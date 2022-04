Martedì 3 maggio sul piano astrologico la Luna e Mercurio transiteranno sui gradi dei Gemelli, mentre il Sole assieme a Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Plutone, invece, proseguirà il domicilio in Capricorno, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Venere, infine, permarrà in Ariete come Nettuno, Giove e Marte continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Ariete, meno roseo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: intuitivi. Il doppio sestile che Mercurio nel loro Elemento ingaggerà con Venere e Giove farà probabilmente da propulsore alle doti intuitive di casa Bilancia, rendendo i nativi anche estremamente empatici e percettivi verso il prossimo.

2° posto Ariete: segreti svelati. Il primo segno potrebbe avere una gradita sorpresa questo martedì, ossia prendere coscienza di una verità, perlopiù legata alla cerchia affettiva, che gli è stata tenuta nascosta per troppo tempo.

3° posto Gemelli: amore top. L'armonia col partner farà, con ogni probabilità, nuovamente capolino nel mènage amoroso dei nati sotto il segno dei Gemelli, soprattutto della seconda decade che potrà contare, inoltre, su un'invidiabile charme.

I mezzani

4° posto Capricorno: gratifiche. Una soddisfazione morale, probabilmente proveniente da un superiore al lavoro, farà sì che il segno di Terra trascorra questo giorno d'inizio maggio con maggiore spensieratezza e senza risparmiarsi in termini di fatiche fisiche.

5° posto Toro: spalle sulle quali contare. A venire in soccorso dei nati Toro, soprattutto della terza decade, nel corso del martedì saranno, c'è da scommetterci, delle amicizie fidate che gli forniranno il sostegno necessario a superare eventuali blocchi emotivi.

6° posto Leone: i tempi non sono maturi. Malgrado il sentiero esistenziale dei felini sia pregno di ottimi spiragli evolutivi, durante questo giorno di primavera i nati Leone potrebbero avvertire la sgradevole sensazione che i tempi non saranno ancora maturi per raccogliere i risultati che desiderano.

7° posto Sagittario: perentori. Accettare di chinare il capo o cambiare opinione non sarà, con buona probabilità, contemplato nel modo di comportarsi degli arcieri nel corso delle 24 ore, coi nativi che risulteranno perentori e impositivi più che mai e ciò farà storcere il naso ai più.

8° posto Acquario: focus sui figli. Ad essere sotto la lente d'ingrandimento per i primi due decani di casa Acquario sarà probabilmente il rapporto genitore/figlio, col segno d'Aria che sarà chiamato ad accantonare l'orgoglio e chiedere scusa se necessario.

9° posto Scorpione: voglia di nuovo. Le faccende professionali o familiari potrebbero risultare asfissianti agli occhi dei nati Scorpione i questo giorno d'inizio mese e il segno Fisso, di conseguenza, desiderare di trovarsi in tutt'altre faccende affaccendato.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: attriti relazionali. I nati sotto il segno del Cancro vivranno presumibilmente un martedì dove il litigio sarà sovente dietro l'angolo ad attenderli. L'antidoto ai contrasti verbali, però, sarà di non cedere alle provocazioni facendo orecchie da mercante.

11° posto Pesci: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare in coppia per il dodicesimo segno zodiacale, il quale dovrà fare i conti con deficit comunicativo che gli precluderà di far comprendere al partner le motivazioni dietro gesti e parole messe in campo in precedenza.

12° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende professionali del segno Mobile in questa giornata di maggio, coi nativi che parranno spesso e volentieri con la testa da un'altra parte e ciò non sarà affatto gradito ai vertici aziendali.