da un'insolita allegria. Amici e parenti non potranno fare a meno di farsi contagiare dal vostro buon umore.

Scorpione: sarete molto legati al vostro lavoro. Non sentirete il peso della fatica perché sarete certi di aver scelto il percorso adatto a voi. Avrete molte soddisfazioni anche dal punto di vista personale.

Il legame con il partner, grazie alla collaborazione di entrambi, diventerà più forte.

Previsioni zodiacali del 7 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le liti in famiglia inizieranno a farsi sempre più pesanti. Avrete la sensazione di non riuscire a trovare un punto di incontro. Le vostre divergenze, inoltre, si scontreranno con le difficoltà quotidiane. Per fortuna, questo periodo burrascoso non durerà ancora per molto.

Capricorno: la giornata di domani sarà molto fortunata. Le relazioni con le persone care vi renderanno molto felici e anche il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Più complessi saranno i rapporti con i colleghi di lavoro, ma ci sarà ampio margine di miglioramento.

Acquario: la vostra priorità sarà il lavoro. Metterete da parte la vostra vita privata per dedicarvi agli impegni della giornata. Il partner potrebbe risentirsi un po' di questo allontanamento. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non trascurarlo troppo a lungo.

Pesci: non avrete voglia di confidarvi con gli altri. Preferirete tenervi tutto dentro per il timore di essere giudicati. Non solo non vi aprirete con gli estranei, ma sarete anche molto schivi nei confronti degli amici. Il partner vi starà vicino in ogni momento.