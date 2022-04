Martedì 19 aprile troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, mentre Saturno sosterà sui gradi dell'Acquario. Urano assieme a Mercurio, intanto, continueranno il domicilio in Toro, così come il Sole resterà stabile nel segno dell'Ariete. Plutone, infine, proseguirà il moto in Capricorno come Giove, Nettuno, Venere e Marte permarranno in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno entusiasmante per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: spiragli professionali. Il corroborante sestile che il Grande Malefico d'Aria ingaggerà con il Luminare giallo nel loro Elemento avrà buone chance, nel corso del martedì, di far giungere al cospetto degli arcieri dei nuovi spiragli lavorativi in vista della stagione estiva.

Per intraprendere tali sentieri professionali nel migliore dei modi, però, sarà necessario che il segno del Sagittario metta a punto uno scrupoloso business plan prima possibile.

2° posto Ariete: mondani. Le prime due decadi di casa Ariete, nella giornata in questione, potrebbero avvertire la voglia di concedersi una parentesi scanzonata per accantonare, almeno momentaneamente, ansie e preoccupazioni legate alla sfera amorosa. A tal proposito, i nativi dei primi due decani opteranno probabilmente per un aperitivo con le amiche.

3° posto Pesci: briosi. La Luna quadrata parrà fare un baffo agli influssi super dello Stellium nella loro orbita, grazie ai quali il dodicesimo segno zodiacale potrà mettere in campo un mood brioso nella cerchia amicale e particolarmente collaborativo nella sfera professionale.

I mezzani

4° posto Leone: shopping. Il giorno che precede l'inizio del mese del compleanno del Toro indurrà, c'è da scommetterci, i felini a virare le proprie attenzioni sul comfort del focolare domestico, così da valutare cosa è divenuto superfluo e cosa, invece, andrebbe acquistato quanto prima.

5° posto Scorpione: fare ammenda.

I Luminari di Fuoco sommati al quadrato Urano-Saturno spingeranno, con ogni probabilità, la terza decade dei nati Scorpione a rimuginare su un vecchio accadimento con alte probabilità di iniziare a pensare di aver agito, in quell'occasione, nella maniera meno opportuna. Qualora tale pensiero dovesse divenire un tarlo nelle loro menti, i nativi del terzo decano si affretteranno a cospargersi il capo di cenere con la persona interessata.

6° posto Cancro: voglia di coccole. L'animo tenero e affettuoso del primo segno d'Acqua potrebbe emergere in maniera prorompente in queste ventiquattro ore, coi nativi che paleseranno in ogni modo possibile a partner e prole la loro voglia di coccole.

7° posto Bilancia: dosare le energie. Se da un lato il Luminare femminile parrà invogliare i nati Bilancia a premere sul pedale dell'acceleratore, dall'altro lato il duetto Marte-Saturno tenterà invece di spingerlo a dosare le poche energie fisiche a disposizione. Stando alla configurazione planetaria del martedì, il segno Cardinale farebbe bene a scegliere la seconda opzione.

8° posto Toro: battuta d'arresto. Semaforo acceso sul giallo per le vicende lavorative di casa Toro nel corso di questo giorno primaverile, in quanto sarà possibile che i nativi dovranno fare i conti con un inconveniente pratico che bloccherà, seppur momentaneamente, l'ascesa di un progetto professionale al quale tengono particolarmente.

9° posto Capricorno: dialoghi da rinviare. Col Sole quadrato a Plutone sui loro gradi sarebbe meglio per i nati Capricorno rinviare eventuali discussioni chiarificatrici questo martedì, specialmente nel ménage amoroso dove sarà complicato far comprendere le loro ragioni alla dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: impazienti. Esigere tutto e subito, quindi tentare di bruciare le tappe, non si rivelerà probabilmente una mossa saggia per il terzo segno d'Aria in questo giorno di metà aprile. Martedì, difatti, i nativi farebbero meglio ad accontentarsi di ciò che hanno ottenuto sinora.

11° posto Vergine: esausti. A causa delle mole ingente di attività adempiute nelle ultime settimane, i nati Vergine potrebbero avvertire un'imponente fiacchezza fisica già dalle prime ore mattutine, quindi sarà bene che si prodigheranno a svolgere solo ciò che riterranno indispensabile.

12° posto Gemelli: amore flop. Giornata da prendere con le pinze quella che vivranno presumibilmente i nati di seconda e terza decade di casa Gemelli in coppia, in quanto l'atmosfera in camera da letto tenderà a raffreddarsi inaspettatamente e con essa anche il desiderio di stare accanto al partner.