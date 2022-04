Per il fine settimana del 16 e del 17 aprile 2022, l’Oroscopo è preponderante per i nati sotto il segno della Bilancia, finalmente fortunata in amore, mentre ci sarà un calo per il Sagittario. Fra i favoriti spiccano anche la Vergine e i Pesci.

A seguire le previsioni dell’oroscopo del weekend 16 e 17 aprile per tutti i segni

L’oroscopo del fine settimana di Pasqua: Bilancia in testa

1° Bilancia: qualche aspettativa da parte del partner sarà finalmente esaudita, mentre con le amicizie ci saranno momenti più che spensierati che vi daranno anche da riflettere su qualche scelta da prendere in futuro.

Secondo l’oroscopo il riposo porterà degli effetti ottimali.

2° Pesci: per questo fine settimana riscontrerete molta serenità in famiglia e una splendida attitudine a fare sempre meglio sul piano lavorativo. La creatività in questo momento potrebbe raggiungere vette elevate ed è ciò che ci vuole per incrementare la vostra produttività.

3° Vergine: le amicizie vi daranno un po’ di spensieratezza a fronte di una settimana piuttosto faticosa e debilitante, anche dal punto di vista mentale. Sicuramente avrete una bella sorpresa che vi regalerà un bel sorriso.

4° Acquario: la vita di coppia conoscerà una evoluzione molto significativa, soprattutto se la vostra relazione amorosa è cominciata da poco.

Riceverete una notizia che potrebbe decretare un giro di vite per il piano lavorativo e affaristico.

Capricorno ottimale

5° Capricorno: solo l’amore in questo momento potrebbe farvi sentire realmente in aria di festa, perché ci saranno cose che se non accantonate potrebbero darvi qualche pensiero di troppo, anche nel corso di questo fine settimana.

6° Toro: avrete la necessità di intraprendere un dialogo con la persona amata, perché soltanto in questo modo potrete avere la possibilità di mettervi d’accordo su qualche questione rimasta in sospeso. Avrete in mente qualcosa di speciale per le amicizie più sincere.

7° Leone: avrete delle sorprese per questo fine settimana da prendere in considerazione, per qualche decisione che dovrete fare settimana prossima.

Finalmente potrete avere tutto il riposo che adesso vi meritate, mentre in amore potreste avere qualche “ricaduta” a causa di una discussione rimasta in sospeso.

8° Ariete: avrete una stabilità nella vita di coppia che potrebbe essere molto stimolante dal punto di vista passionale. Le vicende familiari potrebbero proporvi qualche sfida in più, ma nel complesso riuscirete a essere molto diligenti sul lavoro.

Scorpione tranquillo

9° Scorpione: avrete qualche momento decisamente più tranquillo rispetto alle giornate precedenti, ma al tempo stesso dovreste far fronte a qualche responsabilità di troppo che potrebbe allontanarvi dalla concentrazione lavorativa. La domenica rappresenterà un vero momento di svago.

10° Cancro: questo fine settimana di Pasqua potrebbe portarvi indietro nel tempo, a quando probabilmente avevate una serenità molto più focalizzata sulla famiglia e sulle prospettive di una situazione decisamente più tranquilla.

11° Gemelli: secondo l'oroscopo l’atmosfera delle festività pasquali, in questo momento, non riuscirà a fare molto se siete alla ricerca di una soluzione a un problema, che vi state trascinando da tanto tempo a questa parte. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e per il riposo.

12° Sagittario: avrete molte perplessità in merito a un progetto professionale che potrebbe occupare la vostra mente anche nel periodo festivo. Le sfide future potrebbero mettervi in uno stato di agitazione, che dovreste sedare almeno per queste due giornate.