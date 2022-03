L'oroscopo della giornata di domenica 13 marzo prevede un Cancro più esigente sul posto di lavoro, ora che Mercurio è favorevole, mentre Marte in trigono alla Bilancia permetterà risultati davvero soddisfacenti con le proprie mansioni. Intraprendenza e grinta, unita a un po’ di fortuna, permetterà ai nativi Pesci di esprimersi al meglio al lavoro, mentre Scorpione vivrà una giornata un po’ più tranquilla. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 13 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 13 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale leggermente sottotono in quest'ultima giornata della settimana, colpa della Luna negativa.

Per fortuna Venere è ancora in sestile, ma in ogni caso meglio non essere troppo esigenti nei confronti del partner. Se siete single dovrete essere più convincenti quando corteggiate. Sul posto di lavoro avrete bisogno di un po’ di motivazione in più. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che continuano a non essere il massimo in amore. Ma in questa domenica la Luna sarà favorevole, e godrete di un'atmosfera un po’ più tranquilla tra voi e il partner. In ogni caso però, non aspettatevi cambiamenti radicali. Se siete single dovrete lavorare di più sul vostro carattere. In ambito lavorativo sarà possibile provare qualcosa di nuovo e un po’ più ambizioso grazie a Mercurio, Giove e Urano in buon aspetto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 13 marzo stabile e piacevole in ambito amoroso. Questo cielo favorirà il riavvicinamento e la serenità tra voi e il partner, ma dovrete essere voi a prendere l'iniziativa. Se siete single tenderete a essere più vicini e affettuosi nei confronti della persona che vi piace.

Sul fronte lavorativo Mercurio e Giove sono contro di voi adesso. Lo scambio di opinioni tra colleghi potrebbe esservi di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale ben equilibrata in questa domenica. Mettetevi comodi, lasciatevi cullare dalla Luna in congiunzione, e godetevi la vostra relazione di coppia. Se siete single dimostrare i vostri sentimenti sarà possibile se riuscirete a fare breccia nel cuore della vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro ora che anche Mercurio si trova in buon aspetto, sarete più esigenti, nel tentativo di raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale in lieve miglioramento considerato che Mercurio smette di andarvi contro. Ciò nonostante la ripresa è ancora lunga, dunque abbiate pazienza, ma soprattutto non fate il passo più lungo della gamba. In amore Venere causa ancora incomprensioni tra voi e il partner. Essere così insistenti nei suoi confronti può peggiorare le cose. Abbiate pazienza. Presto le cose si calmeranno e sarà possibile cercare il dialogo. Voto - 6️⃣

Vergine: un po’ brontoloni sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di domenica 13 marzo. Mercurio e Giove sono opposti, e la vostra voglia di fare calerà parecchio, anche perché avrete la sensazione di non riuscire più a raggiungere buoni risultati.

Vita di coppia stabile grazie alla Luna in sestile. Tuttavia potrebbe esservi d'aiuto provare a dialogare con la vostra dolce metà. Se siete single qualche momento di spensieratezza non vi farà male. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che permetterà ancora risultati soddisfacenti in ambito professionale, anche se Mercurio non è più in trigono. Marte sarà ancora favorevole, e vi sentirete abbastanza motivati da andare avanti con i vostri progetti. In amore, single oppure no, meglio non pretenderete troppo dalla vostra fiamma, almeno per questa giornata. La Luna sarà negativa, e potrebbe spingervi a dire o fare cose che non pensate davvero. Aspettate domani, quando l'astro argenteo e Venere saranno ben allineati per voi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana che vedrà un cielo migliore per voi, e accenderà in voi la speranza di una vita migliore. Soprattutto al lavoro, Giove e Mercurio in buon aspetto vi permetteranno di lavorare con più serietà e armonia. Sul fronte amoroso vivrete una giornata un po’ più tranquilla grazie alla Luna. Mantenete un atteggiamento più morbido, e potreste ottenere di più. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile in questa domenica secondo l'oroscopo. Avrete una bellissima Venere favorevole, e le cose tra voi e il partner andranno davvero bene nelle prossime ore. Per quanto riguarda voi single, questa giornata di spensieratezza può portare qualcosa di romantico per voi.

Nel lavoro invece attenzione alle decisioni che andrete a prendere. Voto - 8️⃣

Capricorno: la settimana non si chiuderà benissimo per via della Luna in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti sarà necessario fermarsi un attimo a riflettere su che direzione sta andando a prendere la vostra storia d'amore. Se siete single dovrete essere sicuri dei sentimenti che provate prima di farvi avanti. Nel lavoro gli impegni saranno davvero molti, ma con Mercurio, Giove e Urano favorevoli ve la caverete abbastanza bene. Voto - 6️⃣

Acquario: non potrete chiudere meglio di così questa settimana di cambiamenti tutti in positivo per voi. Sul fronte amoroso godetevi questa giornata al meglio insieme al partner, perché ve la siete meritata.

Se siete single emozioni da batticuore non mancheranno, ma per il momento meglio non essere precipitosi. Molto bene anche nel segno, anche se senza Mercurio potreste faticare un po’ di più. Voto - 9️⃣

Pesci: tante sono dalla vostra parte al momento, attraversando un periodo davvero piacevole. Sul fronte amoroso vi sentirete in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voi cuori solitari sarete molto attivi socialmente, e non si escludono nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro precisione e cura nei dettagli, uniti a tutta l'intraprendenza e grinta che vi daranno Mercurio e Giove, saranno la chiave del vostro successo. Voto - 8️⃣