Le previsioni dell'oroscopo del 25 marzo esortano i Pesci ad essere un po' più riflessivi. Per quanto riguarda gli Ariete, invece, sono un po' di cattivo umore, mentre i Capricorno sono al top.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siete particolarmente di buon umore nella giornata odierna. L'Oroscopo del 25 marzo vi invita a trascorrere un po' di tempo in più con le persone care.

11° Bilancia: giornata di conflitto dal punto di vista professionale. Ricordate che non servirà assolutamente a nulla applicarsi su questioni futili.

I problemi si risolvono con calma e lucidità.

10° Vergine: alti e bassi in amore. Se avete vissuto qualche delusione, adesso è il momento di darvi da fare per risolvere le faccende in sospeso e fare una cernita tra le persone che meritano e quelle che, invece, devono essere allontanate

9° Pesci: non abbiate paura di prendere una decisione in sospeso. Se state vivendo un momento di conflitto interiore, allora è opportuno fare qualche valutazione in più.

Previsioni 25 marzo posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: gli ultimi giorni vi hanno stressato un po', pertanto, vi sentite un po' provati. Cercate di trovare conforto nelle persone care. Sul lavoro, invece, è meglio non fidarsi troppo degli altri.

7° Acquario: attenti a qualche alto e basso in amore. Se ci sono delle faccende in sospeso, non chiudetevi in un rigido silenzio, ma cercate di affrontare le situazioni in sospeso.

6° Leone: se state pensando di attuare un cambiamento alla vostra vita, forse è il caso che cominciate da voi stessi. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è meglio non essere troppo rigidi.

5° Scorpione: siete persone tendenzialmente risolute e pratiche che detestano impelagarsi in faccende troppo complicate. In ambito sentimentale dovete essere più comprensivi.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: questo è il momento di prendere una decisione. In ambito sentimentale siete piuttosto indecisi, ma nel lavoro siete risoluti e in grado di risolvere anche le situazioni più difficili.

3° Gemelli: una notizia inaspettata potrebbe cambiare il vostro umore. La formula per essere felici è cercare di non lasciarsi condizionare da quello che accade all'esterno, ma badare solamente alle proprie emozioni e sensazioni.

2° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 25 marzo vi invitano a mettere da parte l'orgoglio. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, pertanto, non rovinatevi la giornata per questioni futili.

1° Capricorno: ottime notizie per quanto riguarda la professione. Oggi potreste ricevere una notizia che vi rallegrerà il cuore. Siete sulle montagne russe dei sentimenti, quindi, cercate di mantenere la calma.