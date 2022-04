L'oroscopo della giornata di domenica 10 aprile prevede un Gemelli un po’ più freddo e distaccato dal punto di vista sentimentale, complice Venere in quadratura, mentre Marte darà qualche grattacapo ai nativi Leone. Sentimenti e passione non mancheranno per i nativi Pesci, mentre sul lavoro occorrerà maggior creatività per i Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 10 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 10 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si chiuderà in rialzo per voi nativi del segno.

A partire dal pomeriggio la Luna sarà in trigono dal segno del Leone e vi permetterà di ritrovare facilmente la retta via, e dare nuovamente serenità e armonia al vostro rapporto. Sul fronte professionale saprete come portare avanti i vostri progetti grazie a Mercurio e i risultati parleranno chiaro. Voto - 8️⃣

Toro: nonostante Venere sia in posizione favorevole, la settimana purtroppo non si chiuderà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura. Le prossime giornate non saranno così romantiche, ciò nonostante sarete comunque in una fase di ripresa. Settore professionale nel complesso convincente, merito di Giove e Urano in buona posizione. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo cielo improvvisamente non è più dalla vostra parte.

Ciò si rifletterà parecchio sul vostro atteggiamento, che sarà più freddo e distaccato nei confronti del partner. Forse avrete bisogno di chiarire alcune cose proprio con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro tenderete a non sprecare tempo e con impegno riuscirete a raggiungere risultati concreti. Voto - 6️⃣

Cancro: i rapporti sentimentali tenderanno a essere piacevoli e movimentati secondo l'oroscopo di domenica 10 aprile.

Single oppure no, vi piacerà stare in compagnia delle persone che amate. Sul fronte professionale avrete bisogno di rivedere e rivalutare la situazione attuale, perché con Mercurio in quadratura non sarà tutto così facile. Voto - 7️⃣

Leone: la settimana si chiuderà al meglio per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo la Luna si affaccerà nel vostro cielo e dal punto di vista sentimentale non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che finalmente viaggerà lungo i binari giusti.

Per quanto riguarda il lavoro forse ci vorrà un po’ di tempo prima che alcuni progetti prendano il volo, ma se la strada è quella giusta non avrete nulla da temere. Attenzione però a Marte che vi toglie energie e procura qualche grattacapo. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo non molto stuzzicante per quanto riguarda i sentimenti. Ci saranno alcune cose da risolvere al più presto con il partner e con Venere in opposizione non sarà così semplice parlarne apertamente. Se siete single questa situazione non molto chiara vi invita a essere particolarmente prudenti e a non dare molta confidenza soprattutto a persone che non conoscete molto bene. Sul fronte professionale meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Voto - 5️⃣

Bilancia: sul posto di lavoro vi manca un po’ di creatività, colpa di Mercurio in opposizione. Ciò nonostante avrete energie a sufficienza per concentrarvi su quei progetti già avviati. Per quanto riguarda i sentimenti, la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato stabile e soddisfacente, e con la Luna in sestile la comunicazione con il partner non mancherà. Voto - 7️⃣

Scorpione: un oroscopo tra alti e bassi. Con la Luna che passa in quadratura dal segno del Leone, il vostro umore sarà altalenante e Venere in trigono non sarà sufficiente per una relazione stabile. Sul fronte professionale avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, ma attenzione alle energie che avrete a disposizione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che ultimamente non porta tante soddisfazioni. Certo, Marte e Mercurio vi aiutano a concentrarvi sui giusti progetti, ma vi piacerebbe anche poter fare di più, cosa che al momento non sarà possibile con Giove in quadratura. Qualche difficoltà anche in amore, ma con la Luna in trigono questa domenica sarà un po’ più dolce per voi e il partner. Voto - 6️⃣

Capricorno: vi servirà un po’ di creatività in più sul posto di lavoro per ottenere il meglio dai vostri progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti godetevi questa serena domenica insieme al partner e alla vostra famiglia, perché con Venere in sestile vi sentirete bene insieme alle persone che più amate.

Se siete single date maggiore sfogo al vostro lato più tenero e passionale. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali non all'altezza delle aspettative. La settimana non si chiuderà al meglio, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Attenzione a non creare inutili malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi sentirete a vostro agio e con Marte e Mercurio favorevoli metterete a segno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di domenica. Grazie a Venere nel segno non mancheranno passione e romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia, che sarà particolarmente affiatata. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà tutto il necessario per cercare di svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣