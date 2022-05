Le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 maggio 2022 esortano i nati sotto il segno del Cancro ad essere meno severi. Gli Acquario sono impavidi, mentre i Sagittario riceveranno soddisfazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: l'apparenza inganna e mai come in questo momento potreste rendervene conto. Cercate di mantenere la calma anche dinanzi le situazioni più complesse. Innervosirsi non servirà a nulla.

11° Toro: un po' di nervosismo potrebbe offuscare il vostro umore. Cercate di concentrarvi sulle cose a cui tenete di più.

In amore bisogna avere gli occhi ben aperti.

10° Pesci: l'Oroscopo del giorno 7 maggio vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Siete un po' tarati e questo potrebbe precludervi la possibilità di fare nuovi incontri.

9° Acquario: siete coraggiosi, ma non tirate troppo la corda. In amore e nel lavoro, infatti, la paura deve essere una componente fondamentale, altrimenti finite per dare le cose per scontate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Cercate di guardare avanti senza remore e non traete conclusioni affrettate per quanto riguarda i rapporti.

7° Gemelli: se avete ricevuto una delusione di recente, non vi abbattete.

Nella vita capita di ricevere dei no o di vedere le proprie aspettative deluse. Cercate di non darci troppo peso e andate avanti.

6° Scorpione: gli ultimi giorni potrebbero essere stati causati da un po' di tensione nei rapporti di coppia. Adesso, però, Venere torna positiva e andrà sempre meglio fino a raggiungere l'apice nel corso del fine settimana.

5° Cancro: in amore potreste rimanere piacevolmente colpiti da una persona che vi circonda. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, non siate troppo severi, a tutti può capitare di commettere delle inesattezze.

Oroscopo segni fortunati 7 maggio

4° in classifica Leone: la curiosità è una componente fondamentale del vostro carattere e questo è un bene perché vi stimola continuamente.

Non amate la routine, pertanto, siete sempre alla ricerca di nuove opportunità.

3° Vergine: osate un po' di più. Questo è un momento molto positivo per voi, pertanto, non vi resta da fare altro che accogliere di buon grado le novità che si presenteranno sul vostro cammino.

2° Sagittario: i nati sotto questo segno stanno attraversando un momento di rinascita secondo l'oroscopo del 7 maggio. Se non sapete bene come sfruttare il vostro successo, seguite il vostro cuore.

1° Capricorno: ottimo momento per cimentarsi in un nuovo progetto. Siate lungimiranti e apritevi a nuove conoscenze. Dal punto di vista economico sono previste delle belle novità entro la fine di questo mese.