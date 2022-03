La seconda settimana del mese di marzo sta per iniziare. Nuovi cambiamenti e diverse novità sono in arrivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Scopriamo quali leggendo l'Oroscopo del 7 marzo 2022.

Ariete: in amore ci vorrà maggiore pazienza in questa giornata, in particolare se ci sono state delle separazione o degli allontanamenti. Nel lavoro non manca qualche novità, anche se ci sarà uno stato di maggior agitazione da contenere.

Toro: per i sentimenti con la Luna del segno avrete la possibilità di riprendere un discorso interrotto. Nel lavoro cercate di gestire e superare un conflitto, c'è una fase di ripresa adesso.

Gemelli: a livello sentimentale non manca qualche novità in questa giornata, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro questioni economiche da gestire con attenzione.

Cancro: in amore le prossime giornate saranno importanti, le coppie di lunga data potranno organizzare qualcosa che migliorerà rapporto. A livello lavorativo gli incontri in questa giornata saranno favorevoli.

Leone: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio fare attenzione, i nuovi incontri sono interessanti. Nel lavoro avrete la possibilità di rivedere alcune situazioni rimaste in sospeso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che porterà un recupero dopo un inizio del mese non esaltante.

Stelle che sono dalla vostra parte. Nel lavoro fase che aiuta, in particolare per chi vuole iniziare qualcosa di nuovo.

Previsioni e oroscopo del 7 marzo 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti avrete la possibilità di superare alcune problematiche, non sottovalutate le nuove conoscenze. A livello lavorativo, se c'è un progetto da portare avanti studiate tutte le strategie vincenti.

Scorpione: in amore, se c'è una disputa meglio non essere troppo irruenti in questa giornata, mettete da parte le polemiche. Nel lavoro fase di maggiore confusione, presto arriverà una conferma.

Sagittario: per i sentimenti momento interessante, in particolare per i single del segno che vorranno fare delle nuove conoscenze.

Nel lavoro i problemi possono essere superati, la giornata aiuta e porta qualcosa in più.

Capricorno: a livello amoroso le prossime ore saranno di aiuto per quelle coppie che hanno avuto delle discussioni, dovete solo evitare di portare avanti polemiche. A livello lavorativo scelte importanti da fare da qui ai prossimi giorni.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se ci sono delle discussioni da affrontare, agite adesso, siete meno agitati. Nel lavoro scelte da portare avanti, anche se il cielo potrebbe essere conflittuale.

Pesci: in amore le relazioni che nascono ora potranno diventare importanti. Vivrete al meglio una storia. Nel lavoro c'è maggiore voglia di rimettersi in gioco.