Per il mese di maggio 2022, l’Oroscopo della fortuna prevede il segno dei Pesci fortunato sotto molti aspetti, ma sarà il segno del Sagittario il protagonista inaspettato delle vicende che legheranno sia gli affari che le relazioni interpersonali. Di seguito, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del mese.

L’oroscopo del mese per la fortuna: Sagittario in testa alla classifica

1° Sagittario: la fortuna avrà a che fare con le amicizie e con i guadagni, in questo mese di maggio 2022. Avrete una bellissima catena di affari decisamente appagante e cospicua finanziariamente, senza contare gli incontri che vi daranno modo sia di fortificare lo spirito che di avere delle amicizie con cui condividere i vostri interessi più reconditi.

2° Pesci: non ci saranno sforzi particolarmente significativi per ottenere i risultati che avevate già previsto per il mese di maggio. Potreste ottenere un lavoro che avete desiderato o avere delle chance per un affare al di sopra delle aspettative. L’ansia che si potrebbe presentare sicuramente sparirà dalla circolazione, mentre avvertirete una carrellata di emozioni solamente positive.

3° Toro: sarete tra i segni favoriti dalla fortuna e con tante prospettive che potrebbero davvero fare la differenza sul piano economico. Secondo l’oroscopo le vicende di stampo finanziario vi daranno la spinta necessaria per poter spingere sull’acceleratore. Avrete dei cambiamenti significativi che potrebbero segnare una svolta decisiva sul piano professionale.

4° Bilancia: questo è uno splendido periodo per gli affari, soprattutto perché potrebbero rivelarsi più cospicui dal punto di vista pecuniario. Avrete a che fare con nuove esperienze e la promessa di incrementare la vostra autostima. Vi sentirete al centro dell’attenzione con le amicizie e appagati dal punto di vista economico, secondo l’oroscopo.

Successi per Capricorno

5° Capricorno: finalmente avrete la strada spianata per ottenere tutti i successi per cui avete lavorato così duramente, perché la fortuna adesso sarà il motore principale dei guadagni. Ci saranno settimane particolarmente brillanti anche in amore, perché tutta la vostra creatività si riverserà sul romanticismo e su una forte intesa che potrebbe tramutarsi in passionalità, secondo l’oroscopo.

6° Gemelli: avrete un mese di maggio letteralmente diviso in due, per quel che riguarda la fortuna. Se nella prima parte non ci saranno molte novità sul campo prettamente finanziario, nella seconda parte potrebbe aprirsi davanti a voi uno scenario di soddisfazioni e anche di qualche colpo di fortuna che dovrete assolutamente cogliere al volo.

7° Cancro: la fortuna in questo momento per la vostra costellazione si concentrerà essenzialmente sull’ambito familiare e amicale. Avrete degli incontri decisamente fortunati sul piano delle amicizie, mentre si aprirà uno spiraglio di intesa con la famiglia, soprattutto dopo un periodo abbastanza burrascoso.

8° Ariete: la fortuna in questo momento non sarà dalla vostra parte nel modo in cui vorreste, dunque al momento potrete semplicemente costruire la vostra fortuna grazie a tanto lavoro e qualche sacrificio in più.

Avrete qualche desiderio che potrebbe avverarsi non appena la situazione finanziaria sarà più stabile.

Acquario in difficoltà

9° Vergine: dovrete affrontare qualche cambiamento che probabilmente non vi piacerà molto ma che potrebbe essere necessario per poter perseguire un obiettivo importante per il lavoro. La fortuna ora potrebbe darvi qualche piccola occasione per la quale vale la pena fare qualche sacrificio. Evitate di fare troppo shopping perché potreste compromettere qualche spesa importante.

10° Acquario: probabilmente ci saranno dei progetti che faticheranno a decollare, perciò avere pazienza in questo periodo potrebbe essere difficile ma essenziale. Secondo l’oroscopo, la fortuna potrebbe non essere completamente dalla vostra parte, anzi, sarà consigliato rimboccarvi le maniche per poterla realizzare con le vostre mani.

11° Leone: avrete una decelerazione molto importante nel corso del mese di maggio per quanto riguarda l’ambito della sorte. Purtroppo questo periodo non sarà l’ideale se avete bisogno di tracciare qualche strada che possa in qualche modo portarvi al successo. Dovrete attendere l’ultima settimana del mese, perché in quel frangente potrete finalmente scorgere i primi segnali di un successo assicurato.

12° Scorpione: avrete molto nervosismo e non sarà facile identificare quei piccoli sprazzi di fortuna che altrimenti potrebbero essere alla vostra portata. Dovreste focalizzarvi sull’ultima settimana del mese di maggio, dopo un periodo di forte stress e di una situazione interpersonale che non vi sta soddisfacendo molto.