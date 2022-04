L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile 2022 prosegue in questa sede rendendo fruibile la seconda parte delle previsioni astrologiche interessanti la prima settimana piena di aprile. In primissimo piano i sei segni della seconda sestina, dunque ad essere analizzati i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Invece la classifica settimanale interessa l'intero zodiaco e vuol essere una riepilogo conclusivo e un modo per confrontare i rapporti di forza tra i vari segni.

In questa nuova settimana l'Astrologia festeggia un transito davvero interessante: curiosi di sapere di cosa si tratta?

Ebbene, questo martedì 5 aprile il firmamento astrale si tingerà di rosa e rosso scarlatto, colori intesi a sottolineare l'amore e la passione. A portare fortuna, rinnovando rapporti sentimentali o favorendo rappacificazioni, sogni e progetti di vita l'arrivo di Venere in Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Periodo non troppo a favore. Forse avete fatto troppo negli ultimi giorni, magari spendendo energie in modo anomalo, ecco perché potreste risentire di un piccolo calo fisico a fine settimana. In amore c'è ancora da sistemare qualcosina: un po' confusione generale ma non è colpa completamente vostra.

In taluni casi non ve la raccontano giusta neanche in famiglia. Avete bisogno di uno stacco netto per ritrovare la giusta carica. In amore saprete dare le risposte giuste son pensando a medio/lungo termine. Se in ambito lavorativo avete contatti con clienti o persone che possono innervosirvi, sforzatevi di essere cauti.

La classifica a stelline per il segno Bilancia:

★★★★★ lunedì 4 aprile;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6, domenica 10;

★★★ giovedì 7, venerdì 8;

★★ sabato 9 aprile 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

E' una buona settimana questa in arrivo. Se c'è stata una separazione in amore è giusto pensare a qualcosa di nuovo. Forte passionalità ed emozioni sempre più vitali in futuro, ma conviene riflettere bene sul da farsi prima di... Vi sentite liberi da molte situazioni che hanno creato problemi nella vostra vita, da lunedì fase di grande interesse, recupero nei due giorni seguenti.

In coppia entro l'estate c'è chi farà una scelta importante! Ci vuole pazienza nel frattempo per affrontare qualche imprevisto che forse è di tipo economico: le ultime 2 settimane sono state pesanti, vero? State tranquilli e attenzione a coloro del Toro o dell'Acquario: distanza da loro, distanza dalle polemiche.

La classifica a stelline per il segno Scorpione:

Top del giorno lunedì 4 aprile;

lunedì 4 aprile; ★★★★★ martedì 5, mercoledì 6;

★★★★ giovedì 7, sabato 9;

★★★ domenica 10 aprile;

★★ venerdì 8 aprile 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Questa settimana potete prendere decisioni importanti e magari ritrovare persino la voglia di amare. La buona sorte sarà ancora più forte a partire dal 6 aprile. Lunedì o giovedì potreste avere un'intuizione davvero geniale.

Intanto qualcuno tra voi da qualche tempo sembra fare sogni premonitori, questo porta a pensare a qualcosa da fare o un ricordo da rinnovare. Una certa tensione invece potrebbe attaccare alcuni rapporti sentimentali che dallo scorso mese sono risultati difficili da gestire; siate molto accomodanti e cercate di soprassedere. In generale sarete abbastanza pazienti.

La classifica a stelline per il segno Sagittario:

Top del giorno mercoledì 6 aprile;

mercoledì 6 aprile; ★★★★★ lunedì 4, giovedì 7;

★★★★ martedì 5, venerdì 8;

★★★ sabato 9 aprile;

★★ domenica 10 aprile.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Questa settimana potrebbero arrivare soddisfazioni o buone notizie economiche.

Dopo un periodo piuttosto grigio, è in corso una sorta di rinascita generale. Buon momento pure per rafforzare rapporti sociali, utili per il futuro. In amore già da ora è possibile vivere sensazioni speciali in coppia. Se single invece non bisogna perdere tempo con persone troppo ambigue o lontane. Concedetevi una pausa mentale nonché fisica e, appena possibile, cercate di divagarvi facendo cose piacevoli e distensive. Potrete risolvere qualsiasi problema in amore anche ricordando il fatto che venerdì prossimo è stato valutato al top. Il lavoro preannuncia risposte importanti attorno a giovedì. Cambiamenti non desiderati in vista ad inizio periodo.

La classifica a stelline per il segno Capricorno:

Top del giorno venerdì 8 aprile;

venerdì 8 aprile; ★★★★★ giovedì 7, sabato 9, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 aprile;

★★★ martedì 5 aprile;

★★ lunedì 4 aprile 2022.

♒ Acquario: voto 7.

State diventando a poco a poco un po' più ottimisti del solito. Alcune situazioni negative si stanno risolvendo e questo genera più serenità specie in famiglia. Fisicamente c'è bisogno di riposo, questo perché recentemente vi siete dati troppo da fare. Martedì e mercoledì invece non vi sentirete in perfetta forma: mancherà probabilmente energia o voglia di fare. In amore qualche battibecco è possibile, specie se vostro umore non è dei migliori. Non cedete alle provocazioni ma cercate di divagare la mente: al bando il nervosismo. Nel lavoro c'è più disponibilità e possono arrivare finalmente dei soldini in più. Evitate gli impegni troppo pressanti. Per i single questo è un buon momento: incontri piacevoli a breve.

La classifica a stelline per il segno Acquario:

Top del giorno sabato 9 aprile;

sabato 9 aprile; ★★★★★ venerdì 8, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7;

★★★ mercoledì 6 aprile;

★★ martedì 5 aprile 2022.

♓ Pesci: voto 6. Questa settimana invita alla calma. In amore, possibili intrecci di amicizia (ma anche qualcosa di più...) con una persona Gemelli, Cancro o Leone se ascendente Bilancia. In generale potreste vivere emozioni davvero speciali nella giornata di martedì: l'arrivo di Venere nel segno favorirà non solo i rapporti sentimentali ma darà una grossa spinta ai rapporti di amicizia. Migliorano altresì anche i rapporti familiari, specie quelli che sono stati interessati da problemi di ordinaria convivenza. L'amore diverrà ancora più intrigante nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica: favoriti i single.

Possibile un colpo di fortuna o di fulmine, perché il vostro cuore adesso è più disponibile a lasciarsi alle spalle storie finite: pronti ad innamorarvi? Favoriti i contatti nel lavoro. Settimana utile se state cercando un nuovo lavoro: andate sino in fondo, non rimandate!

La classifica a stelline per il segno Pesci:

★★★★★ martedì 5 (Venere nel segno) e sabato 9;

★★★★ mercoledì 6, venerdì 8 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 aprile;

★★ giovedì 7 aprile 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 4 a domenica 10 aprile, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Leone meritatamente giudicato al primo posto in scaletta.

Ottimo frangente anche per Gemelli e poi per Cancro e Capricorno. Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica settimanale completa, dall'Ariete a Pesci:

1° posto - Leone , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Cancro e Capricorno, voto 8;

4° posto - Scorpione, Sagittario e Acquario, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Vergine e Pesci, voto 6;

6° posto - Bilancia, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile 2022, dunque incentrato sulla prima settimana di aprile finisce qui. Il prossimo appuntamento con previsioni, stelle e pagelle riguarderà il periodo dall'11 al 17 del corrente mese.