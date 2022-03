L'oroscopo di mercoledì 23 marzo [VIDEO] avrà in serbo tante sorprese. I transiti planetari, seppur in modo diverso, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l'ora di conoscere persone nuove, mentre altri avranno occhi solo per il partner.

Stando alle previsioni zodiacali, il Toro, lo Scorpione e il Sagittario si concentreranno sul lavoro, mentre l'Ariete, il Leone e il Capricorno si lasceranno trasportare dalla passione. La Vergine e l'Acquario avranno dei problemi in famiglia, al contrario il Cancro e i Pesci fuggiranno dalle discussioni.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 marzo.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto suscettibili allo sguardo del partner. Le sue premure vi conquisteranno e vi spingeranno a ricambiare con altrettanto ardore. Sarete fieri del vostro rapporto di coppia, nonostante la consapevolezza di dover apportare alcuni cambiamenti. Non ci saranno novità importanti sul posto di lavoro mentre, dal punto di vista sociale, potreste conoscere nuove persone.

Toro: darete massima priorità alla vostra vita lavorativa. Farete di tutto per migliorare la posizione raggiunta, ma le difficoltà non mancheranno. Dovrete farvi carico di tante responsabilità, anche sotto il profilo privato.

La famiglia vi metterà a dura prova a causa delle sue richieste. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a raggiungere un compromesso.

Gemelli: seguirete il vostro istinto. Non vi piacerà soffermarvi troppo sulle situazioni perché preferirete passare subito all'azione. Sarete suscettibili a determinati argomenti a causa del vostro passato.

L'ambizione vi spingerà a prendere delle decisioni particolari. Per fortuna, riuscirete a dare grande prova di voi stessi.

Cancro: non avrete voglia di partecipare a inutili litigi. Preferirete vivere in un clima sereno e produttivo. Tenderete a passare sopra agli errori degli altri e a concentrarvi solo sulle vostre qualità.

Sarà una giornata positiva dal punto di vista lavorativo e anche in amore tutto andrà per il meglio. Ci potrebbe essere una piccola sorpresa in serbo per voi.

Oroscopo di domani 23 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: tenderete a essere molto carismatici. Avrete un forte impatto emotivo sul partner grazie al vostro fascino. Insieme riuscirete a costruire una relazione degna di nota. Nonostante questo, amerete essere indipendenti. Una vita sentimentale troppo soffocante, infatti, non farà per voi. Gli amici saranno molto premurosi nei vostri confronti.

Vergine: la vita famigliare sarà caratterizzata da alti e bassi. Nasceranno spesso discussioni difficili da gestire. Arrivare a un compromesso sarà quasi impossibile perché nessuno proverà a fare un passo indietro.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di mettere da parte l'orgoglio: con qualche piccola accortezza le cose miglioreranno.

Bilancia: avrete una grande padronanza di voi stessi. Non perderete mai la calma, neanche davanti alle questioni che vi stanno più a cuore. Cercherete di chiarire con l'aiuto di un dialogo sano e chiarificatore. Sul lavoro, potrebbero esserci cambiamenti importanti. Sarà fondamentale adattarvi alla situazione, in modo da non rimanere indietro.

Scorpione: sarete molto affascinanti. Questo vi aiuterà ad avere successo in ambito sentimentale. Nonostante questo, non sarete molto interessati alla cosa. Preferirete concentrarvi sul lavoro e sui vostri successi professionali.

Sceglierete di evitare eventuali discussioni perché vi sentirete a disagio a rovinare rapporti di vecchia data.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 23 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete tante spesa da affrontare. Sentirete il bisogno di migliorare la vostra posizione economica, ma non sarà un momento facile. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di concentrarvi sulle vostre abilità. Tramite dei corsi di formazioni, la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Gli amici vi saranno di grande supporto.

Capricorno: la giornata di domani sarà molto intensa per voi. Costruirete un rapporto di grande sintonia con il partner, soprattutto grazie al dialogo.

I vostri progetti per il futuro saranno ambiziosi, sia dal punto di vista romantico che professionale. In famiglia ci saranno dei cambiamenti che vi faranno riflettere.

Acquario: le relazioni in famiglia non saranno tra i migliori. Avrete diverse questioni su cui discutere. Farete fatica a comunicare, soprattutto a causa degli ultimi litigi. Affrontare direttamente la situazione potrebbe incidere negativamente sul vostro umore. Per fortuna, l'aiuto degli amici vi tirerà su il morale. Saranno molto dolci e comprensivi nei vostri confronti.

Pesci: non vi piacerà intromettervi nelle questioni altrui. Cercherete sempre di fare da mediatori, in modo da mettere fine ai litigi prima che esplodano. Il vostro carattere dolce vi aiuterà a entrare in sintonia con le persone care. Il rapporto con gli amici prenderà una piega inaspettata e il partner vi dedicherà tutte le sue attenzioni.