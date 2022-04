L'oroscopo di venerdì 15 aprile vedrà il pianeta Marte spostarsi nel segno dei Pesci, che insieme a Giove e Mercurio otterrà il meglio al lavoro, mentre Gemelli dovrà cercare di rimediare a eventuali imprevisti al lavoro. La Luna sarà in Bilancia, e potrebbe dare un po’ fastidio ai nativi Ariete, mentre Leone dovrà trovare le giuste idee per i propri progetti lavorativi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 15 aprile 2022.

Previsioni oroscopo venerdì 15 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo in questo inizio di fine settimana di Pasqua.

Ci sono alcune necessità in amore da risolvere, e dovrete mostrare maggior comprensione nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio non sarà più nel vostro cielo, sarete comunque in grado di svolgere abbastanza bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: ora che Marte sarà in posizione favorevole dal segno dei Pesci, ritroverete entusiasmo e intraprendenza sul posto di lavoro. Non vi arrenderete al primo ostacolo, e con Mercurio nel vostro cielo, avrete delle idee geniali. Sul piano sentimentale vivrete una relazione affiata, soprattutto sul piano mentale. Se siete single vi piacerà molto approfondire una nuova conoscenza. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarete messi particolarmente sotto pressione al lavoro secondo l'oroscopo di venerdì 15 aprile.

Questo cielo vedrà astri come Marte e Giove in quadratura, e non sarà facile farsi strada tra le tante mansioni da svolgere. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata potrete contare sulla Luna in trigono che porterà un po’ di tranquillità nella vostra relazione, ma non aspettatevi momenti romantici. Voto - 6️⃣

Cancro: nonostante Venere sia in trigono dal segno amico dei Pesci, dal punto di vista sentimentale non sarete così in vena di coccole, colpa della Luna in quadratura.

Quello che volete dal partner sarà maggior stabilità e comprensione nei suoi confronti. Sul fronte professionale invece finalmente alcune situazioni si sbloccano con Marte e Mercurio che saranno dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale migliore in questa giornata grazie alla Luna in sestile Single oppure no, però, i vostri sentimenti su una relazione importante ma irripetibile meriterebbero di essere elaborati e archiviati una volta per tutte, perché avete bisogno di capire cosa prova la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro meritereste di più, ma con Mercurio in quadratura trovare le giuste idee e raggiungere i vostri obiettivi non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale in lieve miglioramento, ma ci saranno ancora tanti accorgimenti da fare. Considerato che Mercurio si trova ora in trigono, mentre Marte e Giove sono negativi, le idee arriveranno, ma avrete bisogno di aiuto affinché queste siano efficaci. Per quanto riguarda i sentimenti invece ci sarà molto da lavorare per rendere migliore la vostra vita amorosa, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, in ambito amoroso avrete modo di passare una splendida giornata e un bel weekend.

Single oppure no, circondatevi delle persone che più amate, e il resto verrà da sé. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più opposto, e presto arriverà qualche soddisfazione in più. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che cambia secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 15 aprile, soprattutto dal punto di vista professionale. Da una parte Mercurio sarà in opposizione, dall'altra Marte passerà in trigono dal segno dei Pesci. Energie e risorse non mancheranno, ma per sviluppare certe idee sarà meglio farsi guidare da una mano più esperta. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimarrà in posizione favorevole, dunque, single oppure no, non avrete nulla da temere per il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale che vedrà la Luna in sestile in questo venerdì. In ogni caso, sul fronte sentimentale non aspettatevi grandi cambiamenti, perché affinché la vostra relazione funzioni veramente dovrete stabilire un dialogo con il partner. Se invece siete single e volete trovare l'amore, mettete in risalto la parte migliore di voi. Sul fronte professionale le cose non migliorano per voi. Peccate di concentrazione, e le idee faticano ad arrivare. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo in questa giornata. La Luna in quadratura potrebbe portare delle incomprensioni tra voi e il partner. Il romanticismo potrebbe venire meno, e sarà importante risolvere certe questioni.

Sul fronte professionale invece, con Mercurio ora in trigono dal segno del Toro, arriveranno piccole ma importanti occasioni in più. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà un po’ più distratti a causa di Mercurio in quadratura. Forse il periodo di festa, forse perché avete altri pensieri, in ogni caso non dovrete perdere terreno. In ambito amoroso le cose andranno molto bene tra voi e il partner, grazie soprattutto alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Se siete single Adorerete mettervi in gioco e accettare nuove sfide. Voto - 7️⃣

Pesci: in questa giornata il pianeta Marte si sposterà nel vostro cielo, e vi darà tante energie in più da sfruttare al meglio soprattutto in ambito lavorativo, ora che anche Mercurio è dalla vostra parte. Sul fronte sentimentale la Luna non sarà più un problema, lasciando spazio a Venere. Single oppure no dunque, preparatevi a vivere un weekend di Pasqua eccezionale. Voto - 8️⃣