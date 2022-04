Il segno dei Pesci è l'ultimo nella ruota dello zodiaco, ma non per questo il meno importante. Dominato dall'elemento acqua, è forse quello che più di tutti sa cosa significa essere sensibili e saper amare. Sa essere anche molto buono con le persone che ama, a volte però un po’ troppo. A volte infatti è anche un po’ troppo ingenuo e poco coraggioso. Inoltre, tra i difetti, tende a trascurare un po’ la propria relazione. Vediamo ora nel dettaglio l'affinità con lo zodiaco del segno dei Pesci.

Oroscopo Pesci, affinità con i segni zodiacali

Ariete: combinazione tra acqua e fuoco che trova una speciale intensità tra i due segni.

Secondo l'Oroscopo, è un rapporto ideale, in grado di restituire parecchie soddisfazioni. Se l'Ariete non tenta d'imporsi, questo legame può durare a lungo.

Toro: un connubio formato principalmente dall'amore e dalla passione che si nutre per l'altro. Entrambi hanno più o meno lo stesso modo d'intendere i sentimenti, dunque può formarsi un legame stabile, ricco di passione e di bei momenti.

Gemelli: accoppiata che può produrre momenti intensi secondo l'oroscopo. L'importante è che il segno d'acqua non si chiuda troppo in sé stesso, mentre il segno d'aria non deve essere troppo superficiale.

Cancro: questi due segni sanno entrare facilmente in empatia l'uno con l'altro. L'intesa che si crea tra due è molto forte, e può portare un legame profondo e duraturo.

Leone: combinazione all'apparenza difficile tra i due, ciò nonostante questi due segni si completano a vicenda. I due s'intendono piuttosto bene, tengono sempre aperto il dialogo, e con la giusta comunicazione sanno come risolvere ogni problema. Molto bene anche dal punto di vista passionale.

Vergine: questi due segni sono opposti nella ruota dello zodiaco, ma insieme possono comunque fare cose straordinarie.

Il segno d'acqua illumina la vita della Vergine, che con la sua razionalità riesce a guidare la sua metà.

Bilancia: entrambi governati dalla Luna, hanno un carattere molto diverso tra loro, ma vedono la vita in modo sereno e ottimista. Quando s'incontrano, se sono davvero compatibili, possono trovare diversi punti in comune, da rendere in un certo senso unico il loro rapporto.

Scorpione: questa coppia forse è considerata tra le più appaganti e migliori dello zodiaco. La dolcezza dei Pesci conquista i nativi Scorpione, che trova quasi necessario tale atteggiamento, ritrovandolo dunque nel segno d'acqua.

Sagittario: entrambi hanno prospettive diverse della vita. Secondo l'oroscopo però tra i due si scatena una forte attrazione fisica, che porta a una relazione piacevole e, se gestita bene, appagante. Nessuna difficoltà inoltre quando si tratta di superare i problemi della vita quotidiana.

Capricorno: il modo di esprimere i sentimenti dei nativi Pesci piace molto al segno di terra. Il suo modo di essere virile infatti viene vinto dalla seduzione del segno d'acqua, portando un legame forte dal punto di vista fisico.

Per tutto il resto, imparando a stare insieme, con il tempo può crearsi un bel rapporto.

Acquario: i due segni hanno molte cose in comune. La fantasia poi è un elemento chiave del rapporto, utile non solo sul piano erotico, ma anche per portare avanti tale relazione con nuove avventure tutte da vivere.

Pesci: due anime sentimentali, piene di emozioni tutte da condividere. Il limite o rischio del rapporto sta nell'eccessivo sentimentalismo in cui si può scivolare, che potrebbe distrarli dalla realtà che li circonda. In questo senso, la coppia potrebbe non durare a lungo, ma in caso contrario può formarsi un legame davvero speciale.