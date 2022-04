È pronto l'oroscopo del fine settimana di Pasqua. A quanto pare i nativi dell’Ariete devono prepararsi ad accogliere alcuni visitatori inaspettati, mentre per i nati in Leone si prospetta un weekend ricco di emozioni. Sarà un fine settimana romantico per il segno del Sagittario, mentre per il Capricorno sarà problematico. A seguire, le previsioni segno per segno applicate alle giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile.

Il weekend di Pasqua secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi tocca sistemare la casa, alcuni visitatori inaspettati potrebbero farvi visita.

Senza preavviso, potreste servire il pranzo o la cena a un gruppo di persone. Niente panico. È Pasqua e avete preparato tante prelibatezze proprio per un’occasione del genere. Godetevi pienamente queste festività.

Toro – Emotivamente questo weekend potrebbe essere un po’ difficile per voi. Alcuni sentimenti molto antichi e radicati potrebbero sorprendervi e provocare una grande agitazione interiore. Potreste avere difficoltà a elaborare questi sentimenti. Evitate di "intellettualizzarli" troppo. Allo stesso tempo fate attenzione alle situazioni che potrebbero innescare un ciclone emotivo. Alcune parole possono essere brutalmente dolorose. Cercate di evitarlo a tutti i costi.

Gemelli – Alti e bassi.

Potreste riscontrare una certa confusione a causa di problemi di comunicazione o informatici che influiscono sui problemi di natura finanziaria che state cercando di risolverla a tutti i costi. Perseverate e avrete successo. Non sorprendetevi se venite reclutati per unirvi a un progetto che è totalmente nuovo per voi. All’inizio potreste essere preoccupati, ma andrà alla grande.

Cancro – In questo weekend di Pasqua potreste sentirvi un po’ tesi perché voi e il vostro partner siete alle prese con alcuni spinosi problemi finanziari. Potreste sentirvi frustrati perché dovete posticipare alcuni acquisti o investimenti fino a quando il denaro non ricomincia a fluire più liberamente. La buona notizia è che questo è un buon momento per risolvere un conflitto in maniera soddisfacente.

Entrambi dovete essere di mentalità aperta e guardare da tutte le parti, mentre prendete le vostre decisioni.

Previsioni astrologiche del fine settimana 16-17 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Questo sarà un weekend emozionante per voi. Una serie di concetti intriganti attirerà la vostra fantasia e sarei affamati di saperne di più subito. La vostra ricerca potrebbe portarvi in una biblioteca o su Internet. Gli argomenti possono riguardare questioni sociali o politiche. Per quanto irresistibili siano queste nuove idee, non dimenticatevi di occuparvi della famiglia, visto che è anche il weekend di Pasqua.

Vergine – Vivete pienamente questo fine settimana di Pasqua. Non reprimete l’impulso di cantare, comporre, dipingere o scrivere.

Sarete nel pieno fiore della creatività, quindi sfruttatela al meglio. Sarete in grado di prendervi cura dei vostri impegni quotidiani e fare comunque spazio alla vostra espressione creativa. L'oroscopo vi invita ad ascoltare i messaggi che ricevete e di esprimere i vostri punti di vista.

Bilancia – Qualche fastidioso membro della famiglia potrebbe distogliervi dal partecipare a un evento con gli amici che non vedevate l’ora da tempo. Cercate di essere ragionevoli e di risolvere i bisogni di chi è a casa con la gentilezza nel cuore. Potreste essere in grado di affrontare questi problemi e avere ancora tempo per stare con i vostri amici, magari a Pasquetta. Ricordate solo di mantenere chiare le vostre priorità.

Scorpione – In questo fine settimana di Pasqua è importante avere i nervi saldi, poiché gli animi potrebbero infiammarsi in famiglia per via della frustrazione per i problemi ancora irrisolti. Potrebbe essere necessario assumere un ruolo da arbitro per mantenere tutti calmi, facilitando una comunicazione chiara e aperta. Sarà importante tenere sotto controllo le emozioni, altrimenti voleranno parole di cui le persone potrebbero pentirsi. Questa è una situazione temporanea. Tutti dovrebbero ritrovare il proprio equilibrio interiore non appena i problemi verranno adeguatamente rimossi.

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 16 e 17 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore e il romanticismo sono sicuramente protagonisti di questo weekend di Pasqua.

Dovreste sentirvi appassionati e particolarmente affascinanti. Le persone che vi circondano vi trovano piuttosto attraenti. Questo è il fine settimana meraviglioso per trascorrere molto tempo con i vostri cari, fare passeggiate all’aria aperta, organizzare una breve gita con il vostro partner e i vostri figli. I single potrebbero essere colpiti da un colpo di fulmine.

Capricorno – Potreste ritrovarvi a lottare con alcuni problemi irrisolti, che potrebbero interferire con la vostra capacità di svolgere il vostro lavoro. Tenete presente che in questo periodo siete un po’ fragili, soprattutto se state lavorando su questioni di carattere finanziario. L’ultima cosa che volete è una grande battaglia con i vostri avversari, quindi, fate del vostro meglio per mantenere la calma.

Non lasciate che le emozioni incontrollate governino il weekend.

Acquario – C’è la possibilità che voi cadiate in una specie di regressione in questo weekend, quando emergono vecchi sentimenti di ansia o di inadeguatezza. Anche se avete raggiunto un buon punto in termini di fiducia in voi stessi, alcune paure infantili potrebbero riaffiorare. Le vecchie emozioni che emergono in questo fine settimana potrebbero ostacolare le vostre interazioni con i vostri colleghi o amici, quindi, siate consapevoli di ciò che si nasconde dentro di voi.

Pesci – Nel terzo fine settimana di aprile potreste sentirvi come se stesse camminando sulla sabbia, ma avete davvero bisogno di scuotere il sedere e fare scorrere il sangue.

Se non vi alzate e fate qualcosa, sarete una lumaca tutto il weekend. Dovete schiarivi le idee e liberarvi di quella sensazione fastidiosa. Soprattutto, volete iniziare bene il weekend in modo da poter rendere memorabile la giornata di Pasqua e anche quella di Pasquetta.