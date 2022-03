L'oroscopo di lunedì 21 marzo ha in serbo varie novità. I segni zodiacali, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. C'è chi accetterà i cambiamenti con gioia e chi non riuscirà ad adattarsi agli imprevisti. Nel dettaglio, i Gemelli, la Bilancia e il Sagittario dovranno affrontare molti impegni sul lavoro, mentre il Leone e il Capricorno saranno travolti da una tristezza interiore. Il Cancro, lo Scorpione e l'Acquario faranno fatica ad andare d'accordo con il partner, mentre l'Ariete e i Pesci vivranno al meglio la giornata di domani.

Ecco tutti dettagli dell'Oroscopo del 21 marzo.

Previsioni astrologiche di lunedì 21 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete di ottimo umore. Non avrete alcun problema a rapportarvi con gli altri perché riuscirete sempre a dire la cosa giusta. La relazione con il partner vi renderà felici, ma anche quella con gli amici non sarà da meno. Sarà fondamentale stabilire i vostri progetti per il futuro. Un piccolo aiuto potrebbe fare la differenza.

Toro: sarete piuttosto impazienti. Non avrete voglia di attendere il verificarsi di determinate situazioni, ma non potrete fare altrimenti. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non fossilizzarvi e di continuare ad affrontare le sfide di tutti i giorni.

Potrebbe esserci una sorpresa interessante in arrivo. Novità anche dal punto di vista romantico.

Gemelli: il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi. La giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi perché sarete sottoposti a un carico di mansioni non indifferente. Inoltre avrete numerose responsabilità. Non vi sentirete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale perché l'ultima ha preso dei risvolti inaspettati.

Cancro: la relazione con il partner sarà piuttosto travagliata. Ci saranno incomprensioni quasi impossibili da risolvere. Dovrete sforzarvi entrambi per riuscire a superare questa situazione. L'aiuto degli amici e della famiglia sarà molto gradito. L'ultima parola, però, spetterà sempre a voi. Attenzione a non diventare troppo insistenti.

Oroscopo di domani 21 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: la stanchezza prenderà il sopravvento su di voi. Sarà una giornata molto particolare, caratterizzata da apatia e da pensieri negativi. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non isolarvi. La compagnia degli amici, infatti, potrebbe aiutarvi ad andare avanti a testa alta. Anche il partner sarà molto premuroso.

Vergine: sarete attenti e precisi in tutto ciò che farete. Tenderete a non sottovalutare i particolari perché saprete che è proprio tramite a determinate attenzioni che si ottengono i risultati. Inseguirete il successo lavorativo, ma non sarà ancora il momento giusto per raccogliere i frutti del vostro impegno. Sarà fondamentale non arrendervi.

Bilancia: avrete tante soddisfazioni sul lavoro. Vi impegnerete per mantenere vivo il rapporto con i colleghi. Un clima dinamico e produttivo, infatti, vi aiuterà a migliorare la vostra concentrazione. Il capo sarà molto felice di voi, ma sarete determinati a fare ancora di più. Per ora, non ci saranno cambiamenti a livello sentimentale.

Scorpione: la relazione con la persona amata verrà messa in discussioni da alcuni problemi di tipo pratico. Le differenze di opinione renderanno difficile arrivare a un punto di incontro. Gli amici e la famiglia cercheranno di aiutarvi, ma solo il tempo potrà cambiare le carte in tavola. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a mantenere la calma.

Previsioni zodiacali del 21 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete insoddisfatti della vostra situazione economica. Il lavoro vi piacerà, ma avvertirete il bisogno di ottenere una posizione migliore. Per portare a termine questo obiettivo, vi impegnerete senza sosta. In amore, tutto andrà per il meglio. Il partner sarà molto gentile con voi e cercherà di farvi sentire a vostro agio in ogni momento.

Capricorno: dovrete affrontare una situazione difficile da gestire. Le preoccupazioni e i cattivi pensieri non vi consentiranno di iniziare la settimana nel migliore dei modi. Cercherete di lasciarvi alle spalle le difficoltà, ma solo la presenza delle persone care potrà davvero aiutarvi.

In amore, ci saranno alti e bassi.

Acquario: inizierete ad avere dei dubbi sul rapporto con il partner. Non metterete in discussione l'amore, ma le numerosi discussioni vi impediranno di trovare la vostra serenità. Avvertirete il bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riflettere in tranquillità. Gli amici si riveleranno ottimi consiglieri, mentre la famiglia farà fatica a starvi accanto.

Pesci: non potrete fare a meno di concentrarvi sulle cose belle. La vostra vita privata vi premierà con la compagnia di persone speciali. Vi sentirete circondati da affetto e comprensione. Anche dal punto di vista romantico sarete soddisfatti. Il lavoro, al contrario, vi butterà un po' giù. Però, non impiegherete molto a recuperare le forze.