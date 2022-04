L'oroscopo della giornata di giovedì 7 aprile prevede un Cancro conquistatore in ambito sentimentale, grazie a un cielo sempre più favorevole, mentre Gemelli avrà un'ultima occasione per consolidare la propria relazione di coppia. Marte sarà in trigono per il segno della Bilancia, che avrà tante energie da spendere, mentre Pesci dovrà portare ancora un po’ di pazienza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 7 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 7 aprile 2022 segno per segno

Ariete: questo cielo al momento è poco influente nei vostri confronti, ciò nonostante la giornata di venerdì si rivelerà comunque apprezzabile.

Single oppure no, fatevi valere dunque, e riuscirete sicuramente a farvi apprezzare. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività non vi manca grazie a Mercurio, tuttavia non abbiate aspettative troppo elevate. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale non ancora così favorevole, ciò nonostante le cose inizieranno a migliorare già da domani, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. è arrivato dunque il momento di prendersi cura del partner, o delle persone più importanti per voi, e rendere migliori tali rapporti. Sul fronte lavorativo vi po’ sentirete particolarmente abili in quel che fate, pronti anche a guidare un gruppo di lavoro. Voto - 7️⃣

Gemelli: ultima occasione per consolidare una relazione amorosa secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 7 aprile.

Presto Venere non sarà più favorevole, e il vostro rapporto potrebbe non essere più così semplice da gestire. Per quanto riguarda i single, sarà meglio concentrarsi di più sui rapporti sociali e d'amicizia. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene, anche con Giove negativo, merito soprattutto di Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna e Venere che si sposteranno in una posizione favorevole per voi, le cose miglioreranno non poco in ambito amoroso.

Single o no, assumerete un atteggiamento più da conquistatori che da preda, e la persona che amate non potrà che cadere nella trappola dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro Giove è ancora dalla vostra parte, ma la creatività per svolgere al meglio i vostri progetti al momento vi manca. In generale però, non otterrete risultati così pessimi.

Voto - 8️⃣

Leone: arrivano segnali incoraggianti per la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. In questa giornata, la Luna sarà in sestile dal segno dei Gemelli, mentre da domani Venere non vi darà più tanto fastidio. Single o no, è arrivato il momento di invertire la rotta, e sfoderare nuovamente tutto il vostro fascino e la vostra maturità. Per quanto riguarda il lavoro invece, sappiate che per alcuni progetti, prima di vedere buoni risultati, dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì poco incoraggiante dal punto di vista amoroso. Purtroppo questo cielo non avrà molto da offrirvi nelle prossime giornate, e non sempre incontrerete il parere della vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single, l'amore al momento non è una vostra priorità. Proprio per questo, concentratevi su altro. Brutte notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Giove rema contro di voi, e l'unico vostro alleato al momento è Mercurio. Meglio dunque non buttarsi in progetti rischiosi. Voto - 5️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 7 aprile. Venere e Luna rimangono dalla vostra parte un'ultima volta prima di spostarsi altrove. Trovare l'amore dunque non sarà di certo facile, ma le occasioni sicuramente arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte in trigono, e con costanza e impegno arriveranno buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Scorpione: siete piuttosto stufi di vivere una vita sentimentale poco appagante, e per fortuna questo cielo sta per tornare a agire in vostro favore. Single oppure no dunque, ritroverete la voglia di amare, e presto questo cielo vi darà qualche occasione in più per addolcire la vostra vita. Sul fronte professionale Giove in trigono vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti, ma sarà meglio tenere gli occhi aperti e evitare di commettere errori. Voto - 7️⃣

Sagittario: si apre un periodo davvero difficile per la vostra vita sentimentale, con la Luna e Venere che si metteranno contro di voi. Che siate single oppure no, andare d'accordo con la persona che vi piace potrebbe non essere coì semplice, complice anche un'atmosfera non sempre così appagante.

Sul fronte lavorativo la situazione è piuttosto altalenante. A volte riuscite ad avere buone idee, ma svilupparle a volte è davvero difficile. Voto - 6️⃣

Capricorno: vita di coppia che vedrà ancora qualche dubbio nella vostra mente, dubbi che presto sarete in grado di dissipare. Se siete single, avrete solo bisogno di guardare dentro il vostro cuore, e capirete da voi quale direzione prendere. Per quanto riguarda il lavoro al momento sono favoriti i progetti di gruppo. Nei progetti autonomi invece non sarà facile prendere le giuste decisioni con Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali convincenti in questa giornata. Venere sarà con voi un'ultima volta, e questo giovedì si rivelerà estremamente romantico per voi e per la vostra anima gemella.

Se siete single ci saranno ancora valide opportunità per far scattare la scintilla della passione. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire molto bene i vostri progetti, avendo sempre energie per portare a termine tutti i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete portare pazienza ancora per un'altra giornata. L'astro argenteo sarà contro di voi, ciò nonostante da domani la Luna e Venere si sposteranno in una posizione migliore. Single oppure no dunque, riuscirete presto anche voi a condividere le vostre emozioni con le persone che amate. In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣