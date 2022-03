Vediamo come le diverse disposizioni dei pianeti cambieranno l'andamento della giornata di sabato 12 marzo 2022. Di seguito l'oroscopo con le previsioni a livello lavorativo, sentimentale e salutare.

Ariete: vi sentite meglio a livello salutare. Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti, dovrete prendere delle decisioni importanti. In ambito sentimentale cercate di stare attenti alle parole che utilizzate nel momento di una discussione.

Toro: la giornata di sabato 12 marzo sarà caratterizzata da situazioni interessanti in ambito sentimentale, cercate di non stare troppo sulle vostre.

Nel lavoro possibili agitazioni, ma anche un buon recupero. Vi sentite più forti.

Gemelli: l'inizio del weekend sarà caratterizzato da agitazioni, sarà meglio tenerle sotto controllo. Nel lavoro possibili dubbi, mentre in campo amoroso potrebbero esserci delle polemiche.

Cancro: in amore potrebbero rinascere delle passioni in questa giornata, vi sentite particolarmente coinvolti. In ambito professionale siete più ricettivi, qualcosa si muove in vostro favore.

Leone: nella giornata di sabato 12 marzo bisogna essere prudenti a livello sentimentale, le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero dover affrontare delle incomprensioni. Nel lavoro possibile discussione da dover gestire.

Vergine: in amore situazione di tensioni caratterizzano le coppie nate negli ultimi tempi.

Per quel che riguarda il lavoro non mancano invece delle buone idee da poter sfruttare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: a livello professionale potrete sfruttare delle nuove risorse per ottenere i risultati desiderati. La giornata sarà sottotono, in amore avete bisogno di maggior coinvolgimento per andare avanti.

Scorpione: momento di agitazione per il segno, in amore nonostante la luna sia favorevole alcune problematiche vi disturbano. In ambito professionale attenzione ai rapporti con i colleghi.

Sagittario: diversi i pianeti dalla vostra parte, potrete sfruttare questo cielo per portare avanti delle situazioni importanti a livello amoroso.

Nel lavoro cercate di badare alla situazione economica.

Capricorno: con la luna in opposizione la giornata di sabato 12 marzo potrebbe essere caratterizzata da difficoltà a fare delle scelte a livello amoroso. Anche nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di confusione da dover gestire.

Acquario a livello sentimentale sarà meglio cercare del tempo per riflettere, vi sentite stanchi e sottotono in questa giornata. In ambito professionale sarete chiamati a fare una scelta.

Pesci: nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti che avete seminato negli ultimi tempi. Con la luna favorevole bella la situazione sentimentale.