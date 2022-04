Terminate le festività di Pasqua, continua il percorso astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 19 aprile 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vi consente di vivere al meglio le relazioni grazie alla Luna in buon aspetto. Le relazioni di coppia andranno alla grande. Nel lavoro a breve arriveranno nuove conferme e soddisfazioni.

Toro: per i sentimenti a causa di Venere in opposizione la giornata sarà di calo, per recuperare sarà necessario aspettare che la settimana entri nel vivo.

Nel lavoro riuscirete a ottenere quanto desiderato.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, in particolare per le storie di lunga data visto che le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro alcuni hanno affrontato dei cambiamenti di recente, ora arriveranno i risultati sperati.

Cancro: in amore a causa di Giove in opposizione la settimana potrebbe portare delle difficoltà. Siate più sereni. A livello lavorativo gestite al meglio le relazioni con soci e collaboratori.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore attenzione ad alcune complicazioni che porterà Marte in opposizione. Le coppie dovranno fare attenzione. Nel lavoro c'è da gestire al meglio una questione di tipo economica.

Vergine: a livello sentimentale con Giove favorevole la settimana andrà bene. Nel lavoro le idee vi sono chiare, dovete solo applicarle al meglio.

Previsioni e oroscopo del 19 aprile 2022: la giornata

Bilancia: a livello amoroso, a causa di Mercurio in opposizione non mancheranno dei contrasti, ma grazie a Venere nel segno la vostra posizione migliora.

A livello lavorativo ci saranno dei cali da dover gestire.

Scorpione: in amore c'è uno stato di maggiore energia nelle relazioni. Anche per i single il momento aiuta. Nel lavoro giornata da gestire al meglio.

Sagittario: a livello sentimentale, con diversi pianeti in buon aspetto per le coppie di lunga data verranno momenti migliori.

Favoriti anche i single del segno. Nel lavoro periodo importante per iniziare nuovi progetti.

Capricorno: per i sentimenti con Giove favorevole i rapporti andranno bene in questa giornata, in particolare i single avranno la possibilità di farsi avanti. A livello lavorativo giornata non esaltante con delle difficoltà che che dovranno essere gestite al meglio.

Acquario: a livello amoroso le coppie di lunga data vivranno una giornata importante, con nuovi progetti interessanti. Nel lavoro ci sarà la possibilità di farsi notare.

Pesci: in amore, a causa di Venere in opposizione non mancheranno delle difficoltà con la persona amata. Nel lavoro otterrebbe qualcosa in più.