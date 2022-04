L'Oroscopo della giornata di domenica 3 aprile prevede un Capricorno magnetico dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro. I nativi in Pesci, invece, andranno incontro ad un'intensa affinità di coppia.

Leone sarà ancora in difficoltà in amore, nonostante il cielo stia per cambiare, mentre per il Cancro saranno molto importanti i progetti a lungo termine. Vediamo quali sono le previsioni dell'oroscopo di domenica 3 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 3 aprile 2022 segno per segno

Ariete: peccato che la Luna lasci il vostro cielo perché vi stavate abituando ai tanti momenti romantici da vivere insieme al partner.

In ogni caso, però, Venere in sestile vi darà ancora tanti buoni motivi per condividere il vostro interesse ed entusiasmo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio nel vostro cielo, saprete dare la giusta attenzione ai dettagli. Voto - 9️⃣

Toro: l'oroscopo di domenica 3 aprile indica che potrete cominciare a sperare in un amore migliore. La Luna sosterà nel vostro cielo, e Venere presto sarà in una posizione migliore per voi. È arrivato dunque il momento di dare più spazio ai sentimenti e di vivere con maggior entusiasmo le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, continuerete ad essere un punto di riferimento, merito soprattutto di Giove e Urano. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrologiche ottime dal punto di vista sentimentale.

Tra voi e il partner non mancherà nulla grazie a Venere in trigono dal segno dell'Acquario. Ricordatevi, però, che non dovete solo pretendere di ricevere in amore, ma è importante anche dare alla persona amata per rafforzare la relazione. Sul fronte lavorativo non è il periodo migliore dell'anno al momento, ma con Mercurio in sestile sarete abbastanza razionali da concentrarvi sui progetti giusti per voi.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale in miglioramento per voi nativi del segno. La Luna tornerà ad essere dalla vostra parte, e lentamente i rapporti tra voi e il partner saranno più romantici. Se siete single, non mancheranno i buoni propositi e così potrete dare una scossa ai vostri rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi mette in difficoltà, ma con Giove e Urano favorevoli e il giusto atteggiamento riuscirete a farvi strada.

Voto - 7️⃣

Leone: sarete ancora in difficoltà in ambito amoroso, stavolta a causa della Luna che passa nel segno del Toro. Questo cielo presto avrà molto da offrirvi, ma per il momento meglio non pretendere troppo. Per quanto riguarda il settore professionale, concentrarsi su tante mansioni contemporaneamente non sarà una buona idea. Rischierete così di svolgere delle attività mediocri o incomplete. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo che torna incantevole dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono dal segno del Toro riaccenderà le emozioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale non sarete ancora nelle condizioni ideali per mettere in piedi progetti ad ampio respiro, per cui non sbilanciatevi troppo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di domenica 3 aprile favorevole per voi. Le cose in amore torneranno ad essere armoniose e romantiche, in particolare se siete nati nella seconda decade. Se siete single, presto anche voi troverete il pretesto giusto per avvicinarvi alla persona che vi piace. In ambito lavorativo vi servirà qualcosa di valido se volete fare strada. Voto - 7️⃣

Scorpione: quadro astrale che ricomincerà a darvi problemi in ambito amoroso. Luna e Venere si allineeranno nuovamente contro di voi, di conseguenza con il partner non sarà così semplice andare d'accordo. Per quanto riguarda i single, cercate di dare più spazio a spontaneità e flessibilità. Sul lavoro la stanchezza potrebbe farsi sentire a causa di Marte.

Forse una piccola pausa potrebbe aiutarvi a dare di più in seguito. Voto - 6️⃣

Sagittario: un cielo così favorevole non potrà che mettervi di buon umore. La giornata di domenica 3 aprile potrebbe darvi molto in ambito amoroso, e potreste riuscire a coronare un vostro sogno. Sul fronte professionale avrete bisogno di un po' di fiducia in più nelle vostre capacità. Giove in quadratura vi metterà in difficoltà, ma ricordate che Mercurio e Marte sono dalla vostra parte e vi daranno una mano. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo che torna nuovamente a sostenervi a partire dal 3 aprile. Nella vita sentimentale il vostro sguardo magnetico attirerà chiunque, e non sarà difficile incontrare la persona giusta. Se siete già impegnati, allora dovrete consolidare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro, a volte è necessaria una certa esperienza per portare avanti certi incarichi, e se non vi sentite pronti, chiedere un aiuto non sarà una cattiva idea. Voto - 8️⃣

Acquario: la vita professionale procede come previsto. Sarà una giornata un po' più leggera, ma comunque proficua se sfruttata per bene. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, la settimana non si chiuderà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura, ma nonostante ciò ci sarà ancora Venere favorevole a portare equilibrio nella vostra relazione. Voto - 8️⃣

Pesci: domenica 3 aprile positiva per voi nativi del segno. Sul posto di lavoro potrete prendere delle iniziative originali grazie a Giove, e riuscire a portarle al successo. Per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà un'ottima affinità di coppia che renderà felice ogni momento che passerete insieme alla vostra dolce metà. Voto - 9️⃣